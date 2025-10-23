CJ ENM

*이 글은 영화의 주요 내용을 포함하고 있습니다.

▲<어쩔수가없다>영화 스틸컷. 영화 속 선출의 모습. CJ ENM

영화 초반, 선출이 업로드한 SNS 영상에 흥미로운 주장이 나온다. 선출은 영상 속에서 제지 공장에서 베는 나무들이 제지를 위해 심어진 것일 뿐 원래 있던 나무들을 베는 것이 아니라고 주장한다. 별 의미 없는 언급이라 하기에는 무참히 나무들이 토막 나는 엔딩 장면은 다소 의미심장하다. 먹고사니즘을 위한 살인과 무참히 베어지는 나무들이 모두 "어쩔 수가 없다"는 변명에 휩쓸려가지 않으려면, 우린 이 문제를 좀 더 깊이 있게 보아야 할 것이다.



사실 선출의 주장은 영화 속에서만 등장하는 것은 아니다. 산림청은 지난 2021년, 2050년까지 30년 이상 된 나무를 베고 30억 그루의 나무를 심어 탄소 3400만 톤을 감축하는 내용의 탄소중립 전략을 발표했다. 이 전략에 대해 산림의 탄소흡수 기능 외 재해 예방, 생태계 보호 등 숲의 공익적 가치를 고려하지 못했다는 비판이 제기되자, 산림청은 나무를 심고 가꾸고 수확하는 '산림자원 순환경영'을 추진하겠다고 밝혔다. 그러나 최근 해당 경영 방식이 산불에 취약한 소나무 숲을 대량으로 조성하여, 대형 산불의 원인이 될 수 있다는 의혹이 제기되면서 논쟁이 벌어지고 있다.



무엇보다, 현실 속에서도 영화 속에서도 어떠한 나무는 죽이기 위해 길러진다. 어차피 죽이기 위해 기른 것이라는 말이 '변명'으로 인정되는 것은 무척이나 슬픈 일이다. 우리 모두는 이 사실에 지나칠 정도로 무감각해져 있지만, 죽음에 기여했다는 사실은 '부채감'으로 이어질 수밖에 없는 일이다. 그리고 심각할 정도의 환경 오염과 기후위기, 수많은 종의 멸종이 도무지 "어쩔 수가 없는 일"이라면, 그 여파 또한 인간에게까지 밀려들 것이다.



만수는 범모와 시조, 선출의 죽음 이후에도 꿈에 그리는 안정적인 삶을 차지하지 못할 것이다. 그를 그런 처지에 밀어 넣은 것은 세 명의 사람이 아니라 우리가 지나치게 무감각해진 '세상'에 있기 때문이다. 남들을 밟고 올라서야지만 먹고 살 수 있고, 나의 직업은 나의 인간성을 파괴하며, 내가 만든 것들은 모두 내가 사랑하는 것을 죽여 만든 그 세상 말이다. 여기에 경제 성장이 가장 중요하고, 다 쓰지도 못할 수많은 것을 만드는 것이 무참히 파괴되고 죽어가는 수많은 것들을 살리는 것보다 중요하다는 믿음마저 공고하다. 그러므로 만수는 이 싸움에서 결코 승리할 수 없다. 범모와 시조와 선출의 죽음 이후에도.



그럼에도 불구하고



▲넷플릭스 <명사들의 마지막 한마디: 제인 구달> 이미지 넷플릭스

영화 <어쩔수가없다>는 우리 모두가 패배할 수밖에 없는 긴 이야기를 펼쳐두었다. 마치 기후위기와 물질 만능주의로 뒤덮인 이 세상에서 모두가 패배감을 느끼는 것처럼. 그러나 이 영화가 정말 어쩔 수가 없는지 묻기 위해 제작된 것이라면, 나는 '어쩔 수가 없다'는 감각을 반박하는 것이 영화를 넘어 관객이 해야 할 몫이라고 생각한다.



지난 1일, 세계적인 환경운동가이자 침팬지 전문가인 제인 구달 박사가 별세했다. 그가 별세한 이후, 넷플릭스는 그의 마지막 인터뷰가 담긴 영상을 내보냈다. 그는 그 영상에서 이렇게 말한다.



