남소연

2024년 12월 4일 0시 31분 이상현 여단장→반효민 대대장 "담 넘어서 1대대와 2대대가 같이 의원들을 좀 이렇게 끄집어내."

2024년 12월 4일 0시 39분 이상현 여단장→김형기 대대장 "국회의사당 본관으로 가서, 지금 얘들이 문 걸어 잠그고 의결하려고 하고 있대. 문짝 부숴서라도 다 끄집어내라고 해."

2024년 12월 4일 0시 49분 이상현 여단장→반효민 대대장 "너 뒤로 해서라도 넘어가. 국회의사당에 들어가서, 그 문짝 부숴서라도 의원들 끄집어내. 그 투표들 못하도록."

2024년 12월 4일 1시 이상현 여단장→김형기 대대장 "대통령님이 문 부숴서라도 끄집어내오래. 전기를 끊을 수 없냐, 전기?"

"다음에는 곽종근의 증언을 들어볼 필요가 있겠다."

곽종근 육군 특수전사령관이 2024년 12월 10일 오후 국회 국방위원회 전체회의에서 계엄 당시 윤석열 대통령과의 통화내용을 공개하며 굳은 표정을 짓고 있다.목격자들은 더 있다. 곽종근 사령관이 당시 출동 병력의 상황을 파악하고 지시를 내리던 특전사 지휘통제실 바로 오른쪽에는이 앉아 있었다. 그는 사령관이 누군가의 전화를 받고하는 장면을 봤다. 이 직후 사령관은 707특임단과 1공수여단에 '문을 부수고 들어가서'고 했다. 뉴스에선 우원식 의장이 표결을 준비하는 장면과 특전사가 유리창을 깨고 건물로 진입하는 장면이 교차로 나오고 있었다.박 참모장은 5월 19일 증인으로 나와 "(의원들을) 끌어내라는 지시는 매우 충격적이라 (저의) 오른쪽에 있던 (특전사) 정보처장·작전처장과 눈을 마주치고는 매우 당황한 표정을 지었다"고 말했다. 다만 그는 '누군가'를 처음에는 국방부 장관으로 추측했다가 이후 곽 사령관의 국회 증언 등을 보고 상대방이 대통령이라는 사실을 깨달았다. 반면 곽 사령관 왼쪽에 앉았던는 8월 11일 사령관이, 대통령으로부터 걸려온 전화를 받는 모습을 기억한다고 했다.같은 날 방첩부대장은 더 상세하게 상황을 설명했다. 그는 "유독 한 통화는 (사령관이) 굉장히 좀 많이 경직된 상태로... 그 통화 직후 곽종근 사령관이 (김용현) 장관께 '누구한테 전화가 왔다'고 보고하는 상황이 있었다"며 "했는데, 김무학 주임원사가 그걸 듣고 저한테 얘기했다"고 증언했다. 이후 테이저건, 공포탄, 단전 등의 수위가 더 센 단어들이 나왔다고도 부연했다.비슷한 취지의 증언들이 쌓이자, 윤씨 변호인단은 그 신빙성을 문제 삼고 있다. 하지만 증인들의 말은 '기억'만으로 존재하지 않는다. 이상현 여단장과 안효영 중령, 김형기·반효민 대대장 사이에 오고간 통화는이 남아있다. 이 파일들은 법정에서 재생되기도 했다.대통령의 목적은 명확했다. '문을 부숴서라도, 전기를 끊어서라도 국회의 비상계엄 해제요구안 가결을 저지하라.' 국회로 간 또다른 특전사,의 증언도 여기에 신빙성을 더하고 있다. 그는 당시 정확히 어떤 의미인지는 몰랐지만, 곽 사령관으로부터라는 말을 들었다고 일관되게 진술해왔다. 10월 13일 법정에서도 마찬가지였다. '150명'은 국회가 계엄 해제요구안을 처리하는 데에 필요한 의원 숫자다.피고인 윤석열에게 반전카드는 있을까. 헌재에서 '곽종근 몰아가기'에 실패한 윤씨 변호인단은 형사법정에선 이상현 여단장마저 표적 삼았다. 이들은 안효영 중령, 이시욱 소령에게 '여단장이 독자적으로 국회의원을 끄집어내라고 지시한 것 아닌가'라고 물었다. 하지만 또 실패였다. 안 중령은 "거의 불가능한 지시"라고, 이 소령은 "여단장은 차량에 고립된 상태에서 상황을 판단할 수 없었다. 그냥 전화가 계속 오고, 받은 지시를 대대장들에게 지시하는 수준"이었다고 답변했다.증언과 증거들이 쌓이면서 '계엄의 밤'은 더욱 선명하게 재구성되고 있다. 재판부는 지난 13일 공판 말미에 "사실관계 자체는, 어느 정도 이미 파악된 상태이고 어떤 일이 있는지 재판부가 다 알고 있다"며 "피고인과 접점이 있던, 구체적으로 어떤 지시가 있었나. 공모관계가 어떻게 되나. 그 부분을 명확히 해야 할 것 같다"고 얘기했다. 여전히 전체 증거에 관한 동의 여부를 밝히지 않은 변호인단에게는 "자꾸 침대축구 얘기도 나오고 하니까, 가급적 빨리 정리했으면 좋겠다"고 했다.지귀연 부장판사는 이 말도 남겼다.