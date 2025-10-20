김문수 의원실 제공

질의하는 더불어민주당 김문수(전남 순천갑) 의원.제주 4.3 사건을 '공산 폭동'으로 표현하는 등의 기사를 게재해 극우 매체로 알려진 <스카이데일리>에 전국 교육청 5곳이 광고비를 집행한 것으로 나타났다.<스카이데일리>는 5.18 민주화운동에 북한군이 개입됐다는 기사를 게재해 5.18기념재단에 고발을 당한 일도 있다. '계엄군이 주한 미군과 함께 중앙선관위 선거연수원에서 중국인 간첩 99명을 체포했다'고 보도한 적도 있는데, 주한 미군이 '사실무근'이라 부정하면서 허위 보도로 밝혀졌다.이런 허위 보도로 <스카이데일리>는 한국신문윤리위원회, 인터넷신문윤리위원회 등으로부터 중징계를 받았다. 한국인터넷신문협회는 지난 9월 <스카이데일리>를 회원사에서 제명했다.20일 국회 교육위원회 더불어민주당 김문수 의원(순천갑)이 전국 시·도교육청에게 제출받은 국정감사 자료에 따르면 최근 3년 간 5곳의 교육청이 <스카이데일리>에게 총 1140만 원의 광고비를 집행했다.경북교육청이 가장 많은 490만 원을 집행했고, 경기교육청도 330만 원을 집행했다. 인천교육청이 110만 원, 충북교육청은 110만 원을, 광주교육청도 100만 원을 집행했다. 특히 광주교육청은 5.18민주화운동 북한군 개입설을 주장한 매체에게 광고비를 집행한 일이 밝혀지며 비난을 받았다.김문수 의원은 "아이들 교육을 책임지는 교육청이 국민의 혈세로 역사를 왜곡하는 극우 매체를 지원한 일은 비판 받아 마땅하다"라며 "각 기관은 광고비 집행 기준을 명확히 하는 등 대책 방안을 마련하고 다시는 극우 매체를 지원하는 일이 일어나지 않도록 해야 한다"고 강조했다.