넷플릭스

<하우스 오브 기네스> 주인공들. 벤자민, 에드워드, 아서, 앤넷플릭스의 <하우스 오브 기네스>는 1868년 아서 기네스 2세의 후계자 벤저민 리의 사후를 무대로 한다. 첫 장면부터 자극적이다. 기네스에 반감을 가지고 있던 페니언들이 벤저민 리의 장례식을 공격한다. 만약 기네스의 역사를 모른다면, 벤저민 리를 착취자이자 민족반역자로 오해할 만한 장면이다. 하지만 위에서 언급했듯, 이건 사실이 아니다. 실제 벤저민 리의 장례식은 수많은 아일랜드인들의 존경을 받으며 엄숙하게 치러졌다. 추가적으로 페니언에 의해서 항구에 있던 기네스 맥주 배럴이 폭파되는 장면도 허구다. 페니언은 기네스를 무력으로 공격한 적이 없다.드라마에는 벤저민 리의 네 명의 자식이 주인공으로 등장한다. 아서, 앤, 벤저민, 에드워드다. 네 명의 캐릭터는 극적이다. 첫째 아서는 사업보다 정치에 관심이 많고, 방탕한 동성애자다. 둘째 앤은 참을성이 많고 침착하지만 병약하며 셋째 벤저민은 알코올 중독자다. 넷째 에드워드는 기네스 사업 확장에 몰두하는 일중독자로 나온다. 드라마는 가족 간의 갈등, 신앙과 욕망, 독립운동 세력과의 충돌이 이어지며, 이야기의 중심에는 항상 '기네스'라는 이름이 놓인다.하지만 드라마의 축을 이루는 두 인물 아서와 에드워드에 대해서는 진실과 거짓을 구별해야 할 필요가 있다. 우선, 아서는 동성애자가 아니었다. 자식은 없었지만 올리비아와 결혼해 평생 아름다운 부부로 살았다. 극 중에서는 자유롭고 방탕한 이미지로 나오지만 실제 성격은 반대였다고 한다. 장남으로 지분의 반을 상속받았지만 사업보다 정치에 관심이 많아 정계에 진출했다.에드워드는 아버지처럼 기네스를 꾸준히 성장시켜 나중에 상장까지 시킨, 똑똑하고 날카로운 사업가였다. 그는 15살 때부터 양조장에서 일을 시작했으며 아버지와 가장 많은 유대를 가졌다. 벤저민 리는 장남이 아니라 막내 에드워드를 후계자로 점찍어 지분의 반을 주었다. 참고로 셋째 아들 벤저민은 알코올 중독자가 아니었다.드라마에서 가장 극적인 허구는 기네스가 페니언에게 자금을 지원했다는 설정이다. 실제 역사 속에서 이런 일은 일어나지 않았다. 에드워드가 페니언과 연예를 했다는 설정도, 뉴욕 수출을 위해 페니언을 이용했다는 것도 드라마적 허구다. 뉴욕과 아일랜드 페니언들이 함께 자금을 모집하고 무장봉기를 했던 건 사실이지만 그 배후에 기네스는 없었다.기네스 가문의 역사는 기네스처럼 쌉싸름하다. 1862년 기네스는 하프 문양과 게일어 라벨을 도입하며 자신의 맥주를 '아일랜드의 맥주'로 변신시켰다. 식민의 상징이 해방의 상징으로 바뀌는 아이러니, 그래서 맥주는 맥락의 음료다. 역사를 알고 마시면 맛이 깊어진다. 진실과 거짓이 섞여도 괜찮다. 그 불완전함이야말로 우리 인간의 이야기니까. 마지막으로 드라마는 드라마로 보자. Sláinte!(슬란체, 아일랜드어로 '건배')