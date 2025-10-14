연합뉴스

이재명 대통령이 1일 충남 계룡대 대연병장에서 열린 건군 77주년 국군의 날 기념행사에서 박정훈 해병 대령에게 훈장을 수여하고 있다.지난 10월 1일, 국군의 날 행사에서 해병대 수사단장 박정훈 대령이 이재명 대통령으로부터 보국훈장 삼일장을 받았다. 양심에 따라 진실을 지키기 위해 탄압과 고초를 마다하지 않았던 박정훈 대령의 명예가 국가에 의해 회복된 상징적인 순간이었다.파면된 윤석열 전 대통령이 격노했던 2023년 7월 31일로부터 2년 2개월은 박 대령의 군 생활이 송두리째 부정당한 시간이었다. 억울함과 분노가 닿지 않는 곳이 없었겠지만, 가장 힘들었던 일 중 하나는 믿고 의지하며 함께 군 생활을 해온 전우들로부터 당한 배신이었을 것이다.사건 당시 해병대사령부에 함께 근무하던 장군, 대령 참모들은 물론, 임성근 해병대 1사단장까지 박 대령과 근무 인연이 닿지 않은 이가 없는 전우들이다. 동고동락하던 사람들이 일제히 박 대령을 린치하는 데 가담하거나 외면했다.뻔히 진실을 알면서도 제 살길, 제 앞길을 위해 입을 다물거나 거짓말을 늘어놨다. 국회와 법정에 나가 위증하면 처벌받겠다는 선서를 해놓고도, 시퍼런 윤석열의 권력이 두려워 함부로 위증한 이들도 많다. 박 대령이 1년이 넘도록 사령부 구석의 독방에서 사실상의 감금 생활을 하던 동안, 이들은 침묵과 거짓의 대가로 승승장구했다.박 대령의 명예가 회복되고 채 상병 사망 사건의 퍼즐이 하나씩 맞춰지고 있는 지금, 양심에 눈과 귀를 닫고 법보다 권력을 무서워하던 군인들은 다 어디에 있을까?해병대 전 부사령관정종범 소장은 박정훈 대령 항명죄 재판에 증인으로 채택되었으나 2024년 5월 17일과 6월 11일 4, 5차 공판 모두 출석하지 않았고, 군사법원으로부터 과태료 300만 원을 부과받았다. 세 번째 출석 요구에도 불응하면 구인, 구금할 수 있다는 재판부의 말에 2024년 7월 23일이 되어서야 법정에 나온 정종범은 위중한 안보 상황 때문에 법정에 나올 수 없었다는 변명을 늘어놓으며 과태료 처분이 과도하다는 등 볼썽사나운 모습을 보였다.증언대에선 본인 수첩에 스스로 메모한 이종섭 전 장관의 지시 사항 내용을 묻는 말에 시종일관 '기억이 안 난다', '혼동된다', '모른다'고 답했다. '대통령 격노설'도 모른다고 했다. 불과 1년 전에 있었던 일조차 기억하지 못하는 정종범은 해병대 2사단장을 거쳐 현재 전군의 전투 준비 태세를 점검하는 합동참모본부 전비태세검열실장의 중책을 맡고 있다.김계환 전 해병대사령관의 비서실장이었던 김화동 대령도 항명죄 재판에 증인으로 나왔던 사람이다. 그는 군검찰 진술과 법정 증언에서 김계환 전 사령관이 박정훈 대령에게 이첩 보류를 명시적으로 지시했다고 했으나 군사법원은 이를 인정하지 않았다. 김화동 대령은 박정훈 대령이 적법절차에 따라 수사 기록을 이첩하자 김계환 사령관에게 수사단장 직무 정지를 건의한 사람이다. 또한 군검찰에서는 박 대령이 '항명한 것이 맞다', '고의로 지시를 위반한 것이다'라고 진술했던 그는 지금 해병대 1여단장으로 전방 방위의 중책을 맡고 있다.해병대 서북도서방위사령부 참모장 권태균 준장은 군검찰에서 김계환 사령관이 이첩 보류를 지시한 의도를 알고 있으면서도 박정훈 대령이 이첩을 강행했다는 취지로 진술했던 사람이다. 그는 이후 해병대 6여단장으로 보임했고 통상적으로 전역 예정자가 가는 정책 연수를 6개월 다녀온 뒤 전역하지 않고 해병대사령부 특별보좌관 자리에 앉아 있다.이 세 사람에 더해 사건 이후 소장으로 진급해 해병대 1사단장으로 보임 중인 해병대사령부 전 참모장 이호종 준장, 국방대학교에서 교육받고 있는 해병대사령부 전 정책실장 권인태 대령까지 이 5명은 2023년 7월 31일, 윤석열 격노 이후 이첩을 보류하라는 외압이 발생한 상황에서 열렸던 해병대사령관 주관 대책 회의에 박정훈 대령과 함께 참석했다. 모두 김계환 사령관이 그간 국회와 법정에서 박 대령을 모해 위증하고 있다는 사실을 명백히 알 수 있었던 사람들이다.