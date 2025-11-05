▲K-마스크와 패치 제품
약국과 월마트를 비롯한 다양한 매장에선 오래전부터 한국의 페이스마스크와 미용 패치 제품들이 매대를 채워왔다. 최근 헤어케어 제품이 조금씩 늘고 있다.장소영
"아 질문이 어려워요. 우리 엄마랑 통화해 볼래요?"
가까이 지내는 여대생의 소개로 K-드라마 온라인 팬클럽 회원 몇 명을 만나본 적이 있다. 기대와 달리 '그냥 재밌다'며 단조로운 대답만 돌아와 속으로 조금 실망하던 차, K-드라마 광팬인 엄마와 연결해 주겠다는 학생이 있었다. 사양했는데도 주차장까지 따라 나온 여고생은 엄마랑 연결되었다며 폰을 내밀었다.
주변 소음을 뚫고, 그의 엄마 R의 폭풍 같은 수다를 띄엄띄엄 알아듣고 있는데, 자세히 들어보니 드라마 얘기가 아니다. 배우에 대해, 더 정확히는 '그녀들이 쓰고 있는 화장품'에 대한 이야기를 하고 있었다. 결국 나는 R이 그토록 궁금해하던 스틱형 화장품 '가히' 멀티밤 스틱을 선물했다. 벌써 2년쯤 지난 일이다.
R뿐 아니다. 2년여가 흐르는 동안 K-드라마를 통해 전파된 K-뷰티는 SNS와 쇼츠를 타고 순식간에 미국을 점령했다. 제품 후기에는 가성비, 예쁘고 특이한 디자인의 케이스, 휴대성, 속이지 않는 광고-포장과 같은 좋은 퀄리티라는 호평이 이어진다.
무엇보다 '물광 피부'에 대한 관심이 높아졌다. 주근깨나 기미, 잔주름을 감추는 커버력 좋은 화장품을 주로 찾던 미국 여성들 사이에 '한국 여성의 매끈한 피부(Glass Skin)'는 종종 화제가 된다. '세련되게 옷을 입고 피부가 좋으면 한국인'이란 말이 돌 정도다. '피부 좋은 아시안을 발견하면 (한국 사람이니) 꼭 그 사람에게 사진을 부탁하라'는 조언도 함께 붙여서 말이다.