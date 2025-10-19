픽사베이

커피 만드는 과정에서 가장 어려운 것이 블렌딩이다.우리나라에서 근대적 이름의 젠더 갈등이 처음 등장한 것은 아마도 1930년대였을 것이다. 자유와 개방을 외치는 신여성의 등장에 불안감을 느낀 기성세대, 특히 전통적인 여성상에 익숙한 삶을 살아오던 남성들이 자유분방한 여성의 등장을 경계하며 내세운 담론이 '현모양처론'이었다. 여성의 정체성을 '현명한 어머니와 착한 아내'라는 오래된 틀 속에 가두려는 남성들의 주장이 거세게 드러나던 시절이었다.된장녀 논쟁이 벌어졌던 2006년 전후는 우리나라 근현대 역사에서 제2차 젠더 갈등 시기였다. 이해 연말에 야후코리아가 실시한 조사에서 '된장녀'는 2006년 1년 동안 사용된 인터넷 검색어 중 단연 1위였다. '된장녀'에 이어 김수로의 '꼭지점댄스', 정종철의 '마빡이'가 유행어 2위와 3위를 차지할 정도였다.그렇다면 지금은 어떤 시대일까? 현재 우리는 역사상 세 번째 젠더 갈등을 매우 심각한 수준으로 경험하고 있다. 2022년 대통령 선거 전후에 등장한 '이대남' '이대녀' 그리고 '개딸'이라는 표현이 보여주듯 우리는 '젠더 갈등의 정치화' 시대를 살고 있다.지금이 제1차와 제2차 젠더 갈등 시기와 다른 것은 남성, 특히 20대 남성층이 스스로를 '구조적 피해자'로 인식하고 있다는 점, 구조적 피해자임에도 현실의 변화를 지향하는 진보 정치 세력이 아니라 현실 질서의 옹호를 기반으로 하는 보수 정치 세력과 결탁하고 있다는 점이다.20년 전 된장녀에서 본격화한 젠더 갈등의 해소를 위해서는 다양한 반성과 노력이 필요하다. 이런 갈등 구조를 이용하려는 구태 정치인들의 반성과 사고 전환은 필수적이다. 불안정한 청년세대가 각기 다른 언어로 호소하는 불평에 귀를 기울여서 편 가르기를 조장하는 구태 정치에서 벗어나야 한다.이대남과 이대녀는 서로 다른 언어로 불평을 이야기하기보다는 같은 언어로 불안정한 사회를 안정된 사회로 바꾸자는 주장을 해야 할 때다. 젊은 청년 집단이 사회를 향해, 기성세대를 향해 같은 언어로 이야기하는 방식을 가르치고 배우는 것이 '젠더 리터러시 교육'이다. 젠더 리터러시 교육에 대한 국가적 관심이 필요하다는 말이다.커피 만드는 과정에서 가장 어려운 것이 블렌딩이다. 블렌딩이란 여러 커피 원두를 섞어서 내가 원하는 맛을 만드는 기술이다. 원두마다 가지고 있는 장점과 단점이 다양하듯 인간 사회에도 세대마다, 성별마다 관심사와 요구가 다른 것은 당연하다.젠더 갈등이 극단화된 지금 우리 사회에 필요한 것은 젠더 문제에 대한 상호 이해를 지향하는 젠더 리터러시 교육, 그리고 이대남과 이대녀가 함께 공감할 젠더 블렌드 정책의 개발이다. 정책에도 블렌드 정책이 없을 수 없다. 이대남과 이대녀가 공감할 수 있는 젠더 블렌드 정책의 개발을 통한 젠더 블렌딩에 국가 역량을 총동원해야 할 때다. 함께 사는 미래를 위해.(한국학중앙연구원 명예교수, <커피 한잔에 담긴 문화사, 끽다점에서 카페까지>의 저자)