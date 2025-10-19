▲
스타벅스 커피숍. 자료사진.연합뉴스
된장녀에 대한 반론이 다양하게 등장하였다. 스타벅스 커피를 마시고, 스타벅스 컵을 들고 다니는 남성들도 많은데, 왜 그들에게는 비난이 향하지 않고 여성들만 문제인지를 지적하는 사람, 양담배를 피우고, 양주를 마시고, 외제 차를 타는 남성들은 된장남이냐고 비아냥거리는 사람, 과도한 허영과 사치는 젠더 문제라기보다는 계급 문제라고 분석하는 사람 등이었다.
6000원짜리 설렁탕으로 한 끼를 때우든, 1000원짜리 빵 하나와 5000원짜리 커피로 한 끼를 때우든 그것은 개인의 취향 문제라는 주장도 제기되었다.
왜 하필 '된장'인지를 문제 삼는 사람도 등장했다. 사치와 허영의 대명사에 왜 하필 우리 식품인 된장을 가져다 붙였는지 매우 유감스럽다는 주장이었다. 외국 것에 비해 우리 것을 업신여기는 풍조가 고유 양념인 된장을 깔보는 심리로 연결되어 만들어진 잘못된 표현이라는 애국적 불만이었다.
여성을 비하하는 용어에 왜 '된장'이란 단어를 붙였는지를 궁금해하는 사람도 많았다. 우리말 '젠장'이 된장으로 바뀌었다는 해석, 'X인지 된장인지 구별 못 한다'는 표현에서 온 것이라는 해석, 된장처럼 토종이면서 외국 유행만을 좇는 모습에서 가져왔다는 해석 등 여러 이야기가 있었지만 근거가 명확한 답은 없다.
문제는 된장녀 논쟁이 가속화 한 젠더 갈등이었다. 여성들은 된장녀에 맞서 '된장남' 혹은 '고추장남'을 이야기하였다. 아무런 개념 없이 외제 차를 타고, 비싼 양주를 마시고, 유명 브랜드 옷을 찾아 입는 남성이 '된장남'이었다. 300원 아끼려고 시내버스 대신 마을버스를 타고, 구내식당 갈 돈이 아까워 가까운 편의점 간편식을 이용하고, 추레한 차림에 누구나 아는 취업 준비 서적을 끼고 다니는 궁상떠는 남자가 고추장남이었다.
2006년 시점에 갑자기 이 땅의 젊은 남성들이 자신들보다 화려하게 사는 여성들의 삶에 '된장'이란 이름을 붙여 비아냥거리기 시작한 계기 중 하나는 세기말부터 갑자기 확대되고 있던 젊은 남성 집단의 피해의식이었다.
당시 남성들을 불안하게 만든 이야기들이 다양하게 등장했다. 고등고시나 대학 입학시험 등 전국 단위 시험의 수석은 맡아놓고 여자 차지였다. 내신에서 여학생에 비해 불리하다고 생각하는 남자아이를 둔 학부모는 남녀공학을 기피하였다. 여자들이 출산을 거부하기 시작하였다. 여성들이 요구하는 황혼 이혼이 급격히 증가하였다. 이런 소식들이었다.
여기에 사관학교 여자 입학 허용(1995년), 남성에 대한 군복무 가산제 폐지(1999년), 여성부 신설(2001년), 호주제 폐지(2005년) 등이 이어지면서 남성에 대한 역차별 담론이 인터넷 커뮤니티를 중심으로 확산되고 있었다.
취업 현장에서 젊은 남성들이 느끼는 상대적 박탈감과 피해의식이 돌파구를 찾고 있던 차였다. 어찌 보면 두려워하고 있던 차에 등장한 집단적 공격 대상이 '능력에 비해 허영심 많아 보이는 여성', '자신이 감히 흉내 낼 수 없는 과감한 소비 패턴을 보여주는 여성'이었고, 여기에 붙여진 이름이 '된장녀'였다.
젠더 블렌딩에 국가 역량 총동원해야 할 때