"1937년 4월 3일 그 학교를 그만두고 동년 5월 경성여자의학전문학교에 들어가 38세의 노처녀로서 1942년 3월 졸업, 처음 서울 성마리아병원에 부임하여 이화여고의 위생감을 겸임하여 실습하고 나서 의사면허증을 받았다."

신성여중 교장 시절의 최정숙최정숙은 1902년에 전남 제주군 제주면 삼도리에서 박효원과 최원순의 6남매 중 첫째로 태어났다. 유치원 재학 기간 중에 가톨릭 교인이 되고, 뒤이어 제주 신성여학교와 서울 진명여학교를 거쳐 경성여자고등보통학교(훗날의 경기여고) 사범과에 진학했다. 1919년 3월 1일은 졸업을 앞둔 그가 교생 실습을 나가기로 예정된 날이었다.그날 만세운동을 벌이다가 본정경찰서(훗날의 중부경찰서)에 체포돼 경성지방법원 법정에 선 그는 6월 26일 제2회 공판 때 호리 나오요시 판사로부터 질문 같지 않은 질문을 받았다. 고종황제의 국장 예행연습을 하다가 각기병 증상과 발의 통증 때문에 기숙사에서 쉬게 된 사람이 어떻게 만세운동에 참여할 수 있었느냐는 물음이었다.국사편찬위원회의 <한민족독립운동사자료집 17: 삼일운동 VII>에 수록된 '최정숙 제2회 신문조서'에 따르면, 호리 판사는 "발이 아파서 누워 있었던 자가 어떻게 시내를 걸어서 돌아다녔는가?"라고 물었다. 최정숙은 "그때는 너무 열광하고 있었기 때문"에 발이 아픈 줄도 몰랐다고 답변했다. 불리한 답변이 될 수 있었지만, 자신의 신념을 그대로 드러낸 것이다.호리는 독립운동에 왜 찬성하느냐는 질문을 했다. 최정숙은 "누구라도 남의 압박을 받는 것은 싫은 것이라서 누구나 자유를 바라므로" 독립을 원한다고 답변했다. 창성군수인 아버지 최원순이 방청했다면 대체 왜 저렇게 형량을 늘릴 만한 답변들만 하는가 하고 애를 태웠을 법하다.8개월 만에 석방된 최정숙은 1921년부터 교육 분야에 뛰어들었다. 사범과 졸업생들의 일반적인 경로를 따르지 않고 독자적인 교육 사업으로 나아갔다. 1921년에는 여성의 문맹 퇴치를 위한 제주 여수원(女修園)을 설립해 학생 50명을 가르쳤다.여수원이 명신학교에 통합된 뒤에는 이 학교 교사가 됐다. 그 뒤에는 목포 소화학교, 전주 해성학교에서 교편을 잡았다. 해성학교 재직 시에는 "학교 예술제에서 '따뜻한 봄바람', '조국의 산하' 등 민족혼을 일깨우는 노래를 지도했다는 것이 문제가 되어 일경에 잡혀가기도 했다"고 <제주 항일인사 실기>는 기술한다.독립운동권 교육자로 살던 최정숙은 35세 때인 1937년에 인생을 건 새로운 길에 나선다. 1930년 무렵에 한국인 평균수명은 34세 정도였다. 그래서 그때의 35세는 지금의 35세와 달랐다. 그런 시절에 그는 해성학교를 그만두고 새로운 세계에 뛰어든다. 위 책의 설명이다.위 문구 중에서 "38세의 노처녀"는 '40세'로 정정돼야 한다. 1940년대에 40세 여성이 의료 분야에 첫발을 내딛는 것은 매우 진귀한 광경이다. 더 대단한 것은 그가 의사 면허를 세상을 살리는 용도로 활용했다는 점이다. 그의 선택은 지방 공공의료와 소아과 의사의 필요성이 절실한 2025년 대한민국 의료계에 던지는 시사점도 크다.