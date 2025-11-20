본인 촬영

▲현대자동차 캐나다의 We Make Wha 광고 캠페인 현대자동차 광고 화면 갈무리

이 캠페인에서 '현대자동차는 한국 기업이자 한국 제품임을 자랑스럽게 여기고 있습니다'라는 메시지가 강하게 읽힌다. 그리고 이러한 점이 현대자동차를 타사 제품과 기술적, 정서적으로 차별화하는 요소라고 설득한다는 점이 놀랍다. 그리 오래되지 않은 과거에 기업들은 굳이 한국 기업임을 드러내지 않으려고 했다. 그러나 지금은 많은 기업들이 한국 출신임을 숨기려 하지 않는다. 기업들이 이러한 자신감을 갖게 된 배경에는 일상에서 개인이 체감하는 변화가 커졌기 때문이다. 현대자동차의 이러한 행보는 시장에서 한국 혹은 한국의 정서가 소비될 수 있다는 비즈니스적 판단이 섰다는 것을 의미한다.



도대체 베트남산 오징어에 한글이 왜?



기업 마케팅의 변화는 여기서 그치지 않는다. 조금이라도 한국적 느낌이 필요한 제품이라면 포장지에는 한글이 있어야 한다. 아무리 봐도 중국 제품인데 한글이 적혀 있고, 태국이나 베트남산 냉동 제품 포장에도 한글로 생선이름이 적혀있다. 시장 규모를 고려했을 때 한국인을 대상으로 한 한글표기는 분명 아니기에 더더욱 낯설고 우습기도 한 현상이 아닐 수 없다.



덕분에 우리 것의 이름을 찾아가는 효과도 있다. 한국 제품 포장지에는 이제 덤플링이 아닌 만두(Mandu)라고 영어와 한글로 표기되어 팔리고, 코리안 바비큐가 아닌 '갈비', '불고기'로 불린다. 잡채, 비빔밥은 완전한 고유명사가 되었다. 스시 중 하나 정도라 여겨졌던 김밥도 제 이름을 찾았고, 김치는 더 이상 일본 식당에서도 기무치가 아니다.



▲캐나다 현지 마트에 진열된 한글 표기 제품들 본인 촬영

주목할 만한 점은 마트에서 판매되는 한국 관련 제품들은 무조건 한국에서 수입하던 예전과 달리, 캐나다 업체에 의해 생산된 제품이 늘어나고 있다는 사실이다. 이젠 일상화된 김치의 경우가 대표적이다. 처음엔 '종가집'이나 '풀무원' 등 수입된 한식 브랜드가 대부분이었지만, 최근엔 김치를 생산하는 현지 업체가 늘고 있다. 특히 불고기, 갈비, 잡채 등의 이름으로 생산되는 스토어 브랜드 즉, PB상품도 증가하고 있다.



한국식 메뉴명이 붙은 패스트푸드 신제품이 출시되고, 푸드코트에서도 정체불명이긴 하지만 코리안 스타일의 메뉴가 추가되고 있다. 심지어 입점하는 한식당도 생겨나고 있다. 당연히 한국 사람 먹으라고 현지 업체에서 김치나 갈비를 생산하는 것은 아닐 터이니, 시장을 움직일 만큼 한식에 대한 현지인의 수요가 늘었다는 증거일 것이다. 이제 김치는 한국인 만의 음식이 아니다.



K마트엔 한국 사람이 없다



한편 온타리오주의 중소도시 워털루에서 편의점을 운영하는 마리 박(60)씨의 사례는 K-컬처의 지속가능성에 대한 시사점을 보여준다. 1년 전 토론토에서 이주한 박씨는 이 지역에 거주하는 한인을 대상으로 편의점 사업을 계획하면서 K-푸드 간판을 큼지막하게 걸었다. 하지만 토론토처럼 한인 사회가 크게 형성되어 있지도 않은 지방 도시에서의 상황은 예상과는 달랐다.



규모는 작아도 이미 자리 잡은 한국식품점이 존재하는 데다가 아시안 시장의 주류를 이루고 있는 중국과 베트남 마트에서도 한국 제품을 구할 수 있기 때문이다. 심지어 라면, 고추장 등의 제품은 현지 마트에서도 얼마든지 쉽고 싸게 구입할 수 있기 때문에, 굳이 생활지역을 벗어나 이곳까지 방문할 이유가 없기도 했다. 결국 개업과 함께 품었던 포부와는 다르게, 서서히 한국 제품은 매장에서 사라지고 있었다.



▲K-MART 내외부 모습 본인 촬영

그런데 반전이 일어났다. 간판을 보고 혹은 알음알음 찾아오는 현지인 고객이 늘기 시작했다. 그들의 요구사항을 들어주다 보니 어느새 다시 한국 제품 코너가 생겨났고, 지금은 김밥, 붕어빵. 삼각김밥, 김치까지 제법 간판에 걸맞은 구색을 갖추게 되었다. 현지인 고객이 찾으면서 매장 고객이 한인에서 현지인으로 바뀌게 된 것이다.



