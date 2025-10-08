유성호

임이자 국민의힘(경북 상주시문경시) 의원이 25일 오후 서울 여의도 국회 환경노동위원회의 고용노동부, 경제사회노동위원회에 대한 종합감사에서 의사진행 발언을 하고 있다. 2024.10.251964년 경북 예천군에서 태어났다. 상주송계초·화령중·화령고를 졸업했다. 이후 경기대 법학과를 거쳐 고려대 노동대학원에서 석사학위를 취득했다. 노동운동을 했다. 사조대림 노조위원장을 시작으로 한국노총 경기지역본부 상임부의장, 여성위원회 위원장, 부위원장 등을 지냈다.17대 총선 때 한국사회민주당과 녹색평화당의 통합으로 출범한 녹색사민당의 후보로 안산시 상록구 갑 지역구에 출마했다가 낙선했다. 당시 한국노총과 연대했던 녹색사민당은 녹색정치와 사회민주주의를 내걸고 원내진입을 꿈꿨지만 정당지지율 0.5%에 그치면서 해산됐다.2006년 한나라당(현 국민의힘) 안산시의원(비례대표)으로 활동했다. 하지만 2008년 2월 임기를 다 마치지 않고 중도사퇴했다. 임 의원은 당시 <반월신문>과 한 전화통화에서 '도의원 출마를 위해서'라고 설명했다. 그는 당시 18대 총선을 앞두고 한나라당에 비례대표 공천을 신청했지만 최종 명단에는 들지 못한 상태였다. 언론에 밝힌 대로 2010년 지방선거 때 한나라당 후보로 경기 안산시 도의원 선거에 나섰지만 결과는 낙선이었다.한국노총과 새누리당(현 국민의힘) 간의 정책연대가 파기됐던 20대 총선 때 현역 한국노총 임원이었음에도 새누리당 비례대표 공천을 신청했다. 비례대표 3번에 배치돼 국회 입성에 성공했다. 2016년 노동절을 맞아 열린 한국노총 주최 '5.1 전국노동자대회'에 참석해 "호랑이를 잡으려면 호랑이 굴에 들어가야 되지 않냐. 호랑이에게 잡혀먹지 않도록 해야할 말은 해서 노동자들이 잘 살 수 있는 세상이 되도록 온 힘을 다하겠다"고 했다.21대·22대 총선 때 경북 상주·문경 지역구로 출마해 3선 고지에 올랐다. 국회 환경노동위원회 국민의힘 간사이던 2022년 11월, 그는 당시 노조 쟁의행위에 대한 무분별한 사측의 손배소를 제한하는 등의 내용을 담은 노란봉투법을 '합법파업보장법'으로 부르자는 이재명 민주당 대표를 비난하면서 "(노란봉투법은) 노동이슈를 넘어서 헌법과 법치주의에 어긋나는 것이고 자본주의를 부정하는 법안"이라고 주장했다. 윤석열이 선출된 20대 대선 이후 대통령직 인수위원회 사회문화복지분과 간사를 맡았다.