넷플릭스 시리즈 <하우스 오브 기네스> 주인공들넷플릭스

올해 한가위는 유난히 길었다. 명절 의무를 마친 후 드디어 갖는 여유로움. TV를 켜니 어김없이 특선영화가 손짓을 보내고 있었다. 하지만 시간이 나자 지하철 사람들에 껴서 간신히 보던 넷플릭스에 손이 갔다. 나조차 이러니 이제 정말 TV시대가 저무는가 보다. 무엇을 볼까 고민하던 중, 익숙한 로고가 하나 눈에 띄었다. <하우스 오브 기네스(House of Guinness)>. 우리가 알고 있는 그 맥주, 기네스였다.

기네스 스타우트는 맥주 역사상 가장 성공한 흑맥주다. 고혹적인 흑색, 아이보리 거품, 부드러운 목 넘김은 250년 넘게 전 세계 사람들에게 사랑받았다. 누군가는 '고작 맥주에 무슨 드라마가 있겠어'라고 비웃겠지만 기네스 로고 안으로 아일랜드 상징인 하프가 들어가기까지 화려하지만 처절한 역사가 숨어있다.

역사의 베일에 싸인 검은 액체, 기네스

이태원 아이리시 펍에서 마신 기네스윤한샘

5세기부터 가톨릭 국가였던 아일랜드는 12세기 말부터 영국의 치하에 있었다. 본격적인 식민 통치가 시작된 시기는 16세기부터다. 그전까지 두 나라 사이는 비교적 평온했다. 하지만 영국 왕 헨리 8세가 성공회를 세우며 가톨릭과 결별했고 이후 엘리자베스 1세가 본격적으로 가톨릭을 억압하며 두 민족 사이에는 피비린내가 끊이지 않았다.

아일랜드인들은 끊임없이 독립을 위한 봉기와 투쟁을 벌였지만, 해가 지지 않는 나라 영국을 이길 방법은 없었다. 17세기 말부터 영국의 아일랜드 탄압은 더욱 깊어졌다. 영국이 시행한 '가톨릭 억압법(Penal Laws)'은 가톨릭 신자에게 투표권과 토지 소유권을 금지했고, 성직자 양성조차 막았다. 곡물은 수탈됐고 아일랜드인 대부분은 감자와 보리 찌꺼기로 연명했다.

기네스 창립자 아서 기네스 1세위키미디어 공용

기네스 창립자 아서 기네스는 이런 시대에 태어났다. 공교롭게도 아버지 리처드 기네스는 아서 프라이스라는 부유한 개신교 목사의 집사였다. 아서라는 이름도 대부였던 목사의 이름에서 따왔다. 아서 기네스는 상대적으로 윤택한 삶을 살았으나 개신교를 받아들일 수밖에 없는 운명이었다.

그는 아버지가 맥주 관리를 한 덕에 어릴 때부터 양조에 관심이 많았다. 그리고 마침내 1755년 아서 프라이스 신부가 유산으로 남긴 100파운드(지금 돈으로 3000만 원 정도)를 자본금 삼아 레익슬립에서 본격적으로 자신의 양조장을 시작한다.


4년간 양조사로서 기반을 다진 아서 기네스는 사업 확장을 위해서는 더블린으로 가야 한다고 확신했다. 더블린은 영국 식민의 정치적, 경제적 중심지였다. 사실 땅만 아일랜드일 뿐, 또 다른 영국 도시였다. 아일랜드의 모든 자본은 그곳에서 돌고 있었다.

새로운 양조장을 물색하던 그에게 세인트 제임스 게이트가 눈에 들어왔다. 사업을 접은 지 오래된, 황폐하고 낡은 양조장이었다. 하지만 큰 자본이 없었던 아서 기네스는 강물이 가까이 있고 임대료가 낮은 그곳을 성장의 발판으로 삼았다. 그리고 1759년, 맥주 역사상 다시는 볼 수 없는 9000년 동안 연간 45파운드(약 8만 5000원)를 내는 임대 계약을 맺었다.

지금 기네스 스타우트의 전신인 검은색 맥주, 포터는 1770년 후반에 출시됐다. 아서가 에일 양조를 포기하고 포터를 선택한 배경에는 영국의 불공정한 관세 정책이 있었다. 영국은 자국에서 수입하는 포터 맥주에 세금을 거의 부과하지 않아 역차별을 만들었다.