"지금 우리가 어둠의 세계에 있더라도 희망을 버리면 안 됩니다. 우리는 매일매일 작은 일들을 할 수 있고, 희망을 포기하지 않는 이상 변화를 만들 수 있습니다."



그는 그리고 이렇게 덧붙였다.



"이것이 우리가 아는 인류의 종말이라고 할지라도 끝까지 싸워봅시다."



환경운동가들이 살해되고, 가자지구에 구호 물품을 보내기 위해 배를 탄 활동가가 피랍되는 세상에서 제인 구달의 이야기는 무척이나 애를 써야 진심으로 믿을 수 있는 일이 되었다. 어쩔 수 없는 멸망을 경고하는 일보다 희망을 말하는 일이 더욱 어려워졌기 때문이다.



그러나 어쩔 수 없는 멸망은 매일 매일의 작은 일, 희망을 포기하지 않고 하는 노력들이 멈출 때 시작된다. 어떠한 것도 바꿀 수 없다는 무력감의 최종 종착지는 자신과 이웃, 주변의 파괴로 이어지는 까닭이다. 기후위기도, 사회 변화도 가장 큰 적으로 마주하고 있는 것은 거대한 세력이 아니라 이 '어쩔 수가 없다'는 그 믿음일지도 모른다.



예견된 멸망이 코앞에 있더라도, 우리는 제인 구달 박사의 말처럼 작은 일부터 시작해 볼 수밖에 없다. 나의 주변을 살피고 돌보고 동네를 바꿔 나가는 일, 기후위기와 불평등에 대해 고민하는 일, 희망이 없어 보이는 현실에 끊임없이 질문하는 일 말이다. "어쩔 수가 없다"라고 말하는 영화를 본 관객들이 "어쩔 수가 없지 않다"라고 말하는 결말로 향할 수 있기를 바란다.

#어쩔수가없다 #박찬욱 #그린피스 프리미엄 지구를 위한 플랜 A 이전글 BMW 타고 출퇴근, 도시락 싸기가 '돈'이 될 수 있다? 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 시민기자 기사쓰기

