중국 장시성의 희토류 광산AP/연합뉴스
"고래 싸움에 새우 등 터진다"고 했던가? 지난 9일 중국 상무부가 발표한 희토류 수출 통제
는 미중 전략 경쟁에서 샌드위치 신세가 된 한국의 처지를 적나라하게 드러냈다. 이는 한국의 반도체, 전기차, 배터리 등 첨단 산업에 미칠 파장이 엄청난 조치다.
다음날 트럼프 대통령은 중국에 100% 추가 관세와 핵심 소프트웨어 수출 통제를 예고했고, 미국 증시에서는 하루 만에 1100조 원이 넘는 시총이 증발했다. 중국의 희토류 통제는 미국을 겨냥하지만, 실질적 피해는 한국·일본·대만 등 반도체 생산 국가를 향한다. 한국 증시는 이미 요동치고 있다.
한국 언론은 10월 31일~11월 1일 경주 APEC 정상회의에서 미중 정상회담이 성사될지에 주목한다. 결국 미중 타협 여부에 따라 12월 1일 예정된 중국의 수출 통제가 실제 작동하지 않을 수도 있기 때문이다. 하지만 링 밖에서 미중 간 권투를 지켜보는 방관자여서는 안 된다. 링 안에서 직접 뛰어 해결책을 만들어야 하는 이해당사국으로 적극 대처해야 한다.
중국의 이번 조치는 즉흥적 보복이 아니다. 미국이 3년간 사용해 온 수출 통제 도구를 하나도 빠뜨리지 않고 그대로 복사했다. 역외 적용, 임계치 설정, 사안별 심사 등 수출 통제 구조가 같다. 다만 미국이 기술로 한 것을, 중국은 소재로 바꿨을 뿐이다.
미국 편에 서면 너희를 친다
2022년 10월, 미국은 대중 반도체 수출 통제에서 명확한 기준선을 제시했다. 로직칩 14나노미터(nm) 이하, 128단 낸드플래시를 생산하는 장비·기술을 중국 기업에 수출할 경우 별도 허가를 받게 했고, 인공지능 학습·슈퍼컴퓨터용 고성능 칩의 수출을 제한했다. 중국의 첨단기술 발전을 늦추기 위한 조치였다.
2025년 10월 9일, 중국은 희토류 통제에서 사안별 심사 대상을 명시했다. 14nm 이하 로직칩 생산용, 256단 이상 메모리 생산용, 잠재적으로 군사 용도를 가진 인공지능 연구용 희토류가 대상이다.
논리는 대칭적이다. 미국이 중국의 14nm 개발을 막으면, 중국은 미국 동맹국의 14nm 생산에 필요한 희토류를 통제하겠다는 의미다. "눈에는 눈, 이에는 이"의 논리다. 삼성전자와 SK하이닉스가 갖고 있는 한국의 최첨단 생산 라인이 중국의 사안별 심사 대상에 포함된다.
이 조치의 지정학적 의도는 한미 동맹에 균열을 내는 것이다. 한국이 희토류 공급난에 직면하면 산업계가 정부에 압박할 것이다. 정부는 미국에 반도체 통제 완화를 요청할 수밖에 없다. 중국 압박을 줄이려면 미국과의 협력 수위를 낮춰야 하기 때문이다. 중국이 노리는 것은 바로 이 지점이다.
한국 반도체 수출도 중국 허가 받아라?