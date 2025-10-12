기사를 스크랩했습니다.
상반된 길을 걸은 부녀가 제주도에 살았다. 이 부녀는 둘 다 기록에 남을 정도로 인상적인 삶을 살았다. 아버지 최원순은 친일 분야에서, 딸 최정숙은 독립운동 분야에서 각각 뚜렷한 발자취를 남겼다.

최원순은 불평등한 강화도조약(조일수호조규)이 체결되기 나흘 전에 태어났다. 이 조약은 1876년 2월 27일(음력 2.3) 체결됐다. 그는 대한제국 시절인 1900년에 제주목 주사가 되고, 29세 때인 5년 뒤 법조인으로 변신했다. 제주재판소 검사시보와 검사로 지내다가 판사로 전관했다.


강제 병합 2년 뒤인 1912년, 36세의 최원순은 다시 행정 관료로 돌아갔다. 평북에서 희천군수와 창성군수를 역임했다. 11년 뒤인 1923년부터는 변호사, 제주금융조합장, 전남 도평의회 의원, 제주읍회 의원과 더불어 각종 기업의 취체역(이사) 또는 감사역 등을 지냈다.

그는 평북지방토지조사위원회 임시위원이 되어 토지수탈에도 관여하고, 항일투사들을 감시하는 광주보호관찰소 촉탁보호사로도 활동하고, 관변단체인 흥아보국단의 발기인이 되어 침략전쟁 협력에도 앞장섰다. 일제는 그의 삶을 칭찬했다. 한국병합기념장, 다이쇼일왕 즉위기념 대례기념장, 쇼와일왕 즉위기념 대례기념장이 수여됐다.

아버지가 <친일인명사전>에 등재될 정도의 친일파였다면, 딸은 <한국독립운동인명사전>에 수록될 정도의 항일투사였다. 독립기념관 한국독립운동사연구소가 펴낸 이 사전의 최정숙 편은 그가 3·1운동에 참여해 서대문형무소에 8개월간 수감됐다가 징역 6개월과 집행유예 3년을 선고받았다고 알려준다. 대한민국 정부는 1993년에 대통령 표창을 수여했다.

1919년 3월 1일, 17세의 최정숙은 서울 시내에서 시위대를 이끌었다. 북제주군이 발행한 <제주 항일인사 실기> 최정숙 편은 그가 "79명에 이르는 비밀조직 소년결사대를 이끌고" 만세운동을 이끌었다면서 "여학생들은 교생실습 기간이어서 행동하기가 용이하여 미국영사관 주변을 돌면서 독립만세를 고창하고 학생 시위를 주도하였다"고 기술한다.

학교 그만 두고 새로운 길로

신성여중 교장 시절의 최정숙신성학원 총동문회

최정숙은 1902년에 전남 제주군 제주면 삼도리에서 박효원과 최원순의 6남매 중 첫째로 태어났다. 유치원 재학 기간 중에 가톨릭 교인이 되고, 뒤이어 제주 신성여학교와 서울 진명여학교를 거쳐 경성여자고등보통학교(훗날의 경기여고) 사범과에 진학했다. 1919년 3월 1일은 졸업을 앞둔 그가 교생 실습을 나가기로 예정된 날이었다.

그날 만세운동을 벌이다가 본정경찰서(훗날의 중부경찰서)에 체포돼 경성지방법원 법정에 선 그는 6월 26일 제2회 공판 때 호리 나오요시 판사로부터 질문 같지 않은 질문을 받았다. 고종황제의 국장 예행연습을 하다가 각기병 증상과 발의 통증 때문에 기숙사에서 쉬게 된 사람이 어떻게 만세운동에 참여할 수 있었느냐는 물음이었다.

국사편찬위원회의 <한민족독립운동사자료집 17: 삼일운동 VII>에 수록된 '최정숙 제2회 신문조서'에 따르면, 호리 판사는 "발이 아파서 누워 있었던 자가 어떻게 시내를 걸어서 돌아다녔는가?"라고 물었다. 최정숙은 "그때는 너무 열광하고 있었기 때문"에 발이 아픈 줄도 몰랐다고 답변했다. 불리한 답변이 될 수 있었지만, 자신의 신념을 그대로 드러낸 것이다.

호리는 독립운동에 왜 찬성하느냐는 질문을 했다. 최정숙은 "누구라도 남의 압박을 받는 것은 싫은 것이라서 누구나 자유를 바라므로" 독립을 원한다고 답변했다. 창성군수인 아버지 최원순이 방청했다면 대체 왜 저렇게 형량을 늘릴 만한 답변들만 하는가 하고 애를 태웠을 법하다.

8개월 만에 석방된 최정숙은 1921년부터 교육 분야에 뛰어들었다. 사범과 졸업생들의 일반적인 경로를 따르지 않고 독자적인 교육 사업으로 나아갔다. 1921년에는 여성의 문맹 퇴치를 위한 제주 여수원(女修園)을 설립해 학생 50명을 가르쳤다.

