엄희준 광주고등검찰청 검사가 지난 9월 22일 국회 법제사법위원회 전체회의에서 열린 검찰개혁 입법청문회에서 의원 질의에 답변하고 있다.남소연
지난 4월 인천지방검찰청 부천지청장으로서 쿠팡 일용직 노동자 퇴직금 미지급 불기소 처분을 이끈 엄희준 광주고등검찰청 검사는 17일 "쿠팡 측에서는 퇴직금을 지급할 의무가 없다"라는 주장을 내놓았다.
지난 15일 국회 기후에너지환경노동위원회 고용노동부 국정감사장에서 정종철 쿠팡풀필먼트서비스(쿠팡 CFS) 대표가 문제가 된 취업규칙을 원상복구해 쿠팡 물류센터 일용직 노동자에게 퇴직금을 지급하겠다고 밝힌 지 이틀 만이다. 이 자리에서 사건을 담당했던 문지석 부장검사가 "사회적 약자인 근로자들이 200만 원 정도 되는 퇴직금이라도 신속하게 받게 됐으면 좋겠습니다"라고 눈물로 호소해 화제가 된 바 있다.
엄희준 검사는 이날 오후 검찰 내부 게시판 '이프로스'에 '쿠팡 사건 처리 과정에 대하여 말씀드립니다'라는 제목의 글을 올렸다. 그는 "쿠팡 근로자 분들의 근무 형태를 보면 이분들은 전형적인 '일용직' 근로자에 해당한다"면서 "퇴직급여법에서 인정하는 퇴직금 지급 대상이 아니므로, 쿠팡 측에서는 퇴직급여법에서 규정하는 퇴직금을 지급할 의무가 없다"라고 주장했다.
그는 "쿠팡이 잘했다는 것은 아니지만, 결국 쿠팡 입장에서는 '법적으로 주지 않아도 되는 퇴직금을 주지 않은 것에 불과한데 이를 형사처벌 할 수 있느냐'라는 문제 의식이 쿠팡 사건을 처리하는 데 있어 가장 본질적인 쟁점"이라고 밝혔다.
엄희준 검사는 "문지석 부장검사가 사실과 전혀 다른 무고성 주장을 하고 있고, 이와 관련된 악의적 오보가 속출하고 있다"는 주장을 펼쳤다. 지난 5월 문지석 부장검사는 쿠팡 불기소 결론으로 이끈 당시 상관 엄희준 부천지청장과 김동희 차장검사를 직권남용권리행사방해, 허위공문서작성·행사죄 등으로 감찰과 수사를 의뢰하는 진정서를 대검찰청에 제출한 바 있다.
엄 검사는 "주임검사의 의견을 무시한 채 일방적이고 강압적으로 무혐의 지시를 한 사실은 절대 없다. 문지석 부장의 위와 같은 허위 주장은 무고에 해당한다"라고 밝혔다.
그는 지난달 22일 국회 법제사법위원회 검찰개혁 입법청문회에서도 같은 주장을 내놓았다. <오마이뉴스>는 엄희준 검사 말과는 달리, 당시 주임검사가 문지석 부장검사에게 "청장님께서 '쿠팡 – 무혐의' 검토 방향을 알려주셨다"라고 보낸 검찰 내부 메신저를 공개한 바 있다(관련 기사 : [단독] 검사 메신저엔 "청장이 '쿠팡 무혐의'" 지시...엄희준 말과 달랐다
