연합뉴스

이재명 정부 들어 첫 국정감사를 앞둔 12일 정부세종청사 과학기술정보통신부에 마련된 국회 과방위 국정감사장에서 직원들이 막바지 준비에 한창이다10월 13일부터 22대 국회가 2025년 국정감사를 시작했습니다. 국회의 각 상임위원회가 관장하는 행정부와 산하 기관들이 감사 대상 기관입니다. 법을 만들고 행정부의 예산을 심사하며 견제하는 국회의 업무에 비춰 보면, 국정감사는 가장 중요한 업무입니다. 입법 활동과 예산 심사에 필요한 자료와 정보를 얻고, 감사 대상 기관의 운영 전반에 대한 감시와 비판을 통해 잘못된 부분을 시정하는 일이니까요.정치권과 언론은 이번 국정감사의 초점을 조희대 대법원장과 김현지 대통령실 제1부속실장에 맞췄습니다. 여당인 더불어민주당은 "조희대 대법원장이 사법행정권을 남용해 정치에 개입했다"라고 비판합니다.야당인 국민의힘은 이재명 대통령의 측근으로 알려진 김현지 실장을 국정감사 증인으로 불러세우겠다고 벼르고 있습니다. 김 실장이 이재명 대통령의 그림자 측근으로 '만사현통'이라 불릴 만큼 국정에 영향력이 큰데, 신상에 대해 알려진 게 없어서 문제라고 합니다.물론 국민의 의사를 왜곡할 목적으로 사법권을 남용했는지 따져보는 일은 중요합니다. 선출되지 않은 권력이 국정 최고책임자의 결정에 영향을 미치는 일도 경계해야 마땅합니다.그러나 조희대 대법원장에 대한 사법행정권 남용 여부를 살펴보는 일이, 다른 민생 사안을 덮어버리는 정쟁으로 번지는 것은 피해야 합니다. 김현지 실장이 공직자로서 뚜렷한 비위 혐의도 없는데 대통령과 가깝다는 이유만으로 악마화하는 것도 문제입니다. 조희대와 김현지 말고도 국회가 국정감사를 통해 살펴야 할 민생 사안은 많습니다.저는 독자들께 기후에너지환경노동위원회의 노동 사안들에 주목하길 요청합니다. 일하며 먹고사는 대다수 노동하는 시민의 '삶의 문제'를 다루기 때문입니다.윤석열 정권 3년간 대한민국의 노동 현장은 황폐해졌습니다. 임금체불 피해액의 증가가 대표적입니다. 윤석열 집권 2년 차인 2023년엔 1조 7845억 원으로 전년 대비 4373억 원이 증가했고, 지난해에는 2조 448억 원을 기록했습니다. 2019년 1조 7217억 원에서 2022 1조 3472억 원으로 점차 피해액이 떨어지던 것과 대조적입니다.이번 국정감사는 윤석열 정부가 망쳐 놓은 일하는 시민들의 노동권을 되찾을 수 있도록 국회가 지난 정부의 노동 행정을 올바로 평가하는 자리가 되어야 합니다. 이와 함께 노동 존중을 표방하는 이재명 정부가 들어선 이후에도 여전히 해결되지 못한 노동자들의 피해를 복구할 수 있는 입법 과제를 고민하는 시간이 되어야 할 것입니다.