시리즈 연재발행

오마이뉴스 취재후원

기사 제보하기 넷플릭스 <명사들의 마지막 한마디: 제인 구달> 이미지영화 <어쩔수가없다>는 우리 모두가 패배할 수밖에 없는 긴 이야기를 펼쳐두었다. 마치 기후위기와 물질 만능주의로 뒤덮인 이 세상에서 모두가 패배감을 느끼는 것처럼. 그러나 이 영화가 정말 어쩔 수가 없는지 묻기 위해 제작된 것이라면, 나는 '어쩔 수가 없다'는 감각을 반박하는 것이 영화를 넘어 관객이 해야 할 몫이라고 생각한다.지난 1일, 세계적인 환경운동가이자 침팬지 전문가인 제인 구달 박사가 별세했다. 그가 별세한 이후, 넷플릭스는 그의 마지막 인터뷰가 담긴 영상을 내보냈다. 그는 그 영상에서 이렇게 말한다.그는 그리고 이렇게 덧붙였다.환경운동가들이 살해되고, 가자지구에 구호 물품을 보내기 위해 배를 탄 활동가가 피랍되는 세상에서 제인 구달의 이야기는 무척이나 애를 써야 진심으로 믿을 수 있는 일이 되었다. 어쩔 수 없는 멸망을 경고하는 일보다 희망을 말하는 일이 더욱 어려워졌기 때문이다.그러나 어쩔 수 없는 멸망은 매일 매일의 작은 일, 희망을 포기하지 않고 하는 노력들이 멈출 때 시작된다. 어떠한 것도 바꿀 수 없다는 무력감의 최종 종착지는 자신과 이웃, 주변의 파괴로 이어지는 까닭이다. 기후위기도, 사회 변화도 가장 큰 적으로 마주하고 있는 것은 거대한 세력이 아니라 이 '어쩔 수가 없다'는 그 믿음일지도 모른다.예견된 멸망이 코앞에 있더라도, 우리는 제인 구달 박사의 말처럼 작은 일부터 시작해 볼 수밖에 없다. 나의 주변을 살피고 돌보고 동네를 바꿔 나가는 일, 기후위기와 불평등에 대해 고민하는 일, 희망이 없어 보이는 현실에 끊임없이 질문하는 일 말이다. "어쩔 수가 없다"라고 말하는 영화를 본 관객들이 "어쩔 수가 없지 않다"라고 말하는 결말로 향할 수 있기를 바란다. 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독다음 채널구독 10만인클럽 프로필사진 글 그린피스 신민주 캠페이너 (gshin02) 내방 구독하기 오늘 그만보기 다시 보지 않기 목차30 ㅣ 첫화부터 읽기> 이전글 BMW 타고 출퇴근, 도시락 싸기가 '돈'이 될 수 있다? 맨위로 다크 <어쩔수가없다>영화 스틸컷. 영화 속 선출의 모습.영화 초반, 선출이 업로드한 SNS 영상에 흥미로운 주장이 나온다. 선출은 영상 속에서 제지 공장에서 베는 나무들이 제지를 위해 심어진 것일 뿐 원래 있던 나무들을 베는 것이 아니라고 주장한다. 별 의미 없는 언급이라 하기에는 무참히 나무들이 토막 나는 엔딩 장면은 다소 의미심장하다. 먹고사니즘을 위한 살인과 무참히 베어지는 나무들이 모두 "어쩔 수가 없다"는 변명에 휩쓸려가지 않으려면, 우린 이 문제를 좀 더 깊이 있게 보아야 할 것이다.사실 선출의 주장은 영화 속에서만 등장하는 것은 아니다. 산림청은 지난 2021년, 2050년까지 30년 이상 된 나무를 베고 30억 그루의 나무를 심어 탄소 3400만 톤을 감축하는 내용의 탄소중립 전략을 발표했다. 이 전략에 대해 산림의 탄소흡수 기능 외 재해 예방, 생태계 보호 등 숲의 공익적 가치를 고려하지 못했다는 비판이 제기되자, 산림청은 나무를 심고 가꾸고 수확하는 '산림자원 순환경영'을 추진하겠다고 밝혔다. 그러나 최근 해당 경영 방식이 산불에 취약한 소나무 숲을 대량으로 조성하여, 대형 산불의 원인이 될 수 있다는 의혹이 제기되면서 논쟁이 벌어지고 있다.무엇보다, 현실 속에서도 영화 속에서도 어떠한 나무는 죽이기 위해 길러진다. 어차피 죽이기 위해 기른 것이라는 말이 '변명'으로 인정되는 것은 무척이나 슬픈 일이다. 우리 모두는 이 사실에 지나칠 정도로 무감각해져 있지만, 죽음에 기여했다는 사실은 '부채감'으로 이어질 수밖에 없는 일이다. 그리고 심각할 정도의 환경 오염과 기후위기, 수많은 종의 멸종이 도무지 "어쩔 수가 없는 일"이라면, 그 여파 또한 인간에게까지 밀려들 것이다.만수는 범모와 시조, 선출의 죽음 이후에도 꿈에 그리는 안정적인 삶을 차지하지 못할 것이다. 그를 그런 처지에 밀어 넣은 것은 세 명의 사람이 아니라 우리가 지나치게 무감각해진 '세상'에 있기 때문이다. 남들을 밟고 올라서야지만 먹고 살 수 있고, 나의 직업은 나의 인간성을 파괴하며, 내가 만든 것들은 모두 내가 사랑하는 것을 죽여 만든 그 세상 말이다. 여기에 경제 성장이 가장 중요하고, 다 쓰지도 못할 수많은 것을 만드는 것이 무참히 파괴되고 죽어가는 수많은 것들을 살리는 것보다 중요하다는 믿음마저 공고하다. 그러므로 만수는 이 싸움에서 결코 승리할 수 없다. 범모와 시조와 선출의 죽음 이후에도.

