베를린 브레슬라우어 플라츠에 위치한 한국 식당. 음식이 너무 맛있을 뿐 아니라 많은 정성이 깃들어 자주 찾는 곳이다.고정희
한국 음식이 베를린을 정복한 지는 이미 오래되었다. 현재 베를린에서만 100여 곳의 한국 음식점이 운영되고 있다고 한다. 가는 데 마다 한국 식당 간판을 보는 것이 전혀 낯설지 않다. 특히 젊은 세대에게 인기가 높다. 주변에서 김치를 직접 만들어 먹는 친구들도 여럿이어서 고춧가루를 늘 나눠준다. 김치는 한국 고춧가루로 만들어야 제맛이 난다는 사실까지도 그들이 파악하고 있기 때문이다. 평소에 아시아 문화에 별 관심을 보이지 않던 보수적인 동료가, 동네 한국 음식점에 자주 간다고 실토했을 때 속으로 쾌재를 부른 적도 있다.
유학 시절, 기숙사에서 살 때 공동 주방에서 김치를 만들어 식탁에 놓으면 다른 학생들이 오가며 손으로 집어 먹기도 하고 기름진 음식을 먹고 난 뒤엔 김치 좀 달라고 조르기도 했다. 최근 10년 사이에 한국 문화와 한식에 대한 관심이 급격히 증가하면서 음식점 수가 크게 늘었고, 다양한 스타일의 한국 음식점이 나타났다.
심지어는 외국인 사업자가 운영하면서 버젓이 한국 음식, 만두, 불고기라고 써서 광고하는 곳도 많아졌다. 전통 한식부터 현대식 퓨전까지 다양한 메뉴가 제공된다. 현지인들과 관광객 모두에게 인기가 많아 베를린의 한식 시장은 꾸준히 성장하는 추세다.
"한국 사람들 잘 하는 거야 뭐..." 케이무비와 케이클래식
그러나 베를린에서의 '케이문화'를 꼽으라면 단연 '케이무비'와 '케이클래식'이다. 문화영화(다큐멘터리 영화)를 만드는 오랜 지기가 있는데 이미 수년 전에 "영화의 나라 한국"이라는 말을 해서 오히려 내가 놀란 적이 있다. 알고 보니 한국 영화를 해외에 가장 먼저 출품한 곳이 베를린영화제였다고 한다. 1956년의 일이었다. 1961년에 강대진 감독의 <마부>가 특별 은곰상을 받으며 본격적으로 시작된 베를린영화제와의 인연은 지금까지 꾸준히 이어지는 중이다. 팬층도 두터운 편이다.
1990년대 말에는 김기덕 감독의 인기가 정말 하늘을 찔렀다. 이후 박찬욱 감독이 이름을 날리다가 이제는 완전 홍상수 감독의 시대다. 여러 차례 베를린 영화제에서 수상해 '베를린의 남자'로 불릴 만큼 강한 존재감을 과시한다. 지난 2024년 홍상수 감독의 <여행자의 필요>가 심사위원 대상을 받았다.
1990년대 말에 친구들과 베를린영화제에 가서 한국 영화를 함께 보는 전통이 있었는데 그새 다소 시들해졌다. 아마도 넷플릭스 때문인 것 같다. 봉준호 감독의 <기생충>이 나왔을 때는 독일 최고의 신문 문화면에서 전면 기사로 다루며 "영화 역사상 최고의 영화"라 극찬하여 그때도 내가 오히려 놀라고 말았다.