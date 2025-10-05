연합뉴스

2024년



12월 4일 : 12.3 비상계엄해제 요구 결의안 투표에 불참했다.



12월 7일 : 윤석열 대통령 탄핵소추안 표결에 불참했다.



12월 10일 : 12.3 비상계엄사태 상설특검 수사요구안 표결에서 반대표를 던졌다.



12월 26일 : 헌법재판관 후보자 임명동의안 표결에 불참했다.



2025년



1월 6일, 15일 : 윤석열 체포영장 집행 당시 한남동 관저 앞 집결에 참가했다.



2월 17일 : 헌법재판소 항의 방문에 참가했다.



3월 1일 : 극우세력의 3.1절 탄핵 반대 집회에 불참했다.



3월 12일 : 탄핵심판 각하 촉구 탄원서에 이름을 올렸다.



6월 5일 : 윤석열 전 대통령 내란·외환 특검 표결에 불참했다.



7월 14일 : 윤상현 의원이 주최한 리셋코리아 발대식(전한길 연설)에 불참했다.





2025년 2월 10일, 국민의힘 의원들이 경기도 의왕시 서울구치소에서 윤석열 대통령 면회를 마친 뒤 츨구로 나오고있다. 앞부터 김기현 전 대표, 추경호 전 원내대표, 이철규, 정점식, 박성민 의원.김성태 전 의원이 1월 3일 방송에서 '3적'을 거론한 것은, 앞서 진행자의 "지금 대통령을 위해 충언할 참모가 한 명도 안 보인다는 말이냐"는 질문에 답하는 과정에서였다. 김 전 의원은 "지금이라도 윤석열 대통령을 찾아가서라도 설득하고 이해시켜서 품격 있는 대통령의 모습을 만들어주라는 것"이라고 강조했다.그로부터 사흘 만이었다. 1월 6일, 이철규 의원이 같은 당 의원들과 찾은 곳은 경찰 국가수사본부였다. 우종수 본부장과 면담하는 과정에서 이 의원은 "경찰이 윤 대통령 체포영장을 발부한 판사 개인의 판단을 무작정 따른다"거나 "책임을 면할 수 있겠나"라는 등의 말을 한 것으로 알려졌다. 경찰 입장에서는 '협박성' 발언으로 받아들일 수 있었고, 우 본부장 또한 "판사에게 가서 따져라"며 반발했다고 한다. 상대가 경찰 선배였다는 점을 감안하면 이 역시도 이례적인 일이었다.논란이 커지자 이 의원은 일부 발언이 왜곡됐다는 입장과 함께 <동아일보>와 MBC 등을 통해 "판사에게 입법자의 권한을 준 사람이 있냐. 영장 자체가 잘못된 것"이라거나 "추후에 책임을 질 수 있다, 이 책임은 나중에 반드시 우리가 물을 것이다라고 말했을 뿐"이라고 밝혔다. 거북하게 받아들일 수는 있어도 협박은 아니었다는 주장이었다.더불어민주당은 이 의원에 대한 윤리위 제소를 검토하겠다는 입장을 밝혔다. "국민과의 전쟁 선포이며 반헌법 내란을 지속하겠다는 선언 아닙니까?", 당시 강유정 원내대변인(현 대통령실 대변인)의 논평 중 한 대목이었다.다음은 헌법 수호 의무가 있는 이철규 의원의 12·3 계엄 이후 주요 정치적 선택이다.