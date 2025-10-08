▲
임이자 국민의힘 의원(왼쪽 두 번째)이 12일 서울 여의도 국회 본관 앞 계단에서 열린 야당탄압 독재정치 규탄대회에 참석해 국민의례를 하고 있다. 2025.9.12남소연
임 의원은 2016년 국정농단 사태 때 전직 대통령 박근혜 탄핵을 반대했던 친박근혜 의원 중 한 명이다. 이번에도 그의 선택은 같았다.
윤석열 대국민 담화(12.12) 이후 열린 의원총회에서 탄핵 찬성 입장을 공식화 한 한동훈 당시 대표를 향해 "뭐 하자는 거냐"고 쏘아붙였다. 윤석열 탄핵소추안 가결 직후(12.14) 열린 의원총회 때도 한동훈 대표에게 "왜 당론을 따르지 않느냐. 누굴 위한 당 대표냐"고 따졌다. 그는 이후 한동훈 지도부 붕괴 후 구성된 당 비상대책위원회의 비대위원으로 지명됐다.
임 의원은 1월 6일 비대위원 중 유일하게 윤석열 체포를 저지하기 위해 한남동 관저에 갔다. 특히 그날 열린 비대위 회의에서 윤석열에 대한 체포·수색영장을 발부한 판사를 직접 겨냥해 "서부지방법원 이땡땡 판사님, 양심을 걸고 일하시라. 어떻게 법관이, 판사가 자기 자의적으로 법을 만든단 말인가"라고 공격했다.
윤석열 체포 다음 날인 1월 16일 당 비대위 전체회의에서는 "사법부는 헌법과 법률에 따라서 대통령에게 적법한 방어권을 보장해 줘야 한다"면서 계엄 선포 이유를 다음과 같이 추측했다.
"미래 성장 동력의 고사와 안보 붕괴 초래, 간첩 천국, 마약 소굴, 조폭 나라로 변질될 우려를 국민들께서는 걱정을 많이 하시고, 국가 안보 및 경제 기반 파괴에도 국민의 삶이 위협받고 있다고 대통령께 많이 전달한 것으로 알고 있다. 대통령께서는 번민이 굉장히 크셨을 것으로 생각된다. 그래서 대통령께서 왜 계엄을 선포할 수밖에 없었는지 여기에 대한 내용이 중요하다."
3월 10일 비대위 회의 땐 "계엄령은 윤 대통령이 택할 수 있는 유일한 통치권 회복 방안이었다"는 내용의 칼럼을 낭독했다. 그러면서 "범죄 피고인 이재명 대표, 똑똑히 들으시길 바란다. 당신은 점령군도, 대통령도 아니다. 그저 범죄 피고인일 뿐이다"고 했다.
윤석열 탄핵선고를 하루 앞둔 4월 3일 비대위 회의 땐 "민주당은 일방적인 예산 삭감 횡포로 국정을 마비시키고 오로지 이재명 사법리스크 방탄을 위한 국가 혼란을 획책해 왔다"며 "이런 상황에서 국가 최고 책임자인 윤석열 대통령인들 어떻게 정상적으로 국정을 운영할 수 있었겠는가"라고 반문했다.
다음은 임 의원의 12.3 계엄 이후 주요 정치적 선택이다.
2024년
[프로필] 한국노총 출신 3선 중진... "노란봉투법은 불법파업조장법"
12월 4일 : 12.3 비상계엄해제 요구 결의안 표결에 불참했다.
12월 7일 : 윤석열 대통령 탄핵소추안 표결에 불참했다.
12월 10일 : 12.3 비상계엄사태 상설특검 수사요구안 표결에서 반대표를 던졌다.
12월 26일 : 헌법재판관 후보자 임명동의안 표결에 불참했다.
2025년
1월 6일 : 윤석열 체포영장 집행 당시 한남동 관저 앞 집결에 참가했다.
2월 17일 : 헌법재판소 항의 방문에 참가하지 않았다.
3월 1일 : 극우세력의 3.1절 탄핵 반대 집회에 참가했다.
3월 12일 : 탄핵심판 각하 촉구 탄원서에 이름을 올렸다.
6월 5일 : 윤석열 전 대통령 내란·외환 특검 표결에 불참했다.
7월 14일 : 윤상현 의원이 주최한 리셋코리아 발대식(전한길 연설)에 불참했다.