10일 일본 도쿄의 국회에서 사이토 데쓰오 공명당 대표가 다카이치 사나에 신임 자민당 총재를 만나기 위해 이동하고 있다. 이날 공명당은 26년간 이어온 자민당과의 연정을 끝내기로 결정했다.일본의 양원제는 독특하다. 총리 선출 문제에서는 하원이 사실상 전권을 가지지만, 이후 법안 처리와 인사 동의, 예산 부수 법안 심의 등에서는 상원이 일정한 협상력을 발휘한다. 법적으로는 하원 중심 구조지만, 정치적으로는 상원의 존재감이 유럽 내각제보다 상대적으로 강하다. 따라서 일본유신회와 연정을 할 경우 향후 법안 처리, 예산 승인 문제 등에서 곤란을 겪을 수도 있다.이런 맥락에서 교도통신과 <아사히신문>은 "유신이 자민당과 손잡을 경우 다카이치 총재의 당선 가능성이 급격히 높아진다"고 분석했다. 이러한 연정 가능성은 결과적으로 단순한 의석 연합이 아니라, 일본 정치가 정책 교환을 매개로 한 협치의 형태를 실험하기 시작했다는 점에서 이번 협상은 의미가 크다.공명당의 이탈로 야기된 일본 기존 정치 문화의 균열은 새로운 정치 문화의 태동을 유발하고 있다. 거대 여당 중심의 '수직형 정치'가 균열된 자리에 이제 다당 합의 정치의 싹이 보이기 시작한 것이다. 자민당-유신회 구도의 가능성은 그 새로운 조합의 첫 시험이기도 하다.자민당–공명당 연합 구도와 자민당–유신회 협력 구도는 본질이 다르다. 전자가 체제 안정을 위해 정책 갈등을 억제해 온 비대칭적 안정 연합이었다면, 후자는 정책 교환과 제도 개혁을 매개로 한 조건부 교섭형 협력이다.공명당이 충성의 지속으로 연정의 수명을 늘렸다면, 유신회는 합의의 조건이 깨지면 언제든 이탈할 수 있는 실험적 파트너다. 그만큼 불안하지만, 정책에 따라 연합과 분리가 가능해지는 순간 일본 정치도 비로소 수직적 충성의 시대를 벗어나 수평적 협치의 시대를 향하게 된다.공명당은 동맹을 신앙처럼 지켜온 정당이었다. 정치자금 문제나 안보 정책이 자민당과 다소 어긋나도 관계의 틀은 흔들리지 않았다. 이는 '연립'이라기보다 '종속적 공존'에 가까웠다. 반면 일본유신회는 정책 교환의 조건이 사라지면 언제든 연정에서 물러설 수 있는 정당이다. 그만큼 위험하지만, 동시에 협치의 기술을 학습할 가능성도 품고 있다.이 차이는 일본 정치의 구조 변화를 예고한다. 공명당과의 연합이 권력 유지의 기술이었다면, 유신회와의 연합은 통치 방식을 바꾸는 실험이 될 수 있다. 이 변화의 초점은 인물 경쟁이 아니라 운영 구조다. 표결 하루의 승부보다 그다음 날부터 어떤 구조와 문장으로 권력을 운용하느냐가 본질이다. 누가 누구와 무엇을 교환해 지명 과반과 통치 과반을 각각 어떻게 확보하느냐, 그 방식을 읽는 것이 이번 선거를 이해하는 첫걸음이다.물론 일본 정치에서 정당 간 협치가 처음은 아니다. 1993년 호소카와 내각 때도 자민당의 과반 상실과 정치개혁 의제가 야권 연합의 동력이었다. 다만 그때는 총선 직후의 일괄 교체였고, 지금은 연정 붕괴 이후 교차 협상으로 지명과 통치를 분리 설계해야 하는 점이 다르다.이런 점에서 자민당–공명당 체제의 붕괴는 단순한 동맹 해체가 아니라, 일본 정치의 운영 원리 자체의 변동이다. 권력의 안정이 아니라 교환의 규범, 충성의 지속이 아니라 협치의 기술이 새로운 핵심으로 부상하고 있다. 일본 정치가 유럽형 내각제의 방향으로 조금씩 수렴할 수 있다는 가능성도 이 지점에서 읽힌다.