아일랜드의 소규모 양조장은 붕괴되었고, 아서 기네스는 이런 환경에 대응하기 위해 포터 생산을 시작했다. 그런데 이런 자충수가 뜻밖의 선물이 되어서 돌아왔다. 더블린의 경수는 포터에 적합했을 뿐만 아니라 경쟁업체들이 줄어든 까닭에 시장을 확장할 수 있었다. 아이러니하게 제국이 식민지를 수탈하며 만든 산업 구조 속에서 기네스는 성장했다.

기네스의 부흥을 이끈 아서 기네스 2세위키피디아

기네스 양조장은 아들 아서 기네스 2세 시절에 이르러 거대한 성장을 이룩했다. 흐릿한 개신교도였던 아버지와 달리 기네스 2세는 철저한 보수 개신교도이자 영국과 아일랜드가 하나여야 한다는 연합주의자였다.

다니엘 오코넬이 이끄는 비폭력 독립운동으로 인해 불매운동이 벌어지고 가톨릭 신부가 이끄는 금주운동으로 잠시 위기를 맞기도 했지만, 기네스 2세는 흔들리지 않았다. 기네스 포터를 증류주보다 온건하고 절제를 갖춘 맥주로 선전하며 대중에게 다가갔다,

더 나아가 기네스 포터를 영국 시장에 정착시키며 본토 맥주들을 압도했고 생산 시스템을 개선해 비용을 낮추었다. 기네스 2세가 이끄는 사업은 고공비행을 멈출 줄 몰랐다. 그의 명성은 계속 높아져 어느덧 더블린을 대표하는 거물로 성장했다.

이런 정치적 행보를 보인 기네스 2세였지만, 가급적 정치적·종교적 발언을 자제하며 사업가로서 본분을 잊지 않았다. 엄청난 부를 소유한 자본가였지만 착취 행위를 하지 않고 당시에 상상도 할 수 없는 직원 복지 정책과 자선 사업을 시행하기도 했다.

더블린 구호기관과 여러 병원을 설립해 가난한 사람들에게 무료 병상을 지원했으며 빈곤한 아이들을 위한 학교를 세워 꾸준히 기부했다. 아일랜드가 힘든 시간을 보내고 있던 때, 기네스 2세는 단순한 사업가가 아니라 자본으로 사회를 치유하려 한 사회적 기업가이자 개혁가였다.

하지만 아일랜드 역사상 가장 참혹했던 대기근 시절의 기네스 행적에는 찜찜한 구석도 남아있다. 아일랜드 대기근은 1845년부터 1852년까지 7년간 진행된 인류사적 참사였다. 당시 많은 아일랜드인은 텃밭에서 키운 감자로 연명했다. 그런데 1845년 여름 감자 역병이 돌기 시작하더니 더 이상 감자를 수확할 수 없었다. 사람들이 굶어 죽어나갔지만 영국의 대응은 느리고 소극적이었다. 더 비참한 사실은 감자를 제외한 나머지 곡물들은 풍년이었다는 것이다. 100만 명의 사람이 아사했고 100만 명의 사람이 나라를 떠났다.

더블린에 살던 사람들은 사태가 심각해지자 더블린 구호 위원회를 설립해 구호에 나섰다. 아서 기네스 2세도 그곳에 자금을 기부했다. 문제는 이들의 지원이 부분적이고 일시적이었다는 점이다.

그는 사업가라는 한계를 벗어나길 꺼렸다. 아들에게 보낸 편지에서 '나의 지갑은 열려있다'라는 말을 전하긴 했지만, 거기까지였다. 더구나 친영주의자였기에 사태를 방관하는 영국을 비판하거나 거스르는 일은 하지 않았다.

대기근의 참혹한 경험은 지금도 아일랜드인들의 정체성에 남아있다. 이후 영국을 향한 분노는 더욱 커졌다. 1858년 아일랜드와 뉴욕에 결성된 무장 투쟁 조직 페니언(Fenians)은 독립을 위한 움직임을 본격적으로 실행하며 1867년 무장봉기를 일으키기도 했다.

그렇다면 기네스도 그들의 타도 대상이었을까? 그렇지 않았다. 비록 기네스가 친영 개신교 기업이긴 했지만, 이미 수십 년간 엄청난 아일랜드인들을 고용하고 있었다. 기네스 직원들은 종교에 상관없이 높은 임금, 의료 보장, 은퇴 연금을 받았다.

