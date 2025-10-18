▲
기네스의 부흥을 이끈 아서 기네스 2세위키피디아
기네스 양조장은 아들 아서 기네스 2세 시절에 이르러 거대한 성장을 이룩했다. 흐릿한 개신교도였던 아버지와 달리 기네스 2세는 철저한 보수 개신교도이자 영국과 아일랜드가 하나여야 한다는 연합주의자였다.
다니엘 오코넬이 이끄는 비폭력 독립운동으로 인해 불매운동이 벌어지고 가톨릭 신부가 이끄는 금주운동으로 잠시 위기를 맞기도 했지만, 기네스 2세는 흔들리지 않았다. 기네스 포터를 증류주보다 온건하고 절제를 갖춘 맥주로 선전하며 대중에게 다가갔다,
더 나아가 기네스 포터를 영국 시장에 정착시키며 본토 맥주들을 압도했고 생산 시스템을 개선해 비용을 낮추었다. 기네스 2세가 이끄는 사업은 고공비행을 멈출 줄 몰랐다. 그의 명성은 계속 높아져 어느덧 더블린을 대표하는 거물로 성장했다.
이런 정치적 행보를 보인 기네스 2세였지만, 가급적 정치적·종교적 발언을 자제하며 사업가로서 본분을 잊지 않았다. 엄청난 부를 소유한 자본가였지만 착취 행위를 하지 않고 당시에 상상도 할 수 없는 직원 복지 정책과 자선 사업을 시행하기도 했다.
더블린 구호기관과 여러 병원을 설립해 가난한 사람들에게 무료 병상을 지원했으며 빈곤한 아이들을 위한 학교를 세워 꾸준히 기부했다. 아일랜드가 힘든 시간을 보내고 있던 때, 기네스 2세는 단순한 사업가가 아니라 자본으로 사회를 치유하려 한 사회적 기업가이자 개혁가였다.
하지만 아일랜드 역사상 가장 참혹했던 대기근 시절의 기네스 행적에는 찜찜한 구석도 남아있다. 아일랜드 대기근은 1845년부터 1852년까지 7년간 진행된 인류사적 참사였다. 당시 많은 아일랜드인은 텃밭에서 키운 감자로 연명했다. 그런데 1845년 여름 감자 역병이 돌기 시작하더니 더 이상 감자를 수확할 수 없었다. 사람들이 굶어 죽어나갔지만 영국의 대응은 느리고 소극적이었다. 더 비참한 사실은 감자를 제외한 나머지 곡물들은 풍년이었다는 것이다. 100만 명의 사람이 아사했고 100만 명의 사람이 나라를 떠났다.
더블린에 살던 사람들은 사태가 심각해지자 더블린 구호 위원회를 설립해 구호에 나섰다. 아서 기네스 2세도 그곳에 자금을 기부했다. 문제는 이들의 지원이 부분적이고 일시적이었다는 점이다.
그는 사업가라는 한계를 벗어나길 꺼렸다. 아들에게 보낸 편지에서 '나의 지갑은 열려있다'라는 말을 전하긴 했지만, 거기까지였다. 더구나 친영주의자였기에 사태를 방관하는 영국을 비판하거나 거스르는 일은 하지 않았다.
대기근의 참혹한 경험은 지금도 아일랜드인들의 정체성에 남아있다. 이후 영국을 향한 분노는 더욱 커졌다. 1858년 아일랜드와 뉴욕에 결성된 무장 투쟁 조직 페니언(Fenians)은 독립을 위한 움직임을 본격적으로 실행하며 1867년 무장봉기를 일으키기도 했다.
그렇다면 기네스도 그들의 타도 대상이었을까? 그렇지 않았다. 비록 기네스가 친영 개신교 기업이긴 했지만, 이미 수십 년간 엄청난 아일랜드인들을 고용하고 있었다. 기네스 직원들은 종교에 상관없이 높은 임금, 의료 보장, 은퇴 연금을 받았다.
더구나 아서 기네스 1세부터 기네스는 상상을 초월하는 자선 사업을 꾸준히 펼치고 있었다. 이들은 부유했지만 검소, 절제, 친절 같은 가치를 유지해 아일랜드인들의 존경을 받았다. 페니언조차 기네스는 건드리지 않았다. 그들의 타깃은 영국 자체였지, 아일랜드 자본이 아니었다.
하우스 오브 기네스, 진실 혹은 거짓