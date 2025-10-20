연합뉴스

7월 6일 인천 계양구 병방동 맨홀 사고 현장2025-09-20 깔림 1충남 부여 / 14시 41분경 / 충남 부여군 석성면의 한 교량상판 생산공장에서 노동자 A(37, 태국 출신)씨가 27t 콘크리트 구조물에 깔려 사망.2025-09-22 끼임 1인천 / 8시 48분경 / 인천시 옹진군 연평도 인근 해상에서 선원 A(60대)씨가 닻줄에 목과 가슴 부위 등이 끼여 사망.2025-09-22 깔림 1경북 경주 / 22시 3분경/ 경북 경주시 문무대왕면 장항리 한 도로 경사로에 정차돼 있던 차가 뒤로 밀리는 것을 막으려던 야간 순찰자 A(50대)씨가 차에 깔려 사망.2025-09-23 사업장외교통사고 1경남 함양 / 3시 5분경 / 경남 함양군 대전통영고속도로 지곡나들목 부근 대전 방향 2차로를 달리던 5.2t 트럭과 4.5t 트럭이 추돌하는 사고가 발생. 이 사고로 5.2t 운전자 A(66)씨가 가슴 등을 크게 다쳐 현장에서 사망.2025-09-23 물체에맞음 1인천 옹진 / 8시 9분경 / 인천시 옹진군 연평도 남서방 24해리에서 9.77t급 꽃게잡이 어선의 와이어로프가 끊어지는 사고가 발생. 와이어로프에 맞은 선원 A(30대, 베트남 출신)씨가 심정지 상태로 발견돼 병원으로 옮겨졌으나 사망했고, 선원 B(20대, 인도네시아 출신)씨는 바다에 추락해 실종됨.2025-09-23 떨어짐 1충북 음성 / 8시 7분경 / 충북 음성군 감곡면의 한 콘크리트 구조물 제조 공장에서 노동자 A씨가 작업용 가설계단을 설치하던 중 4.8m 아래 바닥으로 떨어져 사망.2025-09-23 물체에맞음 1경남 양산 / 15시 32분경 / 경남 양산시 한 하수처리 장치 제조공장에서 철거 작업을 하던 노동자 A(40대)씨가 6m 높이 실내 전동크레인에 매달려 있던 철판 구조물에 맞아 사망.2025-09-24 익사 1경남 거제 / 2025년 9월 18일 15시 22분경 / 부산시 가덕도 동두말 남쪽 약 11km 해상 300t급 어획물 운반선에서 작업하다 해상에 추락해 실종된 선원 A(70대)씨가 사고 6일 만에 경남 거제시 내도 서방 약 1.85km 해상에서 숨진 채 발견됨.2025-09-24 떨어짐 1전북 남원 / 13시경 / 전북 남원시 왕정동의 한 고등학교 공사 현장에서 해체 공사를 하던 건설노동자 A(50대)씨가 4.5m 아래 바닥으로 추락해 사망.2025-09-25 사업장외교통사고 1강원 태백 / 1시 44분경 / 강원도 태백시 문곡동 장성여고 앞 도로에서 택시가 맞은편 가드레일을 충돌함. 이 사고로 택시기사 A(60대)씨가 심정지 상태로 인근 병원으로 이송됐으나 사망.2025-09-25 기타 1부산 / 8시 35분경 / 부산시 기장군 철마면 방산업체 SNT모티브에서 전날 퇴근하지 않고 회사에 남아 있던 직원 A(30대)씨가 총기 실험 공간에서 총상을 입고 숨진 채 발견됨.2025-09-25 사업장외교통사고 1경기 여주 / 12시 49분경 / 경기도 여주시 이천-여주방향 42번 국도에서 택시와 덤프트럭, 포터 화물차 3대가 충돌. 