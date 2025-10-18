남소연

"군인은 언제나 당당해야 합니다. 적이 지켜보고 있고 부하들이 지켜보고 있기 때문입니다. 군인은 명령에 죽고 명령에 삽니다. 만약에 통수권자가 부당한 명령을 했다면 거부를 했어야 합니다. 명령에 복종했다면 당당하게 책임을 져야 합니다. 책임을 회피하기 위해서 비굴하게 하는 행동은 바람직하지 않습니다."

12.7 탄핵박제 105인 시리즈 전체 기사 보기(https://omn.kr/2bxjc)

다음은 12.7 탄핵 보이콧 105인 명단(가나다 순)

12.3 계엄 이후 정치적 선택에 대해 일부 국민의힘 의원들이 대국민 사과문을 발표했다. (하단 굵은 글씨 표기)

6월 5일, 박수민 의원(서울 강남을)은 "대통령이 동원한 계엄은 명백히 잘못된 일"이라며 같은 당 의원들의 릴레이 반성을 제안했다. 6월 6일, 최형두 의원(경남 창원시마산합포구)은 "대통령이 계엄이라는 엄청난 오산과 오판을 결심하는 동안 여당 의원으로서 아무 역할도 하지 않았다"고 사과했다.

8월 12일, "1년 후에는 다 찍어준다"고 했던 윤상현 의원(인천 동구미추홀구을)은 "12.3 비상계엄은 분명히 잘못된 결정이었다"고 사과하면서 "국민의힘은 지난 과오를 반성하고, 각자가 고해성사하며 서로 또 용서하고 국민으로부터 대용서를 받아야 한다"고도 강조했다.

가

강대식(대구 동구군위군을), 강명구(경북 구미시을), 강민국(경남 진주시을), 강선영(비례), 강승규(충남 홍성군예산군), 고동진(서울 강남구병), 곽규택(부산 서구동구), 구자근(경북 구미시갑), 권성동(강원 강릉시), 권영세(서울 용산구), 권영진(대구 달서구병), 김건(비례), 김기웅(대구 중구남구), 김기현(울산 남구을), 김대식(부산 사상구), 김도읍(부산 강서구), 김미애(부산 해운대구을), 김민전(비례), 김상훈(대구 서구), 김석기(경북 경주시), 김선교(경기 여주시양평군), 김성원(경기 동두천시양주시연천구을), 김소희(비례), 김승수(대구 북구을), 김용태(경기 포천시가평군), 김위상(비례), 김은혜(경기 성남시분당구을), 김장겸(비례), 김재섭(서울 도봉구갑), 김정재(경북 포항시북구), 김종양(경남 창원시의창구), 김태호(경남 양산시을), 김형동(경북 안동시예천군), 김희정(부산 연제구)

나

나경원(서울 동작구을)

바

박대출(경남 진주시갑), 박덕흠(충북 보은군옥천군영동군괴산군), 박상웅(경남 밀양시의령군함안군창녕군), 박성민(울산 중구), 박성훈(부산 북구을), 박수민(서울 강남구을), 박수영(부산 남구), 박정하(강원 원주시갑), 박정훈(서울 송파구갑), 박준태(비례), 박충권(비례), 박형수(경북 의성군청송군영덕군울진군), 배준영(인천 중구강화군옹진군), 배현진(서울 송파구을), 백종헌(부산 금정구)

사

서명옥(서울 강남구갑), 서범수(울산 울주군), 서일준(경남 거제시), 서지영(부산 동래구), 서천호(경남 사천시남해군하동군), 성일종(충남 서산시태안군), 송석준(경기 이천시), 송언석(경북 김천시), 신동욱(서울 서초구을), 신성범(경남 산청군함양군거창군합천군)

