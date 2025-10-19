기사를 스크랩했습니다.
2006년 8월 16일 자 <중앙일보> 기사 "'된장녀' 사회학"중앙일보

아침 7시 30분 휴대폰 알람 소리에 일어난다. 첫 수업이 10시인데도 불구하고 욕실로 향한다. 전지현 같은 멋진 머릿결을 위해 싸구려 샴푸는 절대 사용하지 않는다. 화장을 하느라 아침 식사를 못 한다.

학교 앞에 도착한 그녀는 던킨도너츠로 향한다. 다이어트를 위해 설탕이 들어가지 않은 아메리카노를 시키고, 설탕과 쨈이 범벅인 도너츠를 먹는다. 점심도 마찬가지다. 마치 미국 드라마에 나오는 뉴요커의 모습이다. 품위 없게 구내식당이나 학생회관에서 점심을 먹는 일은 없다. 수업을 마치면 백화점 명품 코너에서 아이쇼핑을 즐긴다.


2006년 4월 한 포털사이트 여성 게시판에 등장한 '된장녀의 하루'다. 이 글이 알려지자 이해 여름 인터넷과 언론에는 된장녀에 대한 비난과 옹호, 된장녀 현상을 분석하는 글들이 넘쳤다.

된장녀는 스스로 능력이 없으면서 남자 친구나 가족의 경제력에 의존해 유명 스타가 광고하는 샴푸로 머리를 감고, 비싼 브랜드 제품으로 화장하고, 비싼 옷을 차려입고, 식사는 주로 유명 레스토랑에서 해결한다. 당시 언론의 묘사를 따르자면 '외국 고급 명품이나 서양 문화를 쫓아 허영심이 가득 찬 삶을 살며 한국 여성의 정체성을 상실한 여자'를 의미하였다.

그런데 당시 된장녀가 등장하는 데 결정적인 역할을 한 것은 커피였다. 보통 커피가 아니라 고급 커피의 상징 스타벅스 커피였다. 당시 스타벅스 커피 가격을 둘러싼 논쟁이 한창이었다. 우리나라 스타벅스 커피 가격이 우리보다 잘 사는 나라보다 비싼 것이 문제였다.

2006년 당시 국내에 진출한 지 7년째를 맞이해 전국에 160여 개의 매장을 거느리고 있던 스타벅스의 아메리카노 한 잔은 2600원 수준으로 다방 커피의 두 배 정도였고, 스타벅스 카페모카 큰 사이즈 가격은 뉴욕(3900원), 도쿄(3700원)보다 서울(4800원)이 비쌌다.

그럼에도 우리나라에서 스타벅스 커피가 유독 잘 팔리는 것은 된장녀들의 허영심 때문이라고 지적하는 남자들의 비난 글이 인터넷에 등장한 것이 출발점이었다. 그러자 스타벅스 로고가 새겨진 컵을 들고 거리를 활보하는 여성을 된장녀라고 몰아붙이는 비난이 들끓었다.

한 젊은 여성 탤런트가 TV 토크쇼에 나와 툭 하고 던진 한마디가 그녀를 된장녀로 매도하는 분위기로 이어졌다. "비싼 저녁을 사준 뒤 할인 카드를 찾는 남자를 보면 분위기가 깨진다"는 발언이 문제였다.

된장녀 논쟁이 가속화 한 젠더 갈등

스타벅스 커피숍. 자료사진.연합뉴스

된장녀에 대한 반론이 다양하게 등장하였다. 스타벅스 커피를 마시고, 스타벅스 컵을 들고 다니는 남성들도 많은데, 왜 그들에게는 비난이 향하지 않고 여성들만 문제인지를 지적하는 사람, 양담배를 피우고, 양주를 마시고, 외제 차를 타는 남성들은 된장남이냐고 비아냥거리는 사람, 과도한 허영과 사치는 젠더 문제라기보다는 계급 문제라고 분석하는 사람 등이었다.

6000원짜리 설렁탕으로 한 끼를 때우든, 1000원짜리 빵 하나와 5000원짜리 커피로 한 끼를 때우든 그것은 개인의 취향 문제라는 주장도 제기되었다.

왜 하필 '된장'인지를 문제 삼는 사람도 등장했다. 사치와 허영의 대명사에 왜 하필 우리 식품인 된장을 가져다 붙였는지 매우 유감스럽다는 주장이었다. 외국 것에 비해 우리 것을 업신여기는 풍조가 고유 양념인 된장을 깔보는 심리로 연결되어 만들어진 잘못된 표현이라는 애국적 불만이었다.

여성을 비하하는 용어에 왜 '된장'이란 단어를 붙였는지를 궁금해하는 사람도 많았다. 우리말 '젠장'이 된장으로 바뀌었다는 해석, 'X인지 된장인지 구별 못 한다'는 표현에서 온 것이라는 해석, 된장처럼 토종이면서 외국 유행만을 좇는 모습에서 가져왔다는 해석 등 여러 이야기가 있었지만 근거가 명확한 답은 없다.

문제는 된장녀 논쟁이 가속화 한 젠더 갈등이었다. 여성들은 된장녀에 맞서 '된장남' 혹은 '고추장남'을 이야기하였다. 아무런 개념 없이 외제 차를 타고, 비싼 양주를 마시고, 유명 브랜드 옷을 찾아 입는 남성이 '된장남'이었다. 300원 아끼려고 시내버스 대신 마을버스를 타고, 구내식당 갈 돈이 아까워 가까운 편의점 간편식을 이용하고, 추레한 차림에 누구나 아는 취업 준비 서적을 끼고 다니는 궁상떠는 남자가 고추장남이었다.

