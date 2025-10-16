기사를 스크랩했습니다.
임광현 국세청장이 16일 국회 기획재정위원회의 국정감사에서 여야 의원들의 질의에 답하고 있다.국세청

"국세청 개청이래 한 번도 해본 적이 없는 담대한 프로젝트입니다."

16일 정부세종청사에서 열린 국회 기획재정위원회의 국세청 국정감사장. 여당 정치인 출신 첫 국세청장은 담담하게 여야 의원들의 질의에 답했다. 지난해 국정감사에선 당시 야당 의원으로 국세청에 날카로운 질의를 했던 그였다.


'실세' 청장으로 돌아온 임광현 국세청장은 '공정과 조세정의'에 따른 국세 행정 방향을 여야의원들에게 적극 설명했다. 특히 100조 원에 달하는 국세 체납과 부동산 편법증여와 탈세 등에 대해선 강력하게 대응하겠다는 입장도 확인했다.

권영세 국민의힘 의원은 "이재명 대통령의 세금 체납과 탈세에 대한 엄정 대응 지시 이후 국세청이 관련 예산을 크게 늘렸다"면서, 정권의 입맛에 맞춘 정책아니냐고 따졌다.

이에 임 청장은 "국세 체납은 사실 국세청의 영원한 숙제이면서 해결해야할 과제"라며 "체납 정리의 왕도는 현장에서 발로 뛰면서 확인하는 것"이라고 말했다. 그는 이어 "체납금액 가운데 90조원 정도가 정리 보류된 상태에서 그동안 (국세청에서는) 인력 부족 등으로 제대로 정리가 되지 않은 상황이었다"면서 "이번에 기간제 근로자를 채용해서 체납을 전수조사할 예정"이라고 답했다.

90조 체납 세금, 2000명 투입해 전수조사

임 청장은 "체납 전수조사는 국세청 개청이래 한 번도 해본적 없는 담대한 프로젝트"라며 "조사를 통해 체납 실태를 파악하고 거둘 수 있는 세금을 분류해 실제 생계가 어려운 분들은 재기할 수 있도록 도울 수 있다"고 설명했다.

체납관리팀의 강제조사권 부여 여부 등 실제 운영을 묻는 질문에 대해, 임 청장은 "기간제 근로자 2000명을3년에 걸쳐 조사에 투입할 예정"이라며 "국세공무원이 포함된 3인 1조로 운영하며, 실제 상습체납자가 거주하고 있는 집이나 사무실 등 현장을 방문해 실태를 조사하게 될 것"이라고 말했다. 체납 현장 방문을 통해 국세청에서 파악하고 있는 정보와 비교해, 실제 생계가 곤란한 경우에는 납세자 입장에서 처리하겠다고도 했다.

한편 정부의 10.15 부동산 대책에 대해서는 여야 의원간 입장차가 확연히 달랐다. 여당의원들은 부동산 시장 안정을 위해 세정 당국의 엄정한 법 집행을 주문했고, 야당은 과거 문재인 정부의 대책을 답습하고 있다고 비판했다.

정부 대책이후 시장 전망을 묻는 질문에, 임 청장은 "대책이 이제 나왔기 때문에 어떤 효과가 있을지는 좀더 지켜봐야할 것 같다"며 신중한 태도를 보였다. 대신 "부동산 가격이 급등할 경우 서민들의 삶이 힘들어지기 때문에 정부가 모든 역량을 동원해 시장을 안정시켜야 할 필요성은 있다"고 답했다.

국세청은 또 국토교통부 등과 공조해 서울지역 아파트 거래과정에서의 편법증여와 탈세 행위를 집중적으로 점검한다. 이미 30억 원 이상 초고가 주택 거래와 외국인·청년층 거래자에 대해서는 자금출처를 전면적으로 검증하고 있으며, 편법증여를 통한 세금 회피도 면밀히 조사하고 있다. 임 청장은 지난 정부대책 발표에서 "집은 불법적인 자산 증식 수단이 아니라 국민의 삶의 터전이어야 한다"며 "편법·탈세 거래를 끝까지 추적하겠다"고 강조했었다.

"부동산 세금 탈루 조사는 국세청 본연 역할... 편법 탈세거래는 끝까지 추적"

구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관이 10월 15일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 '주택시장 안정화 대책 관련 관계부처 합동 브리핑'에서 주요내용을 발표하고 있다. (왼쪽부터 임광현 국세청장, 윤창렬 국무조정실장, 구윤철 부총리, 김윤덕 국토부 장관, 이억원 금융위원장)기획재정부

임 청장은 이날 국감에서도 부동산 투기 근절에 대한 의지를 강하게 내비쳤다. 주택 실수요자가 조사과정에서 피해를 입을 수 있지 않은가라는 질문에 "부동산 거래는 세금 문제가 연관될 수밖에 없고 거래 과정에서 (세금) 탈루 혐의가 있다면 추징하는 것 국세청 본연의 역할"이라고 했다. 이어 "대신 일반 실수요자에 대해선 불편함이 없도록 실제 탈루 혐의가 있는 사람들만 잘 선별해서 추징하도록 하겠다"고 그는 덧붙였다.

이와함께 이날 국감에서는 현재 진행중인 김건희 국정농단사건의 특검 수사에서 드러난 뇌물수수에 대한 세금 추징 여부도 도마 위에 올랐다. 안도걸 더불어민주당 의원은 "특검 수사 결과 김건희씨가 건진법사 등으로부터 억대의 뇌물을 받은 것으로 알려지고 있다"면서 "국세청에선 김씨의 이같은 소득에 대한 과세 등을 검토해야 한다"고 주장했다.

이에 임 청장은 "뇌물 등의 위법 소득에 대해선 법원의 확정 판결이 나오게 되면 소득금액과 귀속연도 등을 확정해 과세하고 있다"면서 "판결이 나오는 대로 법과 원칙에 따라 처리할 것"이라고 답했다.

또 박성훈 국민의힘 의원은 노태우 전 대통령일가의 비자금에 대한 세무조사 필요성도 제기했다. 박 의원은"최태원 SK 회장과 노소영 관장의 이혼소송 상고심 결과가 나왔다"면서 "임 청장은 작년 의원시절에 (대법원 확정 판결후) 노 전 대통령의 비자금 의혹에 대해 세무조사를 주장했는데, 현 정부들어 노재현씨가 주중대사로 임명되면서 국세청 탈세 조사가 안 될 수도 있다는 우려가 있다"고 물었다.

이에 임 청장은 "최 회장의 이혼소송 대법원 판결 이유 등 구체적 내용을 아직 알지 못한다"면서 "(노씨의 조사 여부에 대해) 염려하지 않으셔도 된다. 상하좌우 없이 탈세가 있으면 법과 원칙에 따라 엄정하게 집행할 것"이라고 말했다.

16일 국회 기획재정위원회의 국세청 국정감사에서 임광현 국세청장과 간부들이 증인 선서를 하고 있다.국세청