이 사고로 포터 화물차 운전자 A(60대)씨가 사망.2025-09-25 떨어짐 1인천 / 14시 56분경 / 인천시 계양구 효성동 롯데캐슬 아파트 신축 공사장에서 모델하우스 철거 작업을 하던 노동자 A(60대)씨가 15m 아래 바닥으로 떨어져 사망.2025-09-25 떨어짐 1강원 횡성 / 14시 45분경 / 강원도 횡성군 소재 축사 지붕 위에 올라 태양광 설치 작업을 하던 노동자 A씨가 5m 단부 아래로 떨어져 사망.2025-09-26 깔림 1강원 정선 / 11시 53분경 / 강원도 정선군 덕암리에서 배추 작업 후 내려오는 길에 농민 A(60대)씨가 운전하던 전동운반차가 넘어짐. A씨는 이 차에 깔려 사망.2025-09-26 사업장외교통사고 1강원 정선 / 14시 49분경 / 강원도 정선군 남면 한 도로에서 25t 덤프트럭과 1t 탑차가 충돌. 이 사고로 덤프트럭 운전자 A(60대)씨가 사망.2025-09-27 떨어짐 1인천 / 9시 30분경 / 인천시 남동구 한 아파트 건설 현장에서 철근 작업을 하던 노동자 A(50대)씨가 6m 아래 2층으로 떨어져 사망.2025-09-27 기타 1경남 통영 / 13시 40분경 / 경남 통영시 산양읍 해상에서 4.37t급 잠수기어선 ㄱ호에서 조업을 마치고 이동 중이던 잠수사 A(50대)씨가 잠수병으로 사망.2025-09-27 끼임 1서울 / 2시경 / 서울 중구 소재 한 인쇄소에서 화물용 리프트로 자재 운반 작업 중 리프트 운반구가 갑자기 하강해 노동자 A씨가 운반구 상단과 바닥 사이에 끼여 사망.2025-09-28 사업장외교통사고 2경남 양산 / 9시 40분경 / 경남 양산시 호계동 천성산의 한 암자에서 상북면 방향 임도를 달리던 4t급 분뇨 수거차가 약 70m 아래 낭떠러지로 추락함. 이 사고로 차량에 탑승해있던 운전자 A(75)씨와 A씨의 아들이자 동승자인 B(44)씨가 그 자리에서 사망.2025-09-28 사업장외교통사고 1경북 상주 / 23시 42분 / 경북 상주시 청리면 도로에서 운행 중이던 경운기를 승용차가 뒤에서 들아받는 사고가 발생, 이 사고로 경운기를 몰던 A(60대)씨가 사망.2025-09-29 깔림 1울산 / 11시 18분경 / 울산 울주군 온양읍 한 건설폐기물처리장에서 10t 포크레인이 전도되는 사고가 발생. 이 사고로 포크레인 운전자 A(60대)씨가 심정지 상태로 병원으로 이송됐으나 사망.2025-09-30 익사 1인천 / 15시경 / 인천시 서구 공촌하수처리장 기계실 바닥 청소를 하던 하청업체 노동자 A(50대)씨가 밟고 있던 저수조 덮개가 깨짐. 이에 A씨는 저수조로 떨어졌고 물에 빠져 사망.2025-09-30 익사 1경남 통영 / 15시 23분경 / 경남 통영시 매물도 인근에서 문어단지 조업을 하던 9.16t급 통영선적 연안복합어선 ㄱ호에 타고 있던 선원 A(28, 인도네시아 출신)씨가 바다에 빠져 사망.2025-09-30 깔림 1강원 영월 / 15시 48분경 / 강원도 영월군 상동읍 삼동산에서 무를 수확하던 농민 A(67)씨가 포크레인에 깔려 사망.2025-09-30 찔림 1경북 포항 / 8시 50분경 / 경북 포항시 오천읍 원리 소재 한 식자재마트 주차장에서 노동자 A씨가 가벽 설치를 위한 아스팔트 천공 작업 중 회전하는 코아기계 드릴에 목을 맞아 사망.2025-08-28 알수없음 1경기 안양 / 12시경 / 경기 안양시 동안구 소재 아파트에서 인터넷을 설치하던 설치 기사 A(60대)씨가 계단에서 숨진 채 발견됨. A씨는 고객에게 지하에 작업을 하러 다녀오겠다고 말하고 나간 이후 연락이 두절되었고, 고객이 아파트 계단에 쓰러진 A씨를 발견한 것으로 알려짐.2025-08-29 떨어짐 1울산 / 22시 56분경 / 울산 남구 소재 건물 외벽에서 고소작업대에 탑승하여 간판 설치 작업을 하던 노동자 A씨가 28m 높이에서 떨어져 사망.2025-08-29 온열질환 1경북 김천 / 15시 40분경 / 한국전력 대구본부에서 발주한 경북 김천시 구성면 소재 배전선로 공사 현장에서 신호수 A(57)씨가 폭염 중 휴식을 취하다 심정지로 사망.