2006년 시점에 갑자기 이 땅의 젊은 남성들이 자신들보다 화려하게 사는 여성들의 삶에 '된장'이란 이름을 붙여 비아냥거리기 시작한 계기 중 하나는 세기말부터 갑자기 확대되고 있던 젊은 남성 집단의 피해의식이었다.

당시 남성들을 불안하게 만든 이야기들이 다양하게 등장했다. 고등고시나 대학 입학시험 등 전국 단위 시험의 수석은 맡아놓고 여자 차지였다. 내신에서 여학생에 비해 불리하다고 생각하는 남자아이를 둔 학부모는 남녀공학을 기피하였다. 여자들이 출산을 거부하기 시작하였다. 여성들이 요구하는 황혼 이혼이 급격히 증가하였다. 이런 소식들이었다.

여기에 사관학교 여자 입학 허용(1995년), 남성에 대한 군복무 가산제 폐지(1999년), 여성부 신설(2001년), 호주제 폐지(2005년) 등이 이어지면서 남성에 대한 역차별 담론이 인터넷 커뮤니티를 중심으로 확산되고 있었다.

취업 현장에서 젊은 남성들이 느끼는 상대적 박탈감과 피해의식이 돌파구를 찾고 있던 차였다. 어찌 보면 두려워하고 있던 차에 등장한 집단적 공격 대상이 '능력에 비해 허영심 많아 보이는 여성', '자신이 감히 흉내 낼 수 없는 과감한 소비 패턴을 보여주는 여성'이었고, 여기에 붙여진 이름이 '된장녀'였다.

젠더 블렌딩에 국가 역량 총동원해야 할 때

커피 만드는 과정에서 가장 어려운 것이 블렌딩이다.픽사베이

우리나라에서 근대적 이름의 젠더 갈등이 처음 등장한 것은 아마도 1930년대였을 것이다. 자유와 개방을 외치는 신여성의 등장에 불안감을 느낀 기성세대, 특히 전통적인 여성상에 익숙한 삶을 살아오던 남성들이 자유분방한 여성의 등장을 경계하며 내세운 담론이 '현모양처론'이었다. 여성의 정체성을 '현명한 어머니와 착한 아내'라는 오래된 틀 속에 가두려는 남성들의 주장이 거세게 드러나던 시절이었다.

된장녀 논쟁이 벌어졌던 2006년 전후는 우리나라 근현대 역사에서 제2차 젠더 갈등 시기였다. 이해 연말에 야후코리아가 실시한 조사에서 '된장녀'는 2006년 1년 동안 사용된 인터넷 검색어 중 단연 1위였다. '된장녀'에 이어 김수로의 '꼭지점댄스', 정종철의 '마빡이'가 유행어 2위와 3위를 차지할 정도였다.

그렇다면 지금은 어떤 시대일까? 현재 우리는 역사상 세 번째 젠더 갈등을 매우 심각한 수준으로 경험하고 있다. 2022년 대통령 선거 전후에 등장한 '이대남' '이대녀' 그리고 '개딸'이라는 표현이 보여주듯 우리는 '젠더 갈등의 정치화' 시대를 살고 있다.

지금이 제1차와 제2차 젠더 갈등 시기와 다른 것은 남성, 특히 20대 남성층이 스스로를 '구조적 피해자'로 인식하고 있다는 점, 구조적 피해자임에도 현실의 변화를 지향하는 진보 정치 세력이 아니라 현실 질서의 옹호를 기반으로 하는 보수 정치 세력과 결탁하고 있다는 점이다.

20년 전 된장녀에서 본격화한 젠더 갈등의 해소를 위해서는 다양한 반성과 노력이 필요하다. 이런 갈등 구조를 이용하려는 구태 정치인들의 반성과 사고 전환은 필수적이다. 불안정한 청년세대가 각기 다른 언어로 호소하는 불평에 귀를 기울여서 편 가르기를 조장하는 구태 정치에서 벗어나야 한다.

이대남과 이대녀는 서로 다른 언어로 불평을 이야기하기보다는 같은 언어로 불안정한 사회를 안정된 사회로 바꾸자는 주장을 해야 할 때다. 젊은 청년 집단이 사회를 향해, 기성세대를 향해 같은 언어로 이야기하는 방식을 가르치고 배우는 것이 '젠더 리터러시 교육'이다. 젠더 리터러시 교육에 대한 국가적 관심이 필요하다는 말이다.

커피 만드는 과정에서 가장 어려운 것이 블렌딩이다. 블렌딩이란 여러 커피 원두를 섞어서 내가 원하는 맛을 만드는 기술이다. 원두마다 가지고 있는 장점과 단점이 다양하듯 인간 사회에도 세대마다, 성별마다 관심사와 요구가 다른 것은 당연하다.

젠더 갈등이 극단화된 지금 우리 사회에 필요한 것은 젠더 문제에 대한 상호 이해를 지향하는 젠더 리터러시 교육, 그리고 이대남과 이대녀가 함께 공감할 젠더 블렌드 정책의 개발이다. 정책에도 블렌드 정책이 없을 수 없다. 이대남과 이대녀가 공감할 수 있는 젠더 블렌드 정책의 개발을 통한 젠더 블렌딩에 국가 역량을 총동원해야 할 때다. 함께 사는 미래를 위해.

(한국학중앙연구원 명예교수, <커피 한잔에 담긴 문화사, 끽다점에서 카페까지>의 저자)
덧붙이는 글 참고문헌
2006년 <한겨레> <제민일보> <경향신문> <한국경제> <부산일보> <국민일보> <동아일보> <서울신문>에 실린 된장녀 관련 기사 일체.
