이정민

여성가족부가 ‘성평등가족부’로 확대 및 개편됐다.고향에 사는 친구들은 하나같이 "결국 여자들이 일할 직장이 문제"라는 답이 돌아왔다. 어린이집 교사로 일하던 친구는 저출생과 청년 인구 유출로 어린이집 원아들이 감소하면서 교사 자리가 많지 않다고 했다. 아이를 낳고 다시 복귀할 수 있을 만한, 육아휴직이 가능한 풀타임 직장이 드물어 '알바'를 하는 여성이 많다는 얘기도 전했다. 일자리가 없기도 할뿐더러 가용가능한 일자리의 질이 점점 후퇴하고 있다는 소식이었다.허은(2018)에 따르면 창원의 노동시장은 양질의 남성 일자리와 질 낮은 여성 일자리로 젠더화돼있다. 제조업과 같은 창원의 주력 산업들은 남성들에게 고임금과 고용 안정성이 보장하지만, 여성들이 많이 종사하는 서비스업은 발전이 더디다. 이에 따라 자연스레 가족을 부양하는 가장인 남성과, 가족 임금에 미달하는 금액을 보조하거나 '어머니' 역할에 충실하는 여성이라는 가족모델이 공고화된다. 이러한 상황은 당연히, 직업적 다양성을 좇으며 양질의 일자리를 찾는, 전통적인 '어머니' 역할에만 머무르기를 거부하는 청년 여성들이 고향을 떠나는 기제가 된다.나는 <직업을 때려치운 여자들>에서 말했듯, 서울에 가고 싶은 욕망이 여성들에게만 봉쇄되는 것은 그 자체로 문제라고 본다. 그러나 고향에서 삶을 영위하고 싶은 여성의 욕망 또한 지켜져야 하며 일자리를 찾아 내몰리듯 떠나는 일은 없어야 한다. 1일 출범한 성평등가족부는 이러한 여성의 현실, '기울어진 운동장'인 비수도권 지역의 산업 구조와 가부장적 가족 모델의 재생산에 관심을 경주해야 한다.성평등가족부를 중심으로 한 '지역까지 고루 미치는 성평등 거버넌스'의 재생이야말로, 백래시 국면에 성평등 정책 퇴조를 보였던 지자체에 새로운 활력을 불어넣을 것이다. '지역소멸'의 중심에는 저임금의 '여초' 서비스업 직종인 '핑크칼라'를 넘지 못하는 불편한 현실을 지자체와 정부가 직시하고 직접적인 개입을 해내야 한다. 기존에 고용노동부가 맡던 여성고용 업무를 수행하는 성평등가족부에는, 당연히 더 기대를 할 수밖에 없다.