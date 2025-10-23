▲
영화 <어쩔수가없다> 스틸컷 CJ ENM
*이 글은 영화의 주요 내용을 포함하고 있습니다.
"어쩔 수가 없다."
말하는 사람에게도, 듣는 사람에게도 찜찜함을 주는 말인 까닭에 자연스럽게 듣는 순간 "정말 어쩔 수 없을까?"라는 질문을 머릿속에 떠올리게 된다. 박찬욱 감독의 영화 <어쩔수가없다>도 나에겐 그런 영화였다.
영화의 주인공인 만수(이병헌)는 마당 있는 집에서 아내(손예진)와 개 두 마리, 두 아이와 행복한 일상을 사는 중산층이다. 그러나 이 행복한 일상은 만수가 일하던 제지공장에서 해고된 이후 빠르게 무너지기 시작한다. 개 두 마리를 보내야 했고, 나무를 기르기 위해 온실까지 만든 집을 팔아야 할 위기에 처한다. 재취업에 거듭 실패하던 만수는 누구나 한 번쯤 마음속에 품어보았을 생각 하나를 끄집어 올린다. '나보다 뛰어난 지원자만 없어지면 취업이 될 수 있는 것 아닐까?' 다른 사람들과 다른 점이 있다면, 그는 이 생각을 살인 실행으로 이어갔다는 점이다.
만수의 살인 대상은 총 세 명이다. 이 세 명이 무엇을 상징하는지에 대해서는 많은 해석이 나와 있지만, 나는 이 세 명이 만수가 선택할 수 있었던 세 가지 미래일 수 있었겠다는 생각을 했다. 만수가 만일 '25년 경력의 베테랑'이라는 자존심만을 품은 채 다른 일을 아무것도 하지 않았다면 범모(이성민)와 같은 인생을 살았을 것이다. 매일 술을 마시고, 생계 문제로 인해 아내(염혜란)와 불화하며, 결국 아내가 바람을 피우고, 자신은 아내 손에 살해되는 결말이다.
만수는 정반대로 시조(차승원)처럼 살아가는 것도 선택할 수 있었을 것이다. 생계를 위해 구둣가게 직원으로 일하며 자녀의 꿈을 실현시켜주기 위해 노력하는 삶이다. 그러나 이러한 삶 또한, 맞지 않은 구두를 신은 것마냥 자신과 전혀 어울리지 않은 일을 하고 살아야 한다는 점에서 만수가 선택할 수 없는 삶이었다.
그가 처음부터 죽이고 싶어 했던 인물이자, 만수가 취업을 희망하는 회사의 반장으로 일하는 인물은 선출(박희순)이다. 선출은 경제적 어려움 없이 호화스러운 삶을 살며 SNS에 자신의 삶을 전시하는 인물이다. 어쩌면 만수가 성공한다면 선출처럼 살아갈 수도 있겠지만, 지켜야 할 가족들이 있는 판국에 그러한 삶을 살기는 어려워 보인다.
그렇다면 이 세 가지 미래의 가능성을 모두 부정한 이후 만수가 도달한 미래의 모습은 어땠을까? 만수는 선출의 자리를 차지하여 다시 제지 공장에 재취업한다. 기뻐하는 만수의 반응과 달리 모든 공정이 자동화된 공장에서 인간이 할 수 있을 만한 것이라고는 리모컨의 버튼을 누르는 일뿐이다. 그토록 바랐던 일이지만, 재취업 이후 만수가 하는 일에선 이렇다 할 의미가 보이지 않는다.
앤딩크레디트가 올라갈 때쯤, 우리는 만수의 삶에서 범수와 시조, 선출의 모습이 다시 재현될 것을 직감하게 된다. 자동화된 공장에서 만수는 언제라도 해고되어 범수와 같은 삶에 떨어질 가능성을 품고 살 것이다. 전문성이 필요 없는 업무에 시달리며 시조처럼 자신에게 맞지 않는 일을 하고 산다는 씁쓸한 생각으로 인생을 살아갈지도 모른다. 살인까지 저지른 만수를 가족이 더 이상 품지 않는다면, 그의 미래는 선출처럼 쓸쓸한 모습일 것이다.
그래서 관객들은 자연스럽게 질문 하나를 머릿속에 떠올리게 된다. "정말 이 모든 일이 어쩔 수가 없는 일이었을까?"
나를 죽이는 나의 일