여수원이 명신학교에 통합된 뒤에는 이 학교 교사가 됐다. 그 뒤에는 목포 소화학교, 전주 해성학교에서 교편을 잡았다. 해성학교 재직 시에는 "학교 예술제에서 '따뜻한 봄바람', '조국의 산하' 등 민족혼을 일깨우는 노래를 지도했다는 것이 문제가 되어 일경에 잡혀가기도 했다"고 <제주 항일인사 실기>는 기술한다.

독립운동권 교육자로 살던 최정숙은 35세 때인 1937년에 인생을 건 새로운 길에 나선다. 1930년 무렵에 한국인 평균수명은 34세 정도였다. 그래서 그때의 35세는 지금의 35세와 달랐다. 그런 시절에 그는 해성학교를 그만두고 새로운 세계에 뛰어든다. 위 책의 설명이다.

"1937년 4월 3일 그 학교를 그만두고 동년 5월 경성여자의학전문학교에 들어가 38세의 노처녀로서 1942년 3월 졸업, 처음 서울 성마리아병원에 부임하여 이화여고의 위생감을 겸임하여 실습하고 나서 의사면허증을 받았다."

위 문구 중에서 "38세의 노처녀"는 '40세'로 정정돼야 한다. 1940년대에 40세 여성이 의료 분야에 첫발을 내딛는 것은 매우 진귀한 광경이다. 더 대단한 것은 그가 의사 면허를 세상을 살리는 용도로 활용했다는 점이다. 그의 선택은 지방 공공의료와 소아과 의사의 필요성이 절실한 2025년 대한민국 의료계에 던지는 시사점도 크다.

너무나 청빈한 일생

최정숙 생가터 표지판 신성학원 총동문회

<신학전망> 2020년 제210호에 실린 강영옥 서강대 강사의 논문 '가톨릭 사회 영성에 관한 연구: 최정숙을 중심으로'는 "1944년 10월, 최정숙은 중앙성당 옆 신성여학교 자리 옆에 정화의원을 열었다"라며 "병원을 찾는 환자 중에 가난한 사람들을 치료해 주고 치료비는 거의 받지 않았다"고 기술한다. 그가 병원을 세운 곳은 고향인 삼도리이고 이곳은 소아과 병원이다.

위 논문에 등장하는 최정숙의 지인들은 그가 의사가 된 것은 가난한 사람들을 위해서였다고 증언한다. 논문에 인용된 강봉석 외 5인의 <최정숙: 최정숙을 만난 사람들>에 의하면, 조카 최갑희는 "당시 제주는 가난하다 보니 도립병원이 있는데도 불구하고 돈 없는 사람들은 병원엘 가지 못했죠"라며 "그래서 고모님은 의학을 배웠어요"라고 회고한다.

최갑희는 "제가 옆에서 지켜보니까 수익을 목표로 하시는 것은 아니었죠"라며 "월급을 당신이 안 받겠다고 하셨어요"라고 증언했다. 천주교 교구에서 생활비를 지원했다고 한다.

최정숙은 1945년 해방 뒤에는 교육 활동을 크게 확장했다. 신성여중이 될 신성여학원을 설립하고, 신성여고를 세운 뒤 무보수로 교장직을 수행했다. 또 제주중앙여중·제주여상도 설립했다. 1964년에는 초대 제주도 교육감이 됐다.

그는 항상 가난한 삶을 살았다. 교장이 되고 교육감이 된 뒤에도 마찬가지였다. <제주 항일인사 실기>는 그가 1977년 2월 22일 세상을 떠난 일을 설명하면서 "너무나 청빈한 일생이라 공수래공수거 집 한 칸 없이 생을 마감하였다"고 기술한다.

일제가 아버지 최원순을 칭찬했다면, 세상은 딸 최정숙을 칭송했다. 52세가 된 한국전쟁 이듬해에는 교황 비오 12세가 훈장을 수여했다. 위 강영옥 논문은 "여성 교육과 무료 진료 등의 사회봉사활동에 평생 투신한 공로로 로마교황훈장(1954.4.10.)을 받았다"고 알려준다. 그의 삶은 박정희 정권도 감동시켰다. 1967년에는 동일한 이유로 5·16민족상 교육부문 본상이 수여됐다.

아버지 최원순은 일제의 식민 지배를 도왔다. 딸 최정숙은 일제의 식민 지배에 맞서는 삶을 살고, 나아가 병들고 가난한 사람들을 위한 길을 걸었다. 그의 일생은 김옥길(1921~1990) 장관도 감동시켰다. 김옥길이 문교부 장관(재임 1979~1980)이 되어 제주도를 방문했을 때의 일을 <제주 항일인사 실기>는 이렇게 전한다.

"김옥길 문교부장관은 초도순시차 내도, 황사평 소재 천주교 공동묘지에 있는 최정숙 여사의 묘소를 찾아 참배하였으니, 이는 그녀의 생애와 사상에 대해 크게 흠모하였던 까닭이다. 사후 그녀에게는 아무런 자산도 없이 청렴결백의 표상으로 숭앙받았다."
