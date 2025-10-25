이정민

이호영 "과격한 폭력 사태를 일으킨 사람들의 잘못이 큰 것이지 최선을 다한 경찰관이 잘못했다고는 생각하지 않습니다."

정동만 "그걸 왜 책임을 회피하려고 합니까, 차장님이?"

이 "회피가 아니라 사실을 말씀드리는 겁니다."

정 "차장님, 이 심각성을 깊이 생각해야 됩니다."

이 "사실관계 확인해서 재발 방지 대책을 충분히 지금 강구하고 있고요. 하지만 아까 그 당시의 현장 상황을 곰곰이 살펴보면 지휘관들한테 책임을 물을 일은 아니라고 생각을 합니다."

2024년



12월 4일 : 12.3 비상계엄해제 요구 결의안 표결에 불참했다.



12월 7일 : 윤석열 대통령 탄핵소추안 표결에 불참했다.



12월 10일 : 12.3 비상계엄사태 상설특검 수사요구안 표결에서 반대표를 던졌다.



12월 26일 : 헌법재판관 후보자 임명동의안 표결에 불참했다.



2025년



1월 6일, 15일 : 윤석열 체포영장 집행 당시 한남동 관저 앞 집결에 참가했다.



2월 17일 : 헌법재판소 항의 방문에 참가했다.



3월 1일 : 극우세력의 3.1절 탄핵 반대 집회에 참가했다.



3월 12일 : 탄핵심판 각하 촉구 탄원서에 이름을 올렸다.



6월 5일 : 윤석열 전 대통령 내란·외환 특검 표결에 불참했다.



7월 14일 : 윤상현 의원이 주최한 리셋코리아 발대식(전한길 연설)에 불참했다.

나경원, 박성민, 유상범, 정동만, 김위상 등 국민의힘 국회의원들이 2025년 3월 14일 오후 서울 종로구 헌법재판소 앞에서 윤석열 대통령 탄핵 기각 촉구 릴레이 1인 시위를 하고 있다.정동만 의원은 계엄 당일 여의도 당사에 있었다. <국제신문>은 "정동만 의원은 이날 표결에 참여하기 위해 국회를 찾았지만 경찰이 제지하자 당사로 발길을 돌렸다"라고 적었다.탄핵을 반대하고 단결을 주장했다. "대통령과 가까웠던 사람이 원내대표가 하는 게 부적절하다는 지적이 있다"는 기자의 질문에 "친윤이니 친한이니 자꾸 언론에서 이야기 하면 안 되고 같이 국민의힘 똘똘 뭉쳐서 이 위기를 헤쳐나가야 한다"라고 답하는 내용의 영상을 페이스북에 게시했다(2024.12.13).'서울서부지법 폭동' 사태를 두고 "이번 충돌은 명백한 경비 실패 아니냐"고 따졌다(1.20 행안위 전체회의). 윤석열 구속영장 발부로 인해 시위대가 과격해질 거라는 걸 누구나 다 알고 있는 상황인데 안일하게 대비했다는 취지였다.현장에 있던 박정현 더불어민주당 의원이 "폭력을 행사한 사람을 뭐라고 그래야지 막는 사람을 자꾸 뭐라고 하면 어떻게 되는 겁니까?"라고 핀잔을 줄 정도였다. 이호영 당시 경찰청장 직무대행도 "동의하지 못한다"라고 맞섰다.윤석열 탄핵기각을 촉구하는 헌법재판소 앞 릴레이 시위에 적극 참여했다. "대통령 탄핵 기각은 민주당의 국헌문란으로부터 대한민국의 헌정 질서를 지켜낼 유일한 길(3.14)"이라고, " 헌법을 정면으로 부정하려는 국헌문란 세력 민주당과 그 수괴 이재명에게 맞서 대한민국의 법과 미래를 지켜야 한다(4.3)"라고 주장했다.다음은 정 의원의 12.3 계엄 이후 주요 정치적 선택이다.