김민석

"아닙니다. 제가 할게요."

"장례 끝나려면 아직 세 시간이나 남았어요. 지금은 버티셔야 합니다."

서울시 공영장례에 참여한 시민들이 고인께 올린 국화꽃 (자료사진)50대인 고인의 사인은 심장 질환이었습니다. 이른 나이에 기초생활수급자가 된 이유는 거기에 있는 듯했습니다. 근로 능력을 상실할 정도의 지병이 있지 않으면 65세 전에 수급비를 받기는 힘든 일이니까요. 가족으로는 어머님 한 분이 계셨는데, 고령에 장애가 있어 장례를 치를 수 없다는 내용이 위임서에 적혀있었습니다.장례 일정이 잡히자마자 위임서 속 어머님의 연락처로 부고 문자를 보냈습니다. 잠시 후 어머님의 답장이 돌아왔습니다. 영정으로 쓸 사진이 어린 시절에 찍은 것밖에 없는데 괜찮냐는 물음이었습니다. 괜찮으니 보내달라고 답하자 어머님은 흑백 사진 한 장을 찍어서 보내주셨습니다. 어린아이 셋이 함께 찍은 사진이었는데, 고인은 맨 왼쪽의 키가 가장 큰 소년이었어요.장례 당일에 만난 어머님은 빈소의 문지방을 넘어서기 전부터 울고 계셨습니다. 온 힘을 다해 울어서 몸이 휘청일 정도였지요. 차마 어머님께 상주를 부탁할 수 없어 양해를 구했습니다. 자원봉사자가 대신 상주를 맡아 줄 것이라고요. 어머님은 울음을 삼키며 말씀하셨습니다.장례식이 시작되자 어머님은 다시 휘청이며 우셨습니다. 묵념을 할 때도, 향을 피울 때도, 술을 올릴 때도요. 평소라면 매끄럽게 진행되었을 의례가 삐그덕거리기 시작했습니다. 뒤로 넘어지려는 어머님을 의전 업체의 장례지도사가 놀라서 붙잡았을 때, 어쩔 수 없이 저는 사회를 보다 말고 어머님께 가서 말했습니다.제 말에 어머님은 울음을 멈췄습니다. 떨리는 몸이 여전히 진정되지 않는 마음을 대신했지만, 어머님은 장례가 끝날 때까지 눈물을 쏟지 않으셨어요.