더구나 아서 기네스 1세부터 기네스는 상상을 초월하는 자선 사업을 꾸준히 펼치고 있었다. 이들은 부유했지만 검소, 절제, 친절 같은 가치를 유지해 아일랜드인들의 존경을 받았다. 페니언조차 기네스는 건드리지 않았다. 그들의 타깃은 영국 자체였지, 아일랜드 자본이 아니었다.

하우스 오브 기네스, 진실 혹은 거짓

<하우스 오브 기네스> 주인공들. 벤자민, 에드워드, 아서, 앤넷플릭스

넷플릭스의 <하우스 오브 기네스>는 1868년 아서 기네스 2세의 후계자 벤저민 리의 사후를 무대로 한다. 첫 장면부터 자극적이다. 기네스에 반감을 가지고 있던 페니언들이 벤저민 리의 장례식을 공격한다. 만약 기네스의 역사를 모른다면, 벤저민 리를 착취자이자 민족반역자로 오해할 만한 장면이다. 하지만 위에서 언급했듯, 이건 사실이 아니다. 실제 벤저민 리의 장례식은 수많은 아일랜드인들의 존경을 받으며 엄숙하게 치러졌다. 추가적으로 페니언에 의해서 항구에 있던 기네스 맥주 배럴이 폭파되는 장면도 허구다. 페니언은 기네스를 무력으로 공격한 적이 없다.

드라마에는 벤저민 리의 네 명의 자식이 주인공으로 등장한다. 아서, 앤, 벤저민, 에드워드다. 네 명의 캐릭터는 극적이다. 첫째 아서는 사업보다 정치에 관심이 많고, 방탕한 동성애자다. 둘째 앤은 참을성이 많고 침착하지만 병약하며 셋째 벤저민은 알코올 중독자다. 넷째 에드워드는 기네스 사업 확장에 몰두하는 일중독자로 나온다. 드라마는 가족 간의 갈등, 신앙과 욕망, 독립운동 세력과의 충돌이 이어지며, 이야기의 중심에는 항상 '기네스'라는 이름이 놓인다.

하지만 드라마의 축을 이루는 두 인물 아서와 에드워드에 대해서는 진실과 거짓을 구별해야 할 필요가 있다. 우선, 아서는 동성애자가 아니었다. 자식은 없었지만 올리비아와 결혼해 평생 아름다운 부부로 살았다. 극 중에서는 자유롭고 방탕한 이미지로 나오지만 실제 성격은 반대였다고 한다. 장남으로 지분의 반을 상속받았지만 사업보다 정치에 관심이 많아 정계에 진출했다.

에드워드는 아버지처럼 기네스를 꾸준히 성장시켜 나중에 상장까지 시킨, 똑똑하고 날카로운 사업가였다. 그는 15살 때부터 양조장에서 일을 시작했으며 아버지와 가장 많은 유대를 가졌다. 벤저민 리는 장남이 아니라 막내 에드워드를 후계자로 점찍어 지분의 반을 주었다. 참고로 셋째 아들 벤저민은 알코올 중독자가 아니었다.

드라마에서 가장 극적인 허구는 기네스가 페니언에게 자금을 지원했다는 설정이다. 실제 역사 속에서 이런 일은 일어나지 않았다. 에드워드가 페니언과 연예를 했다는 설정도, 뉴욕 수출을 위해 페니언을 이용했다는 것도 드라마적 허구다. 뉴욕과 아일랜드 페니언들이 함께 자금을 모집하고 무장봉기를 했던 건 사실이지만 그 배후에 기네스는 없었다.

기네스 가문의 역사는 기네스처럼 쌉싸름하다. 1862년 기네스는 하프 문양과 게일어 라벨을 도입하며 자신의 맥주를 '아일랜드의 맥주'로 변신시켰다. 식민의 상징이 해방의 상징으로 바뀌는 아이러니, 그래서 맥주는 맥락의 음료다. 역사를 알고 마시면 맛이 깊어진다. 진실과 거짓이 섞여도 괜찮다. 그 불완전함이야말로 우리 인간의 이야기니까. 마지막으로 드라마는 드라마로 보자. Sláinte!(슬란체, 아일랜드어로 '건배')
윤한샘의 맥주실록