영화 <어쩔수가없다> 스틸컷"어쩔 수가 없다."말하는 사람에게도, 듣는 사람에게도 찜찜함을 주는 말인 까닭에 자연스럽게 듣는 순간 "정말 어쩔 수 없을까?"라는 질문을 머릿속에 떠올리게 된다. 박찬욱 감독의 영화 <어쩔수가없다>도 나에겐 그런 영화였다.영화의 주인공인 만수(이병헌)는 마당 있는 집에서 아내(손예진)와 개 두 마리, 두 아이와 행복한 일상을 사는 중산층이다. 그러나 이 행복한 일상은 만수가 일하던 제지공장에서 해고된 이후 빠르게 무너지기 시작한다. 개 두 마리를 보내야 했고, 나무를 기르기 위해 온실까지 만든 집을 팔아야 할 위기에 처한다. 재취업에 거듭 실패하던 만수는 누구나 한 번쯤 마음속에 품어보았을 생각 하나를 끄집어 올린다. '나보다 뛰어난 지원자만 없어지면 취업이 될 수 있는 것 아닐까?' 다른 사람들과 다른 점이 있다면, 그는 이 생각을 살인 실행으로 이어갔다는 점이다.만수의 살인 대상은 총 세 명이다. 이 세 명이 무엇을 상징하는지에 대해서는 많은 해석이 나와 있지만, 나는 이 세 명이 만수가 선택할 수 있었던 세 가지 미래일 수 있었겠다는 생각을 했다. 만수가 만일 '25년 경력의 베테랑'이라는 자존심만을 품은 채 다른 일을 아무것도 하지 않았다면 범모(이성민)와 같은 인생을 살았을 것이다. 매일 술을 마시고, 생계 문제로 인해 아내(염혜란)와 불화하며, 결국 아내가 바람을 피우고, 자신은 아내 손에 살해되는 결말이다.만수는 정반대로 시조(차승원)처럼 살아가는 것도 선택할 수 있었을 것이다. 생계를 위해 구둣가게 직원으로 일하며 자녀의 꿈을 실현시켜주기 위해 노력하는 삶이다. 그러나 이러한 삶 또한, 맞지 않은 구두를 신은 것마냥 자신과 전혀 어울리지 않은 일을 하고 살아야 한다는 점에서 만수가 선택할 수 없는 삶이었다.그가 처음부터 죽이고 싶어 했던 인물이자, 만수가 취업을 희망하는 회사의 반장으로 일하는 인물은 선출(박희순)이다. 선출은 경제적 어려움 없이 호화스러운 삶을 살며 SNS에 자신의 삶을 전시하는 인물이다. 어쩌면 만수가 성공한다면 선출처럼 살아갈 수도 있겠지만, 지켜야 할 가족들이 있는 판국에 그러한 삶을 살기는 어려워 보인다.그렇다면 이 세 가지 미래의 가능성을 모두 부정한 이후 만수가 도달한 미래의 모습은 어땠을까? 만수는 선출의 자리를 차지하여 다시 제지 공장에 재취업한다. 기뻐하는 만수의 반응과 달리 모든 공정이 자동화된 공장에서 인간이 할 수 있을 만한 것이라고는 리모컨의 버튼을 누르는 일뿐이다. 그토록 바랐던 일이지만, 재취업 이후 만수가 하는 일에선 이렇다 할 의미가 보이지 않는다.앤딩크레디트가 올라갈 때쯤, 우리는 만수의 삶에서 범수와 시조, 선출의 모습이 다시 재현될 것을 직감하게 된다. 자동화된 공장에서 만수는 언제라도 해고되어 범수와 같은 삶에 떨어질 가능성을 품고 살 것이다. 전문성이 필요 없는 업무에 시달리며 시조처럼 자신에게 맞지 않는 일을 하고 산다는 씁쓸한 생각으로 인생을 살아갈지도 모른다. 살인까지 저지른 만수를 가족이 더 이상 품지 않는다면, 그의 미래는 선출처럼 쓸쓸한 모습일 것이다.그래서 관객들은 자연스럽게 질문 하나를 머릿속에 떠올리게 된다. "정말 이 모든 일이 어쩔 수가 없는 일이었을까?"