아

안상훈(비례), 엄태영(충북 제천시단양군), 우재준(대구 북구갑), 유상범(강원 홍천군횡성군영월군평창군), 유영하(대구 달서구갑), 유용원(비례), 윤상현(인천 동구미추홀구을), 윤영석(경남 양산시갑), 윤재옥(대구 달서구을), 윤한홍(경남 창원시마산회원구), 이달희(비례), 이만희(경북 영천시청도군), 이상휘(경북 포항시남구울릉군), 이성권(부산 사하구갑), 이양수(강원 속초시인제군고성군양양군), 이인선(대구 수성구을), 이종배(충북 충주시), 이종욱(경남 창원시진해구), 이철규(강원 동해시태백시삼척시정선군), 이헌승(부산 부산진구을), 인요한(비례), 임이자(경북 상주시문경시), 임종득(경북 영주시영양군봉화군)

자

장동혁(충남 보령시서천군), 정동만(부산 기장군), 정성국(부산 부산진구갑), 정연욱(부산 수영구), 정점식(경남 통영시고성군), 정희용(경북 고령군성주군칠곡군), 조경태(부산 사하구을), 조배숙(비례), 조승환(부산 중구영도구), 조은희(서울 서초구갑), 조정훈(서울 마포구갑), 조지연(경북 경산시), 주진우(부산 해운대구갑), 주호영(대구 수성구갑), 진종오(비례)

차

최보윤(비례), 최수진(비례), 최은석(대구 동구군위군갑), 최형두(경남 창원시마산합포구), 추경호(대구 달성군)

하

한기호(강원 춘천시철원군화천군양구군을), 한지아(비례)

임종득 국민의힘 의원이 2024년 11월 11일 오후 국회에서 열린 국방위원회 전체회의에서 질의하고 있다.고위공직자범죄수사처가 윤석열을 체포하기 위해 영장 집행을 시도한 1월 3일 김선호 국방부 장관 직무대행이 경호처에 배속된 군 병력을 동원하지 못하게 한 것을 문제 삼으며 한 발언이었다. 김선호 직무대행은 경호처에 배속된 55경비단 단장에게 "(영장 집행을 시도하는) 경찰과 물리적 충돌이 있어서는 안 된다"고 지침을 내린 바 있다.임 의원은 "사실상 경호처는 지금 55(경비단)를 배속·통제하고 있어 (경호처의) 부하라고 볼 수 있지 않냐"며 "(김 대행의 지침은) 지휘통제에서도 위배될 뿐만 아니라 혼란이 온다"고 지적했다.이에 대해 김 대행은 "경호처는 군부대가 아니기 때문에 부하라는 용어를 쓰지는 않는다"며 "(저는) 모든 부대에 대한 지휘통제를 할 수 있는 권한을 가진 사람이고, 협조 관계에 있는 경호처에 우리 입장을 전달했고, 부대에 정확하게 지시할 수 있는 권한이 있다"고 답했다.임 의원은 재차 "대통령 측에서는 (체포) 영장 자체가 위법하다고 얘기하는 것을 모르느냐"고 따졌다. 김 대행은 "위법하다고 규정이 난 것이 아니"라며 "(위법한 영장 집행이라고) 결론이 나서 제가 한 것이 월권이고 직권남용이라면 책임을 지겠다"고 말했다.같은 날, 같은 회의였다. 추미애 위원이 이진우 전 육군수도방위사령관에게 '(12월 3일) 저격수가 여기(국회)에 왔냐', '저격탄 40발을 가지고 왔냐'고 물었다. 이진우 전 사령관이 "꼭 드리고 싶었던 말씀"이라며 입을 연 찰나였다. 군인 출신인 한기호 국민의힘 의원은 "수방사령관 그만해"라 말했고, 역시나 군인 출신 임 의원은 "답하지 말아"라고 했다. 임 의원이 "군인은 언제나 당당해야 한다"고 말하고 9분이 흐른 후였다. 위원석에서는 "증인한테 반말로 '하지 마라' 그렇게 하는 게 어디 있냐"라는 항의가 터져 나왔다.