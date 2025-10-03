▲
지난 8월 6일 서울 용산 대통령실 앞에서 재난불평등공동행동 관계자들이 반지하 폭우 참사 3주기를 맞아 기후 위기 대응 및 주거권 보장 요구 기자회견을 하고 있다.연합뉴스
뜨거웠던 여름도 지났다. 기상청 발표에 따르면 지난여름 폭염과 열대야는 기상관측 사상 최악이었다. 기후위기를 넘어 기후재난 상황이 다가오고 있다. 기후재난은 사회구성원 모두의 삶을 위협하지만 취약 계층에게 유독 가혹하다.
재난과 불평등 연구자 존 머터(John C. Mutter) 컬럼비아대 교수는 저서 <재난 불평등 : 왜 재난은 가난한 이들에게만 가혹할까>에서 기후재난을 불평등의 민낯으로 규정하며, 기후재난의 발생과 극복 과정에 사회 불평등 구조가 투영된다고 강조했다. 재난의 영향은 모든 사람에게 평등한 것처럼 보이지만, 실제로는 사회적 약자와 빈곤층이 더 큰 고통과 피해를 입는 구조적 불평등이 존재한다는 뜻이다.
재난은 결코 평등하지 않다
우리 사회에서도 기후재난은 사회 불평등과 맞닿아 있다. 2022년 8월, 폭우로 인해 반지하 주택에 거주하던 일가족이 사망한 사건, 침수된 반지하에서 나오지 못한 50대 여성이 사망한 사건 등은 기후재난이 취약계층에게 죽음에 이를 정도로 위협적이라는 것을 여실히 보여주었다. 당시 반지하를 삼킨 기록적인 폭우는 반지하라는 공간을 넘어 그곳에 살던 이들의 삶과 미래를 앗아갔다.
그날의 비극 이후 서울시는 지하층 주거용 건축허가 금지, 반지하주택 매입 후 리모델링, 반지하주택 세입자의 주거상향지원사업 등 다양한 대책을 쏟아냈다. 특히 '반지하 주택 일몰제'를 통해 주거용으로 사용되는 지하, 반지하 건축물을 순차적으로 없앤다는 계획을 강조해, 취약한 주거 환경 개선, 주거취약계층의 안전한 삶, 그리고 주거권 보장에 대한 기대를 한껏 끌어올렸다.
3년이 지난 지금, 당시 발표한 주거대책은 제대로 이행되었을까? 주거취약계층은 안전한 주거 환경을 보장받고 있을까?
현실은 기대와 달랐다. 당시 정부와 서울시의 약속은 제대로 이행되지 않았다. 서울시 전체 반지하 가구 중 약 3%만이 정부와 서울시 지원으로 반지하에서 벗어났다. 침수 위험이 있는 반지하 주택의 약 1/3은 물막이판조차 설치되지 않았다. 지난여름에도 수많은 주거취약계층이 생존을 위협하는 불안정한 주거에서 폭염과 폭우를 견뎌야 했다.
지난 8월 6일에는 37개의 노동, 주거, 시민 사회단체(반지하 폭우 참사 3주기 추모행동) 주도로 3주기 추모 문화제가 개최됐다. 참여자들은 불평등을 재난으로 규정하고 반복되는 참사의 근본 원인 규명과 재발 방지를 위한 실질적인 대책 마련을 촉구했다. 또한 기후재난에 무방비로 노출된 취약계층을 외면하는 무책임한 사회를 질타하고 기후정의에 기반한 주거권 보장을 강력히 요구했다.
기후재난 속 악화되는 주거 불평등