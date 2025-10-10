경남소방본부

지난 7월 19일 경남 산청군에는 극한 집중호우로 인해 산사태가 일어났고 누적강수량이 793.5㎜에 달했다.지난 7월 16일부터 닷새 동안 우리나라엔 200년에 한 번 발생한다는 폭우가 쏟아졌다. 기상청에 따르면 충남 서산에 시간당 114.9㎜의 물폭탄이 쏟아졌고, 광주광역시, 세종시, 당진시 등 전국 10곳에도 이와 같은 폭우가 내렸다. 특히 경남 산청군은 닷새 동안 793.5㎜라는 기록적인 폭우로 산이 무너지고 마을이 쑥대밭이 되었으며 8명이 목숨을 잃었다.필자의 고향이 산청이다. 3월 21일 발생한 대규모 산불로 특별재난지역이 된 곳이다. 4달 만에 다시 폭우가 덮친 것이다. 지난 1000년 이상 조용했던 마을 뒷산이 무너지고 고향집 옆을 지나던 작은 개천이 엄청난 폭격을 맞은 듯 10배 이상 넓게 파였다. 시냇가에 있었던 정겨운 논과 밭, 집들이 사라지고 바위와 진흙 덩어리들이 그 자리를 차지했다.산청군 생비량면에 있는 상능마을은 마을 지반 전체가 쓸려가는 땅밀림 현상이 일어나 마을 자체가 사라졌다. 지난 8월, 경상남도와 산청군이 상능마을의 복구가 불가능하다는 결론을 내리면서 상능마을 주민들의 이주가 결정되었다. 이렇게 올해 우리나라에 기상이변으로 마을 전체가 사라진 첫 사례가 발생했다.산청군의 사례는 기후변화가 매우 심각하게 일어난 해외 사례와 무척 닮아 있다. 200년 빈도의 폭우로 마을이 없어진다는 것은 기후위기의 전형이기에 매우 우려스럽다.우리나라 사람들은 풍수지리에 따라 집터를 고르는 전통이 있다. 뒤에는 산과 숲, 앞에는 강과 바다, 호수가 있는 터를 배산임수(背山臨水)라고 해서 명당으로 여겼다. 아울러 심리적 안정감, 조망권을 준다는 이유로 숲이나 천(川), 강과 가까운 집과 아파트를 한강뷰, 오션뷰, 숲세권으로 부르면서 선호의 대상으로 여겼다.그러나 이제는 우리의 이런 생각이 바뀔 것 같다. 작년 3월 18일, 감사원은 '기후위기 적응 및 대응실태(사회기반 시설 분야)'에 대한 주요 감사 결과를 발표했다. 결론은 '한국 정부가 그동안 홍수, 해수면 상승과 같은 기후변화에 대한 충분한 예측 없이 도심 배수시설과 교량, 댐 등 사회기반 시설 사업을 추진했다'는 것이다. 특히 도심 배수시설은 과거 30년 빈도의 강우량을 기준으로 설계했고, 시간당 최대 100㎜를 감당할 수 있다고 한다.감사원에 따르면 2021년 기준으로 우리나라 전체 인구의 81.2%가 도시에 거주한다. 따라서 강력한 폭우로 인구 밀집 지역인 도시가 침수되면 인명 피해와 대규모 재산 피해로 이어질 수 있다.2022년 8월 7일 서울 강남구에 시간당 116㎜의 폭우가 내려 강남역 인근이 물에 잠기고, 7000여 대의 차량이 침수로 폐차되었다. 같은 날 서울 동작구에는 시간당 141.5㎜의 폭우로 신림동 반지하에 거주하던 일가족이 참변을 당했다. 이는 정부 시나리오가 2100년에 예상한 시간당 113㎜보다 28.5㎜가 더 많은 폭우였다. 100년 뒤에 나타날 괴물 폭우가 벌써 발생했다.최근의 폭우는 전국 각지에서 경험했듯이 그야말로 괴물이다. 지난 9월 7일 새벽, 군산에는 1시간당 152㎜의 폭우가 내렸다. 이는 우리나라 기상 관측 이후 최대치였고, 기록이 없어 200~300년 빈도로 추정된다고 했다. 이렇게 날이 갈수록 폭우의 강도가 더 심각해지고 있다. 앞으로 우리나라는 어떻게 될까?