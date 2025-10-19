연합뉴스

(https://omn.kr/2bxjc)

다음은 12.7 탄핵 보이콧 105인 명단(가나다 순)

12.3 계엄 이후 정치적 선택에 대해 일부 국민의힘 의원들이 대국민 사과문을 발표했다. (하단 굵은 글씨 표기)

6월 5일, 박수민 의원(서울 강남을)은 "대통령이 동원한 계엄은 명백히 잘못된 일"이라며 같은 당 의원들의 릴레이 반성을 제안했다. 6월 6일, 최형두 의원(경남 창원시마산합포구)은 "대통령이 계엄이라는 엄청난 오산과 오판을 결심하는 동안 여당 의원으로서 아무 역할도 하지 않았다"고 사과했다.

8월 12일, "1년 후에는 다 찍어준다"고 했던 윤상현 의원(인천 동구미추홀구을)은 "12.3 비상계엄은 분명히 잘못된 결정이었다"고 사과하면서 "국민의힘은 지난 과오를 반성하고, 각자가 고해성사하며 서로 또 용서하고 국민으로부터 대용서를 받아야 한다"고도 강조했다.

가

강대식(대구 동구군위군을), 강명구(경북 구미시을), 강민국(경남 진주시을), 강선영(비례), 강승규(충남 홍성군예산군), 고동진(서울 강남구병), 곽규택(부산 서구동구), 구자근(경북 구미시갑), 권성동(강원 강릉시), 권영세(서울 용산구), 권영진(대구 달서구병), 김건(비례), 김기웅(대구 중구남구), 김기현(울산 남구을), 김대식(부산 사상구), 김도읍(부산 강서구), 김미애(부산 해운대구을), 김민전(비례), 김상훈(대구 서구), 김석기(경북 경주시), 김선교(경기 여주시양평군), 김성원(경기 동두천시양주시연천구을), 김소희(비례), 김승수(대구 북구을), 김용태(경기 포천시가평군), 김위상(비례), 김은혜(경기 성남시분당구을), 김장겸(비례), 김재섭(서울 도봉구갑), 김정재(경북 포항시북구), 김종양(경남 창원시의창구), 김태호(경남 양산시을), 김형동(경북 안동시예천군), 김희정(부산 연제구)

나

나경원(서울 동작구을)

바

박대출(경남 진주시갑), 박덕흠(충북 보은군옥천군영동군괴산군), 박상웅(경남 밀양시의령군함안군창녕군), 박성민(울산 중구), 박성훈(부산 북구을), 박수민(서울 강남구을), 박수영(부산 남구), 박정하(강원 원주시갑), 박정훈(서울 송파구갑), 박준태(비례), 박충권(비례), 박형수(경북 의성군청송군영덕군울진군), 배준영(인천 중구강화군옹진군), 배현진(서울 송파구을), 백종헌(부산 금정구)

사

서명옥(서울 강남구갑), 서범수(울산 울주군), 서일준(경남 거제시), 서지영(부산 동래구), 서천호(경남 사천시남해군하동군), 성일종(충남 서산시태안군), 송석준(경기 이천시), 송언석(경북 김천시), 신동욱(서울 서초구을), 신성범(경남 산청군함양군거창군합천군)

아

안상훈(비례), 엄태영(충북 제천시단양군), 우재준(대구 북구갑), 유상범(강원 홍천군횡성군영월군평창군), 유영하(대구 달서구갑), 유용원(비례), 윤상현(인천 동구미추홀구을), 윤영석(경남 양산시갑), 윤재옥(대구 달서구을), 윤한홍(경남 창원시마산회원구), 이달희(비례), 이만희(경북 영천시청도군), 이상휘(경북 포항시남구울릉군), 이성권(부산 사하구갑), 이양수(강원 속초시인제군고성군양양군), 이인선(대구 수성구을), 이종배(충북 충주시), 이종욱(경남 창원시진해구), 이철규(강원 동해시태백시삼척시정선군), 이헌승(부산 부산진구을), 인요한(비례), 임이자(경북 상주시문경시), 임종득(경북 영주시영양군봉화군)

