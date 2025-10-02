▲
<직업을 때려치운 여자들> 겉표지동아시아
나는 부득불 서울 이주를 감행한 케이스다. 지난해 공저로 출간한 책 <직업을 때려치운 여자들>은 이같은 나의 상경 서사와 여자들의 직업 생활에 대한 오랜 고민에서 비롯됐다. 어려서부터 '여자 하기 좋은 직업'으로 교사 아니면 간호사가 권유되고, 대입 시기가 되면 아들은 서울에 있는 대학에 보내고 딸은 동네 사범대나 간호대로 보내는 것에 나는 꾸준히 불만이 있었다. 그래서 선생님과 부모님이 추천한 집 근처 사범대 대신, "기자가 되겠다"라며 서울 소재 대학으로 갔다. 남성들에 비해 여성들 직업 선택의 폭이 매우 좁고, '여자 하기 좋은 직업'인 줄 알았던 '여초 직업'들에서 퇴직 러시가 감행되고 있다는 것이 <직업을 때려치운 여자들>의 골자였다.
그러나 이러한 책을 쓰고 북토크 등의 행사로 독자들과 직접 마주했을 때, 나는 더러 난감할 때가 많았다. "저희 지역에는 여자가 할 만한 일자리가 별로 없는데요. 책에 나오는 교사, 간호사 같은 직업이 아니면 지역의 여자들이 어떤 일을 할 수 있을까요?" 책에 나오는 이직의 사례들, 프리랜서 작가나 온라인 홈쇼핑 쇼호스트, 뷰티 마케터 등의 직업적 기회가 비수도권에는 많지 않은 탓이었다.
2023년, 다니던 언론사를 그만둔 나는 고향의 야구팀인 NC 다이노스에 입덕해 '연어가 강을 거슬러 오르듯' 뻔질나게 창원을 들락거리게 됐다. 자연스럽게 "창원에서 다시 살 순 없을까?"라는 질문에 봉착했다. 고향에서 네일숍을 하는 여고 동창에게 물어봤다.
"창원 사는 여자들은 주로 무슨 일을 해?"
"우리 가게 손님들 보면, 서른 넘어 다시 대학 가는 케이스 많더라. 사범대나 간호대로. 고등학교 졸업하고 공단(창원국가산업단지)에 공장 다니다가, 안정적인 직업을 찾아서 가는 거 같더라고."
정확히 <직업을 때려치운 여자들>과 반대되는 내용의 이야기였다. 이 얘기를, 함께 NC 다이노스에 '입덕'한 경남 통영이 고향인 대학 동기에게 얘기했더니 뜻밖의 고백이 쏟아졌다.
"사실 나도… 야구나 보면서 고향 근처에서 살고 싶어서 창원에 일자리를 알아봤는데, 마케터를 뽑는대서 찾아간 곳이 거리 전단지를 만드는 곳이더라고. 내 경력(뷰티 마케터)을 전혀 살릴 수가 없겠더라고."
그 일을 계기로 나도 곰곰, 내가 고향에 가면 뭘 해먹고 살 수 있을지를 생각해 봤다. 프리랜서 기자인 나의 특성상, 고향에 가서도 일은 할 수 있을 것이다. 그러나 지금껏 나는 수도권에서 직업 생활을 영위해 왔기에, 고향에 가면 나의 인적 네트워크를 처음서부터 다시 쌓아야 한다. 비수도권 지역에서는 젠더 이슈를 보도하는 기자가 매우 드물 뿐더러, 관련 수요가 많지 않다는 이야기도 심심찮게 전해 들었다. 뷰티 마케터인 친구와 사정이 비슷한 것이다.
'핑크칼라'를 넘어설 성평등 거버넌스를 꿈꾼다