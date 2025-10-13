김지우

- 2023년 사단법인 무의의 '모두의 1층' 성동구 경사로 설치 조례를 요구하는 서명 링크를 지우님이 트위터에 올려줬을 때 서명이 순식간에 느는 마법을 경험했다.

- 영상에 사회문제를 녹이고 힙한 아이템도 다루는데, 때로는 크리에이터로서 그런 중간자적 위치를 느끼나?

- 지우님 채널을 보면 아이디어가 넘쳐난다. 소재는 어디에서 찾는가?

- 장애를 도드라지게 표현하고 싶지 않은 심정에 장애 크리에이터라고 장애를 형용사로 사용하여 지우님을 명명하는 게 왠지 꺼려진다. 그럼에도 지우님이 장애 이야기를 하는 이유는 뭘까?

김지우 크리에이터는 2023년 서울 성동구 경사로 설치 지원 조례를 촉구하는 무의 캠페인에 참여해 많은 서명자를 모아 주기도 했다."모두의 1층 서명처럼 행동을 요구하거나 이슈를 제기하는데 트위터가 적절하다. 인스타그램은 완전 그 반대쪽에 있다. 주로 멋지고 좋은 것을 보여주는 채널이다. 유튜브는 그 중간쯤에 있다.""장애는 정체성의 문제다. 사실 장애를 가진 크리에이터로서 사회문제 이야기를 안 하는 게 이상하다고 생각한다. 살아가며 겪는 문제가 당연히 사회적 문제이고 장애를 주제로 삼는 크리에이터로서 이야기를 안 할 수 없다. 많은 장애 크리에이터가 대부분 다 그런 메시지를 내고 있다고 생각한다.채널 규모가 커지니 아쉬운 게 있긴 하다. 채널 규모가 작았을 때는 좀 더 날카롭게 사회 문제를 이야기할 수 있었는데, 이젠 보는 사람이 많다 보니 목소리를 내면 공격받는 경우가 많았다. 장애인 이동권에 대해 문제 제기했던 게시글이 캡처되어 특정 커뮤니티에 퍼 날라졌을 때 며칠 동안 몇백 명이 채널에 몰려와 욕하는 일이 있었다. 악플에 둔감한 편이지만 소위 좌표가 찍히니 우울하고 막막한 느낌이었다.그럼에도 이런 이야기를 하는 사람은 있어야 한다고 생각한다. 책에도 썼는데 나는 '회색지대'에 있다. 급진적 활동가도 아니고, 그렇다고 마냥 세상을 아름답게만 보는 자리에 있지도 않다. 미움받기도 쉽다. 하지만 나는 '애매한 자리'에서 이야기하는 것도 필요하다고 생각한다. 이 자리에서 할 수 있는 걸 하자는 게 모토다.""옛날엔 생각나면 즉흥적으로 이것저것 콘텐츠를 만들었는데, 채널이 성장하려면 '주제 기둥'이 있어야 한다고 생각하게 됐다. 그래서 요즘은 '휠체어 타는 사람이 ~하는 방법'이라는 주제로 통일하려고 노력한다. 이런 기둥이 있으면 공감하기도 쉽고 콘텐츠 방향이 예측되면서 반응도 더 좋아진다.내 일상을 재미있게 알려주는 셈인데 나에겐 너무 당연해서 신기하지 않아도 여전히 사람들은 신기해하더라. 최근 100만 뷰 넘은 게 자가용 위에 휠체어를 접어서 실을 수 있는 '오토박스'를 작동시키고 차에 타고 내리는 영상이다. 비장애인들은 '장애인도 차 타고 출퇴근하네' '저래서 장애인 주차구역 비워놔야 하는구나' 등을 알게 되고, 장애인 특히 어린 세대는 '나중에 크면 나도 저렇게 차 타고 다닐 거야'라고 결심할 수 있게 된다.""한동안 너무 고민이었다. 난 장애 콘텐츠 말고는 할 수 있는 게 없나? 장애라는 색깔을 굳이 강조하지 않을 때도 있다. 얼마 전 나온 <의심 없는 마음>이라는 책을 펴낼 땐 장애인의 해외 여행기가 아니라 20대 여성의 해외여행 에세이로 정체성을 잡았다. 그런데 동영상 콘텐츠 크리에이터로서 장애는 큰 콘텐츠 재능이다. 미디어 과잉 시대, 3초 이상 사람들이 집중하지 않는 숏폼이 넘쳐나는 콘텐츠 세계에서 눈길을 사로잡을 수 있는 건 능력이다.크리에이터가 아니라면 내가 무얼 할 수 있는가에 대해서도 고민이 많았다. 한국에서 장애인이 할 수 있는 일은 보통 정해져 있다. 장애인 중 공부를 좋아하면 대학원 가서 공부를 계속하기도 하고, 사무직도 있고 생산직도 있지만 그 중간 스펙트럼들이 비어 있다. 예를 들어 대부분의 청년이 직업을 갖기 전 아르바이트를 많이 하는데 장애인으로 그런 아르바이트 기회는 드물다.외국 유튜버들을 만나본 적이 있는데 외국도 장애를 갖고 있으면 직업 선택 폭이 넓지는 않다. 다만 한국에 비해 좀 더 다양한 꿈을 꾸고 있더라. 예를 들어 한국에선 '장애가 있으니 애초에 안 돼'라고 말할 법한 배우 오디션 같은 걸 하고 있더라.'안 돼'가 기본인 사회에서는 내 능력을 순수하게 평가받는 게 쉽지 않다. 그걸 깨달은 건 미국 교환학생 시절이었다. 다큐멘터리 제작 수업이었는데 교수님이 칭찬을 해줬다. 칭찬이라 하면 으레 '몸 불편한데 기특하다. 영어 사용자도 아닌데 먼 데까지 와서 이 정도 하다니 대단해' 정도의 말을 할 거라 생각했다.그런데 교수님이 '샷 구성, 기획, 편집 스타일이 멋진데 어떻게 배웠어?'라고 칭찬해 준 거다. 크리에이터로서 센세이셔널했다. 내 장애라는 정체성을 빼고 순수히 결과물로 평가받은 거다. '대견하다'란 말을' 오랜 시절 들어 왔지만 내 성취에 대한 칭찬을 들어도 그게 장애 때문에 '장애인 치고는 잘해'라는 건지, 순수한 칭찬인지 구분하기 어렵고 스스로의 능력도 의심했던 것 같다. 이렇게 크리에이터로서 나 스스로의 정체성을 발견해 가고 있는 과정에 있다. 언젠가는 내 이야기 외에도 다른 사람의 이야기도 더 많이 하고 싶다."