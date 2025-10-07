공동취재사진

2024년



12월 4일 : 12.3 비상계엄해제 요구 결의안 투표에 불참했다.



12월 7일 : 윤석열 대통령 탄핵소추안 표결에 불참했다.



12월 10일 : 12.3 비상계엄사태 상설특검 수사요구안 표결에서 반대표를 던졌다.



12월 26일 : 헌법재판관 후보자 임명동의안 표결에 불참했다.



2025년



1월 6일, 15일 : 윤석열 체포영장 집행 당시 한남동 관저 앞 집결에 참가하지 않았다.



2월 17일 : 헌법재판소 항의 방문에 참가하지 않았다.



3월 1일 : 극우세력의 3.1절 탄핵 반대 집회에 참가하지 않았다.



3월 12일 : 탄핵심판 각하 촉구 탄원서에 이름을 올렸다.



6월 5일 : 윤석열 전 대통령 내란·외환 특검 표결에 불참했다.



7월 14일 : 윤상현 의원이 주최한 리셋코리아 발대식(전한길 연설)에 참석하지 않았다.

김문수 국민의힘 대선 후보가2025년 5월 25일 충남 서산시 중앙통 로데오거리에서 유권자들에게 지지를 호소하고 있다. 왼쪽부터 성일종 의원, 이 후보, 인요한 의원.평소 "김대중 대통령을 가장 존경한다"라고 입버릇처럼 말해 온, 인 의원의 12.3 계엄 이후 정치적 선택이다.'파란 눈의 한국인'. 전라도 사투리를 쓰는 인요한(존 린튼) 의원은 "전라도에서 자란 순천 촌놈"이라고 본인을 소개해 왔다. 미국인인 그의 아버지는 6.25 참전용사로 한국에 왔으며, 이후 선교사로 한국에서 활동했다. 인 의원은 1959년 전북 전주에서 태어났으나 부모의 선교활동으로 순천에서 어린시절을 보내 순천을 고향으로 여긴다고 한다.1980년 서울 연세대학교 의과대학을 다니던 중 광주 소식을 듣고 내려가, 5·18 민주화운동 시민군 편에 서 외신 기자들에게 통역을 해줬다고 한다. 1987년 한국 의사 국가고시에 합격했으며, 1991년부터 세브란스 병원 국제 진료센터 소장을 맡았다. 아버지가 교통사고를 당해 병원으로 가는 택시 안에서 돌아가시자, 한국 응급구조 시스템에 관심을 갖게 됐고 한국형 구급차를 개발해 보급했다.2012년 이러한 공로를 인정받아 특별귀화 1호로 한국 국적을 취득했다. 이때 얻은 성씨와 본관이 '순천 인씨'다. 2012년 박근혜 대통령 당선인 인수위원회에서 국민대통합위원회 부위원장을 맡기도 했다.2023년 국민의힘이 보궐선거에 참패하고 그 해 10월 인 의원에게 혁신위원장을 맡기면서 본격적으로 정치 활동을 시작했다. 당시 "와이프와 자식 빼고 다 바꿔야 한다"며 혁신 의지를 보였으나, 42일 만에 좌초됐다. 당초 60일로 예정돼 있던 임기를 채우지 못한 건, 혁신위가 제시한 중진·친윤 불출마·험지출마론을 지도부가 받아들이지 않았기 때문이다. 이 과정에서 인 위원장은 이들의 공천을 직접 배제하겠다며, 김기현 당시 대표에게 "나를 공천관리위원장으로 추천해달라"고 해 '셀프 추천' 논란이 일기도 했다.