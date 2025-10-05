연합뉴스

미국의 전쟁영웅 고 김영옥 대령김영옥은 대한제국 시기에 미국으로 건너가 항일투쟁을 벌인 독립운동가 김순권의 아들이다. 김영옥이 LA에서 태어난 날은 고종황제의 사망(1919.1.21.)으로 3·1운동 분위기가 고조되던 1919년 1월 29일이다. LA시립대학을 중퇴한 그는 제2차 대전 중인 1941년에 육군 사병으로 징집됐다. 그랬다가 1942년에 장교후보생이 되고 1943년에 소위가 되어 대전에 투입됐다.제2차 대전은 '반제국주의 대 제국주의'의 측면도 띠고, '제국주의 대 제국주의'의 측면도 띤다. '제국주의 대 제국주의'의 구도는 '반전체주의 대 전체주의'로 세분됐다. 이 전쟁은 한민족과 중국 같은 반제국주의 진영이 미국·영국 같은 반전체주의적 제국주의와 연대해 일본·독일·이탈리아 같은 전체주의적 제국주의와 투쟁하는 무대였다. 이 전쟁에서 김영옥은 전체주의적 제국주의를 무너뜨리는 데 기여했다.전쟁이 끝나자 김영옥은 국방부의 만류를 뿌리치고 대위로 전역했다. 그런 뒤, 당시로서는 진귀한 빨래방 사업을 선택했다. 추가요금을 내지 않는 한 고객이 직접 세탁해야 하는 방식이었다. 한우성이 쓴 위의 김영옥 전기에 따르면, "세탁기 약 30대와 대형 건조기 3대"를 구비한 사업장이었다. 군인 봉급을 알뜰히 저축해둔 결과였다.그러나 세탁기 옆에 오래 있을 수 없었다. 31세 때인 1950년에 한국전쟁이 발발하자 그는 다시 군인이 되어 한반도 최전방에 배치됐다. 휴전선의 중간 부분이 북쪽으로 볼록한 것은 그의 활약과 관련이 있다. 위의 <국방저널>은 "중부전선의 가장 선두에 그의 부대가 있었다"라며 "중부전선이 북으로 치솟아 지금의 휴전선 모양이 만들어진 데는 그의 역할이 컸던 셈"이라고 평한다.이 전쟁은 동족상잔이었다. 미군인 김영옥에게도 마찬가지였다. 김영옥은 이 전쟁에서도 훌륭한 모습을 남겼다. 미 육군 7사단 31연대 1대대장으로 근무할 때 그는 서울 삼각지의 보육원인 경천애인사를 헌신적으로 지원했다.김영옥은 부대 내의 캔맥주와 담배 등을 암시장에 내다팔아 약 500명의 경천애인사 아이들을 지원했다. 이 보육원 창설 멤버인 장홍기의 증언을 담은 <주간조선> 2015년 6월 19일자 인터넷판 기사 '전쟁고아 500명의 집, 장시화 목사가 창설, 내가 고아 모집, 전쟁영웅 김영옥이 지원'은 "김영옥이 이끄는 1대대는 1951년 겨울부터 경천애인사를 지정해 재정지원을 시작했다"고 말한다.그런 뒤 "대대 장병뿐 아니라 장병의 가족들까지 지원을 해준 덕에 경천애인사 고아들은 다른 고아원에 비해 물자가 풍족했다"라며 "한국전쟁에서 일선 전투부대로서 고아원 한 곳을 지정해 재정 지원했던 유엔군 부대는 김영옥 부대가 유일했다고 한다"라는 설명을 한다.전쟁이 싫어도 전쟁터에 나가거나 관련을 가질 수밖에 없는 게 인류의 현실이다. 김영옥은 그런 속에서도 전투원 신분으로 전쟁고아들을 챙겼다. 자신의 생존이 가장 큰 급선무인 전쟁터에서 인류애를 실천했던 것이다.