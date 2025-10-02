▲
동베를린 시대의 공화국 궁전 철거 반대 시위 현수막에 "왕은 언제 다시 온답니까?"라고 써 있다.Mazbln. Wikimedia
2008년 공화국 궁전이 철거되었다. 동베를린이 지은 이 궁전이 완전히 사라지는 순간, 1700만 동독 시민들의 기억도 함께 먼지가 되었다. 그 자리에서 30여 년을 버텨온 이 건물은 동독 시민들에게는 문화의 집이었고, 정치 참여의 공간이었으며, 무엇보다 자신들이 만든 사회의 상징이었다. 동독의 인민의회가 열렸던 곳이기도 했지만 일반 시민들에게 개방된 문화회관으로서 극장, 레스토랑, 볼링장, 사우나, 어린이 행사 공간 등이 있었다.
하지만 철거 현장을 바라보는 서독 출신 정치인들과 문화계 인사들, 그리고 서베를린 시민의 눈에는 다른 풍경이 펼쳐졌을 것이다. 그들은 '마침내' 사라지는 사회주의의 흉물과 곧 부활할 진정한 통일독일의 영광을 함께 보았을 것이다. 6억 유로(9911억 원)를 들여 재건한 베를린 궁전은 18세기 프로이센의 웅장함을 21세기로 소환했다. 그러나 차마 궁전이라 부르지 못하고 '훔볼트 포럼'이라는 생경한 이름을 붙였다. 비판과 토론을 좋아하는 베를린 여론은 공화국 궁전의 철거와 프로이센 궁전의 복원을 두고 십여 년간 시끄러웠다.
이 과정에서 드러난 것은 기억에도 계급이 있다는 사실이다. 프로이센 왕실의 기억은 "문화유산"이 되어 국가 예산으로 되살아났지만, 동독 시민들의 기억은 "극복해야 할 과거"가 되어 불도저에 밀려났다. 두 궁전 모두 권력의 상징이었다. 하나는 절대군주의 궁전이었고, 다른 하나는 사회주의 독재정권의 궁전이었다. 하지만 통일 후 살아남은 것은 뜻밖에도 봉건적 위계질서의 상징이다. 이 무슨 모순일까?
더욱 아이러니한 것은 이 부활한 제국주의 상징에 훔볼트라는 계몽주의 학자의 이름을 붙인 일이다. 빌헬름과 알렉산더 훔볼트 형제는 분명 시대를 앞서간 지성인들이었다. 하지만 그들의 이름으로 식민지 약탈품들을 전시하는 공간을 명명하는 것은 일종의 역사적 신성모독이 아닐까? 이 거대한 궁전을 복원해 놓고 어떤 용도로 쓸 것인지 설왕설래했다. 박물관? 하지만 베를린엔 이미 박물관이 넘쳐난다. 결국 여러 곳에 흩어져 있는 민속박물관 전시품을 이곳에 모두 모았다. 그리고 '탈식민적 전시'를 표방하면서 아프리카와 아시아의 문화재들이 전시되고 있다.
그러나 이 문화재들 상당수는 19세기와 20세기 초 독일 식민지에서 가져온 것들이다. 과거 제국주의의 상징인 재건된 궁전에서 제국주의의 결과물을 "문화 교류"의 이름으로 전시하는 이 상황을 어떻게 해석해야 할까? 이 물음에 답하려는 듯 독일의 식민지 역사를 집중적으로 연구하는 사학자 집단이 형성되었다. 독일은 1~2차 세계대전 등 극복해야 할 산맥 같은 과거사가 있기 때문에 식민지 역사 연구에는 다소 소홀했다. 이제 그 일이 본격화되었으니 전화위복이라고 해도 될까?
통일의 민낯