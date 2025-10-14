조정훈

10월항쟁 79주기를 앞두고 지난달 27일 유족들과 시민단체는 대구 중구 태평로 대구콘서트하우스 앞에서 대구시의 지원으로 10월항쟁 발상지 표지판을 세웠다.미군정이 인권을 경시했다는 점은 제주 4·3항쟁 당시의 대규모 학살에서도 확인된다. 이 항쟁은 미군정 기간인 1947년 3월 1일 시작돼 이듬해 4월 3일에 절정을 이뤘다. 학살에 투입된 서북청년단과 경찰은 자신들의 독단적 판단이 아니라 미군정의 지시에 따라 움직였다. 이북 출신들이라 남한 땅과의 연고가 약했던 서북청년단원들이 객지에서 생계 걱정도 없이 마음대로 폭력을 행사한 것은 미군정이 든든한 뒷배가 되어줬기 때문이다.미군정을 뒤이은 이승만 정권이 민간인 학살을 아무렇지도 않게 자행할 수 있었던 배경도 살펴볼 필요가 있다. 독립운동가 출신인 데다가 무력항쟁이 아닌 외교 활동에 익숙했던 이승만이 민간인 학살을 스스럼없이 명령할 수 있었던 것은 인권이 극도로 경시된 미군정 3년간의 경험과도 무관치 않다고 말할 수 있다.제주에서 최대 3만이 학살된 데서도 확인할 수 있듯이, 미군정기의 인권탄압은 세계사적 수준이었다. 이관술 사건은 그 일례에 불과하다. 이승만·박정희·전두환 집권기뿐 아니라 미군정기 역시 인권실태 진상조사와 과거청산이 필요한 시기다.