이것은 특정 문화가 지속가능성을 담보하기 위해 누가 문화의 수용자이자 주체가 되어야 하는지 설명하는 단편적인 사례라 할 수 있다. 박 대표의 인터뷰 첫마디가 인상 깊다. "우린 한국 사람 잘 안 와요."



한국에 있는 것은 세계 어디에도 있다



넷플릭스 <케이팝 데몬 헌터스>(케데헌)의 성공이 의미하는 바도 같은 맥락에서 이해해야 한다. 캐나다인 감독과 배우가 출연했다는 사실도 인기에 한몫한 <케데헌>은 담고 있는 내용과 서사, 음악 및 캐릭터, 복장, 음식, 장소, 태도 나아가 전통과 역사에 이르기까지 한국 문화 전반을 총체적으로 관통한다. 덕분에 그동안 장르로서의 K-팝과 K-드라마와 K-무비, 그리고 상품으로서의 K-뷰티 와 K-자동차와 K-가전, 나아가 K-푸드 등 각각의 연결 고리 없이 산발적이었던 'K-컬처'를 통합된 한국 문화로 받아들일 수 있도록 기여했다.



그런데 <케데헌>을 한국의 자본과 제작사가 만들지 않았다는 사실을 '한류의 오점'이라고 주장하는 이들도 있다. 실상은 오히려 그 반대다. '김씨네 편의점'이 그랬듯이 굳이 외국 제작사가 그들의 자본을 들여서 만드는 문화적 소재가 되어야, 비로소 그 문화가 주류가 되었다고 얘기할 수 있을 것이다. 현지에서 직접 생산하고 소비되는 문화야말로, K-컬처의 진정한 완성이다.



지금까지의 한류는 정부와 기업 중심의 문화 수출 전략의 일환이었음을 부인할 수는 없다. 다시 말해 '문화'라고 얘기하지만, 한국이라는 '브랜드'와 '문화'를 상품으로 포장하여 수출하는 비즈니스의 일환이었다. K-팝도 아티스트들의 '예술혼'이 이뤄낸 결과라기보다는 SM, YG 같은 엔터 기업의 수출 전략과 맞닿아 있었다. 명분은 국위선양이었고 실익은 외화벌이였다. 산업으로서의 한류 전략을 폄하하는 얘기가 아니다. 그 사이 한류는 낯선 변방의 문화에서 꽤나 흥미로운 대상으로 부상했다. 물론 모두에게 친숙하고 익숙한 문화는 아닌, 떠오르는 대안 문화 정도였다.



하지만 시작이 어떠하였든 간에 변화는 이미 시작되었다. 지표화할 수는 없지만 아카데미 수상, 넷플릭스 1위, 빌보드 1위가 가져온 변화는 한국 문화에 대한 심리적, 물리적 접근성과 허들을 낮췄다. 한국과 관련한 대화의 주제가 다양해지고, 한국의 문화를 어디서든 가까이서 느낄 수 있게 되었다. 20여 년 전 미국 시카고에 거주하던 교포 분이 한국의 문화적 수용성과 혼종성에 대해 한 얘기가 있다. "미국에 있는 건 한국에도 다 있지 않나요?"라고. 그러나 이제 그 말은 바뀌어야 할 것 같다. "한국에 있는 건 캐나다와 미국, 아니 세계 어디에도 다 있다"라고.



앞서 언급한 사례에서도 알 수 있듯, 세계 곳곳의 사람들이 '한국 스타일'을 찾기 시작했다. 이러한 폭발적인 관심과 수요는 대규모 한인 행사를 가능케 하고, 그 성격 또한 '한국 문화 행사'로 변화시키는 촉매제가 되었다. 우리끼리 즐기는 문화에서, 세계인이 함께 누리는 문화로 나아가고 있는 것이다. 즉 K-컬처는 한국의 콘텐츠에 기반하고 있지만, 세계화의 주체는 캐나다를 비롯한 세계 각지의 현지인이라는 것이다. 그런 의미에서 K-컬처의 진정한 완성은 역설적이게도 이름에서 접두사 K를 떼게 되는 때가 아닐까 한다.



