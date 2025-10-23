봉화군

"석포제련소는 봉화군에서 유일한 대규모 사업장으로 제련소와 협력업체 그리고 공사업체 임직원 상당수가 관내에 거주하는 지역 주민이며, 또한 제련소가 소재한 석포면은 물론 관내 지역 경제활성화에도 큰 역할을 하고 있습니다. (…) 제련소의 조업정지는 (…) 지역민의 고용악화 초래, 제련소 임․직원들의 소비에 의존하는 주변 영세 소매업의 생계위협은 물론 지역경제에도 큰 타격이 불가피할 것으로 사료됩니다. (…) 금번 수질오염물질 배출에 대해 (…) 선처를 베풀어 주실 것을 탄원드립니다." - 2018년 10월 전 봉화군수 엄태항이 제출한 탄원서의 일부 (중앙행정심판위원회 소갑 제26호증)

"석포는 좀 어려운 구조라서 그럴 수밖에 없습니다. 대부분이 제련소에 기대어 살잖아요. 생계가 여기 있는데, 이런 첩첩산중에서 제련소까지 문 닫아버리면 막막해지죠. 그래서 누가 불만을 얘기하면요. 살기 싫으면 보따리 싸서 이사 가면 돼. 왜 그런 문제 제기해? 여기 사는 사람들은 뭐 먹고 살라고? 이런 식으로 반응이 나오니까 입도 뻥긋 못하고 외부 노출이 금기시됩니다. 당장 내일 죽는대도 오늘 살아야 하니까 어쩔 수 없지 않겠습니까. 그러니 불편해도 그냥 손사래 치며 입 다물고 있는 거예요. 문제가 있다고 아우성을 치며 내세우지 않아서 그렇지, 실질적으로는 훨씬 문제가 많다고 봐야 합니다."

2022년 10월, ‘석포, 피어나다’ 프로젝트로 메밀꽃이 만개했던 석포면의 모습. 환경오염 지역이라는 오명을 떨치기 위해 면사무소 직원과 주민들이 기획한 환경조성 행동이었다.또, 그런데도 석포의 주민들은 침묵한다. "말을 안 합니다. 그게 참 안타까운 면이에요. 마음은 있는데 못 한다며 이해해 주세요, 말씀하시는 분들도 있어요." 폐광 이후 대체 산업을 마련하지 못한 지역 경제는 제련소 중심의 고용과 소비에 의존해 있다. 그렇게 폐쇄적으로 고착된 구조에서 제련소가 최초로 조업 정지 처분을 받았던 2018년, 전 봉화군수는 행정심판위원회에 선처를 요구하는 탄원서를 썼다.제련소에 반대하는 신기선 대표이지만, 좀처럼 나서지 못하는 지역민들의 마음이 이해된다고 한다.대신, 숫자로나마 얼마간 드러나는 현실이 있다. 지난 십 년 동안에만 제련소는 불법 방류와 배출로 120여 차례 적발되고, 90번이 넘는 행정처분을 받았으며, 국정감사에 9회 소환되었다. 문제를 개선하기는커녕 지자체나 정부 기관과 합심하여 사실을 축소하고 은폐하거나 맞소송으로 대응해 왔다. 2019년에 1868건의 대기오염물질 배출 농도를 조작한 상무이사가 실형을 받았을 때도, 서류 보존기간인 3년간의 자료만이 적발되었을 뿐이다.와중에, 2022년 환경부는 제련소의 향후 운영에 103건의 조건부 통합환경허가를 내줬다. 대기, 수질, 토양, 폐기물 등의 환경 매체를 통합하여 허가를 관리하는 제도에서 103건의 조건이 제시되었다는 것은 103개의 문제가 있다는 말이다. 그런데도 허가가 나온 뒤 아니나 다를까, 올해 7월까지 요구되었던 오염 토양 정화 명령이 이행되지 않아 재명령이 내려진 상황이다. 그러나 공장 아래에 오랜 시간 축적된 지하의 오염 토양까지 제대로 정화하려면, 바닥을 파내기 위해 제련소를 뜯어내는 수밖에 없을 것이다.이처럼 생업을 살린다는 제련소가, 동시에 생존을 위협하고 있다. 법적 처벌마저 유예되거나 취소될 정도로 제련소가 비호받는 정경유착의 분위기 속에서, 주민들은 공해로 인해 체내에 쌓이는 평균치 이상의 카드뮴 농도나 피부 발진, 호흡기 질환 등의 증상을 안고 살아가는 일을 당연하게 여기게 되었다.