AP/연합뉴스

지난 2024년 9월 27일 자민당 총재 선거에서 국회의원들이 투표하는 모습.이번 80년 메시지에서는 3대 요소가 무시됐다. 이번 것은 종래의 세 담화와 성격을 달리한다. 발표 명의뿐 아니라 내용도 완전히 다르다.이 메시지에서는 일본이 무모한 전쟁을 일으킨 데에 대한 반성이 강조됐다. 전쟁을 일으켜 인류에게 피해를 준 것에 대한 반성이 아니라 필패할 수밖에 없는 전쟁을 감행한 것에 대한 반성이다. 일본이 패전한 원인을 규명하는 역사 강의에 그쳤다고 할 수 있다.이시바는 미국을 겨냥한 태평양전쟁 직전에 내각 산하의 총력전연구소와 육군성 산하의 아키마루기관 등이 일본의 필패를 예측했는데도, 자국 정부가 무모한 전쟁에 뛰어든 이유가 무엇인가를 설명했다. 그는 군부에 대한 의회 및 정부의 통제가 약해진 것, 제국주의 팽창에 대한 언론의 견제 기능이 약해진 것, 일본 정부의 정세분석력이 약해진 것 등을 핵심 원인으로 지적했다.그 같은 지난날의 과오로부터 전쟁을 막고 민주주의를 지키기 위해 군부에 대한 문민통제원칙을 헌법 규정상으로뿐 아니라 실질적으로도 유지해야 한다는 게 메시지의 핵심이다. 전쟁범죄 피해자들에 대한 메시지가 아니라 일본 내부를 향한 메시지다. 종래의 세 차례 담화와는 성격이 완전히 다르다.2006년에 아베 신조 내각이 출범한 이래, 일본의 우경화는 나날이 심해지고 있다. 최근 몇 년 사이에도 어제 다르고 오늘 다른 것이 이 문제다. 고이즈미 준이치로의 전임자인 모리 요시로 총리(재임 2000~2001) 때부터 보수파가 아닌 극우파가 자민당의 주류가 되고 이들의 영향력이 점증하고 있다. 그래서 21세기 일본 정치를 '우경화'라는 용어로 담아내기는 힘들다. 그 정도로 극우화가 크게 심화돼 있다.이런 속에서, 현직 총리가 공식 담화를 통해 전쟁범죄를 반성하던 관행이 이번에 중단됐다. 그리 강력할 것도 없는 이시바 메시지가 내각의 공식 입장이 되지 못한 것은 자민당 내부의 극우화가 얼마나 심각한가를 보여주기에 충분하다.일본이 1995년부터 10년 간격으로 전후 담화를 낸 것은 사과·반성을 촉구하는 국내외 여론을 의식했기 때문이다. 그런 담화가 이번에 실종된 것은 일본의 주류 세력이 그런 시선에 대해 한층 더 무뎌졌음을 의미한다. 전쟁범죄에 대해 고개를 숙여야 할 필요성을 인식하는 온건 세력의 입지가 그만큼 위축된 것이다.이번 이시바의 메시지는 한국이 더욱 신중해야 할 필요성을 시사한다. 전쟁범죄에 대한 비판 여론에 개의치 않고 일본이 향후 더욱 강력한 드라이브를 걸 가능성을 환기시키는 일이다. 일본과의 경제 협력을 강화하는 일 못지않게 자민당과 극우세력의 동향을 예의주시할 필요성을 이번 담화는 웅변한다.