#K컬처 #한류 #캐나다

2018년 9월 BTS 해밀턴 공연을 찾은 캐나다 팬들한국에서 초등학교 5학년을 마치고 캐나다로 이민 온 이지원(24)씨는 캐나다 친구들의 관심 때문에 K-팝에 입문한 케이스다. 'BTS의 나라'에서 온 한국인이라고 부러워하면서 친구들이 이것저것 캐묻는데, 몰라서는 안 되겠다 싶었단다. 덕분에 힘들었을 학창 시절을 무사히 보낼 수 있었음에 감사하고 있다고 했다.지금은 더 나아가서 청소년들 사이에선 또래 친구가 한국 사람임을 알게 되면 "한국말 할 줄 알아?"라고 묻는 게 첫 인사처럼 되었고, 성인 사회도 마찬가지다. "안녕하세요", "감사합니다" 정도의 자신이 알고 있는 서툰 한국말 한두 마디를 인사말로 던지고, 아는 한국 음식이나 드라마, 가수의 이름을 이야기한다.이즈음 교민 사회는 모종의 변화를 감지할 수 있었다. 불과 몇 년 전까지만 해도 '코리아'의 대표상품은 '김정은'이었다. 남북한을 구분하지 못하는 사람도 많았다. 그나마도 한국은 삼풍백화점 붕괴, 대한항공 땅콩 회항, 대통령 탄핵 등 해외 토픽 수준의 뉴스만 소비되어 왔다. 우리끼리는 선진국이 된 것처럼 행동했지만, 사실 한국의 국가이미지는 기대보다 긍정적이지 않았다.그러다 보니 현지인들이 경험해 보지 못한 한식도 여전히 냄새나는 음식이라며 스스로 숨겨야 했고, 이름도 영어 이름을 지어 숨겨왔다. 한국어는 집 안에서나 쓸 뿐, 마트나 놀이터 등 남들이 듣는 장소에서 쓰는 언어가 아니었다. 억울하고 안타깝기도 했지만 한국에 관한 모든 것은 중국이나 일본, 심지어 동남아의 문화적 정체성 뒤에 숨겨져 있었다. 이민의 역사와 이민자 수에서 밀리는 한인사회는 베트남, 필리핀 등의 동남아시아 국가 이민자들에게 밀리는 비주류였다.그런데 젊고 어린 학생층을 중심으로 한국의 음악, 언어, 음식 등이 유행하면서 캐나다 사회 전반으로 변화의 바람이 불었다. 이러한 변화는 정체성에 혼란을 겪던 한인 자녀들뿐만 아니라 주류 문화에서 소외당하던 교민사회에 큰 힘이 되고 있다. 우리끼리 모여서 서로 잘해보자고 격려하던 잔치가, 현지인들과 함께하는 큰 행사로 탈바꿈하게 됐다. 교민사회의 이 같은 변화는, 더 크고 강력한 문화전파의 교두보가 될 것임이 틀림없다.교민 사회의 변화와 자신감은 캐나다인에게도 영향을 미치기 시작했다. 그중에 가장 눈에 띄는 현상은 한국어에 대한 관심이 폭증하고 있다는 점이다. 한국어를 공부하고 싶다거나 실제로 공부하고 있는 친구들이 늘고 있다. 이것이 고무적인 이유는 언어와 문자는 한 사회의 모든 문화적 요소를 담아내는 그릇이자 정체성 그 자체이기 때문이다. 다른 언어를 배우겠다는 것은 그 문화의 뿌리를 배우겠다는 얘기나 다름 없다.스리랑카 출신의 기마샤 아란웰라(24)씨는 어설프지만 K-팝과 K-드라마를 통해 한국말을 독학했다고 한다. 카카오톡도 사용하고 있으며, 판소리를 매우 좋아한다면서 한국에 대한 자신의 애정을 숨기지 않았다. 윌프리드 로리에 대학교를 졸업하고 중소기업의 인사담당을 맡고 있는 칼리 맥레린(26)씨 또한 자기 이름을 부르는 한국어 발음이 너무 마음에 든다고 했다. 한국어를 배우고 있는데 인근 워털루 대학교의 세종학당엔 한국어의 인기에 비해 수강인원이 한정되어 있다며 아쉬움을 토로했다. 이제 우리의 말과 글은 우리 문화의 위상을 나타내는 바로미터가 되고 있다.한류는 기업의 비즈니스와 마케팅 방식도 바꾸고 있다. 몇 년 전부터 현대자동차 캐나다는 한글을 전면에 등장시킨 "We Make Wha(위 메이크 와)" 캠페인을 진행 중이다. 이 캠페인이 주목을 끄는 이유는 '한국인의 정서'를 캠페인의 핵심 콘셉트이자 키워드로 등장시켰기 때문이다.광고에서는 눈으로 보고도 믿을 수 없을 만큼 놀라운 것을 느꼈을 때 한국 사람들은 '와!'라고 한다며, 한국어의 "와"는 영어의 "와우"와 비슷하지만 그 이상이라고 강조한다. 아이스하키 우승 트로피를 들고 기뻐하는 아이들, 캐나다의 대자연을 달리는 차 안에서 선루프를 통해 밤하늘의 별 무리를 보면서 외치는 "와". 이것은 최고를 향한 또 다른 감탄사라고 외치는 것이다.