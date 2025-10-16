유성호

허민 국가유산청장이 16일 오전 서울 여의도 국회 문화체육관광위원회에서 열린 국정감사에 출석해 김건희씨(윤석열 전 대통령 부인)의 종묘 차담회 논란에 대한 의원들의 질의에 답변하고 있다.국회 문화체육위원회의 국가유산청 국정감사는 오전 내내 '김건희'로 가득찼다. 민간인이지만 전직 영부인이라는 지위를 이용해 세계문화유산 종묘를 사적으로 유용했기 때문이다. 여당 더불어민주당은 이를 '김건희의 세계문화유산 침탈'로 규정했고, 국가유산청은 김건희특검(민중기 특별검사)이 이 사안을 수사하고 있지만 별개로 김건희씨에 대한 수사의뢰를 하겠다고 밝혔다.16일 오전 10시부터 12시 30분께까지 진행된 국가유산청 국정감사 주질의 시간에 민주당은 김건희씨의 종묘 사적 유용 건을 집요하게 캐물었다. 이날 민주당이 국감장에 올린 사적 유용 사례로는 2024년 9월 3일 종묘 영녕전 신실 개방, 망묘루 차담회였다.문체위 여당 간사인 임오경 민주당 의원은 김건희씨와 유명 화가 마크 로스코의 자녀들(크리스토퍼 로스코 등)의 영녕전 신실 개방을 처음 세상에 알렸고, <오마이뉴스>는 추가 취재를 통해 해당 신실이 태조 이성계의 고조 할아버지인 목조인 것을 밝혀냈다.