자

장동혁(충남 보령시서천군), 정동만(부산 기장군), 정성국(부산 부산진구갑), 정연욱(부산 수영구), 정점식(경남 통영시고성군), 정희용(경북 고령군성주군칠곡군), 조경태(부산 사하구을), 조배숙(비례), 조승환(부산 중구영도구), 조은희(서울 서초구갑), 조정훈(서울 마포구갑), 조지연(경북 경산시), 주진우(부산 해운대구갑), 주호영(대구 수성구갑), 진종오(비례)

차

최보윤(비례), 최수진(비례), 최은석(대구 동구군위군갑), 최형두(경남 창원시마산합포구), 추경호(대구 달성군)

하

한기호(강원 춘천시철원군화천군양구군을), 한지아(비례)

국민의힘 장동혁 대표가 지난 9월 14일 오전 부산 강서구 세계로교회 예배에 참석 하기 전 취재진 질문에 답하고 있다. 국민의힘 지도부는 이날 부산 첫 방문 일정으로 최근 구속된 손현보 목사가 담임 목사로 있는 세계로교회 예배에 참석했다. 손 목사는 개신교계 단체인 '세이브코리아'를 이끌며 윤석열 전 대통령의 탄핵 반대 집회를 주도하기도 했다.1969년 6월 충청남도 보령시에서 태어났다. 대창초등학교, 웅천중학교, 대천고등학교를 거쳐 1988년 서울대학교 사범대학 불어교육과에 입학했다.그 후, 입지전적 인물로서의 전형을 보여준다. 대학 재학중이던 1991년 행정고시에 합격하고 교육부 행정사무관으로 일했다. 1995년 공군사관후보생 94기로 임관해 1998년 6월 중위로 전역한 후, 2001년에 사법시험에 합격해 법조인으로서의 길을 걸었다. 대전지법, 인천지법, 서울중앙지법, 광주지법 등에서 판사로 일했다.정치로 눈을 돌린 것은 2020년이었다. 그 해 국회의원 선거에서 미래통합당 후보로 대전광역시 유성구갑 선거구에 출마했다가 낙선했다. 2022년에는 대전광역시장 도전에 나섰다가 컷오프됐지만, 같은 해 치러진 보령시서천군 보궐선거에서 전략공천을 받아 국회의원에 당선됐다. 2023년 12월 한동훈 비대위 체제에서 당 사무총장으로 임명되면서 큰 주목을 받았으며 친한계의 핵심으로 평가받았다.2024년 열린 22대 국회의원 선거에서 재선에 성공한 후, 원내수석대변인을 거쳐 한동훈 전 대표의 러닝메이트로 당 최고위원에 도전해 최다 득표의 주인공이 됐다. 12.3 비상계엄 해제요구 결의안에 찬성한 국민의힘 의원 18명 중 한 사람이었지만, 한동훈 대표 체제가 붕괴하면서 '친윤'으로 사실상 선회했다.2025년 8월, 세간의 예상을 뒤엎고 제4대 국민의힘 당대표로 선출됐다. 토론 과정에서 내년 보궐선거에 한 전 대표와 유튜버 전한길씨 중 누구를 공천하겠냐는 질문에 전씨를 선택했다. "당을 위해 함께 열심히 싸웠기 때문"이란 그 이유가 함께 알려지면서 당내외에서 큰 논란이 일어났다. 그의 당 대표 취임 일성은 "이재명 정권을 끌어내리는 데 모든 걸 바치겠다"였다.세이브코리아 집회를 주도한 손현보 목사가 선거법 위반 혐의로 구속되자, 부산 세계로교회를 방문한 자리에서 "2025년 대한민국에서 종교 탄압을 막는 것이 제 소명이 될 줄은 꿈에도 몰랐다"며 "손 목사 구속은 개인에 대한 것이 아니라 모든 종교인에 대한 탄압"이라고 주장했다.