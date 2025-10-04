연합뉴스

다음은 12.7 탄핵 보이콧 105인 명단(가나다 순)

12.3 계엄 이후 정치적 선택에 대해 일부 국민의힘 의원들이 대국민 사과문을 발표했다. (하단 굵은 글씨 표기)

6월 5일, 박수민 의원(서울 강남을)은 "대통령이 동원한 계엄은 명백히 잘못된 일"이라며 같은 당 의원들의 릴레이 반성을 제안했다. 6월 6일, 최형두 의원(경남 창원시마산합포구)은 "대통령이 계엄이라는 엄청난 오산과 오판을 결심하는 동안 여당 의원으로서 아무 역할도 하지 않았다"고 사과했다.

8월 12일, "1년 후에는 다 찍어준다"고 했던 윤상현 의원(인천 동구미추홀구을)은 "12.3 비상계엄은 분명히 잘못된 결정이었다"고 사과하면서 "국민의힘은 지난 과오를 반성하고, 각자가 고해성사하며 서로 또 용서하고 국민으로부터 대용서를 받아야 한다"고도 강조했다.

가

강대식(대구 동구군위군을), 강명구(경북 구미시을), 강민국(경남 진주시을), 강선영(비례), 강승규(충남 홍성군예산군), 고동진(서울 강남구병), 곽규택(부산 서구동구), 구자근(경북 구미시갑), 권성동(강원 강릉시), 권영세(서울 용산구), 권영진(대구 달서구병), 김건(비례), 김기웅(대구 중구남구), 김기현(울산 남구을), 김대식(부산 사상구), 김도읍(부산 강서구), 김미애(부산 해운대구을), 김민전(비례), 김상훈(대구 서구), 김석기(경북 경주시), 김선교(경기 여주시양평군), 김성원(경기 동두천시양주시연천구을), 김소희(비례), 김승수(대구 북구을), 김용태(경기 포천시가평군), 김위상(비례), 김은혜(경기 성남시분당구을), 김장겸(비례), 김재섭(서울 도봉구갑), 김정재(경북 포항시북구), 김종양(경남 창원시의창구), 김태호(경남 양산시을), 김형동(경북 안동시예천군), 김희정(부산 연제구)

나

나경원(서울 동작구을)

바

박대출(경남 진주시갑), 박덕흠(충북 보은군옥천군영동군괴산군), 박상웅(경남 밀양시의령군함안군창녕군), 박성민(울산 중구), 박성훈(부산 북구을), 박수민(서울 강남구을), 박수영(부산 남구), 박정하(강원 원주시갑), 박정훈(서울 송파구갑), 박준태(비례), 박충권(비례), 박형수(경북 의성군청송군영덕군울진군), 배준영(인천 중구강화군옹진군), 배현진(서울 송파구을), 백종헌(부산 금정구)

사

서명옥(서울 강남구갑), 서범수(울산 울주군), 서일준(경남 거제시), 서지영(부산 동래구), 서천호(경남 사천시남해군하동군), 성일종(충남 서산시태안군), 송석준(경기 이천시), 송언석(경북 김천시), 신동욱(서울 서초구을), 신성범(경남 산청군함양군거창군합천군)

아

안상훈(비례), 엄태영(충북 제천시단양군), 우재준(대구 북구갑), 유상범(강원 홍천군횡성군영월군평창군), 유영하(대구 달서구갑), 유용원(비례), 윤상현(인천 동구미추홀구을), 윤영석(경남 양산시갑), 윤재옥(대구 달서구을), 윤한홍(경남 창원시마산회원구), 이달희(비례), 이만희(경북 영천시청도군), 이상휘(경북 포항시남구울릉군), 이성권(부산 사하구갑), 이양수(강원 속초시인제군고성군양양군), 이인선(대구 수성구을), 이종배(충북 충주시), 이종욱(경남 창원시진해구), 이철규(강원 동해시태백시삼척시정선군), 이헌승(부산 부산진구을), 인요한(비례), 임이자(경북 상주시문경시), 임종득(경북 영주시영양군봉화군)

자

장동혁(충남 보령시서천군), 정동만(부산 기장군), 정성국(부산 부산진구갑), 정연욱(부산 수영구), 정점식(경남 통영시고성군), 정희용(경북 고령군성주군칠곡군), 조경태(부산 사하구을), 조배숙(비례), 조승환(부산 중구영도구), 조은희(서울 서초구갑), 조정훈(서울 마포구갑), 조지연(경북 경산시), 주진우(부산 해운대구갑), 주호영(대구 수성구갑), 진종오(비례)

차

최보윤(비례), 최수진(비례), 최은석(대구 동구군위군갑), 최형두(경남 창원시마산합포구), 추경호(대구 달성군)

하

한기호(강원 춘천시철원군화천군양구군을), 한지아(비례)

2024년 4월 1일, 당시 국민의힘 한동훈 비상대책위원장이 경남 창원시 진해구 중원 로터리를 찾아 같은 당 이종욱 진해구 후보에 대해 지지를 호소하고 있다.1965년 3월 경상남도 진해시에서 태어났다. 1988년 서울대학교 경제학과를 졸업하고 1991년 행정고시에 합격했다. 육군에 입대하여 만기전역 후 공직자의 길에 들어섰다.2001년부터 2022년 5월까지 줄곧 기획재정부(기획예산처)에 몸을 담았다. 민자사업관리팀장(2005년), 경제예산심의관(2012년), 장기전략국장(2019년) 등을 거쳐 기획재정부 정책과 예산 업무 전반을 총괄하는 기획조정실장(2022년)을 역임했다. 윤석열 정부 출범과 함께 새 정부의 첫 조달청장으로 임명됐다.2022년 6월, 용산 대통령 집무실 리모델링 공사 수주 특혜 의혹이 제기됐다. 수주 업체가 해당 공사를 수주하기에는 시공 능력이나 공사 실적 등에서 의문이 제기됐기 때문이었다. 조달청이 나라장터의 해당 계약현황 조회 서비스를 비공개로 전환하면서 논란은 더 커졌다.그 해 국정감사에서 이종욱 당시 조달청장은 "수의계약 공개 여부는 수요기관 기관장이 결정할 사안"이라며 "비공개 시스템이 일정 부분 작동하지 않아서 관련 내용을 비공개로 전환했다"라고 설명했다(2024년 9월 감사원은 업체 선정 과정에 위법이 있다고 보기 어렵다고 발표했다).2024년 2월, 창원시진해구에 전략 공천됐다. 22대 국회의원 선거에서 가장 적은 표차로 당선됐다. 더불어민주당 후보로 나선 황기철 전 해군참모총장과의 표 차이는 497표였다.지난 6월, 경남경찰청은 정치자금법 위반 혐의로 이 의원에 대한 수사를 하고 있다고 밝혔다. 총선 당시 선거캠프 관계자에게 약 4900만 원의 불법 정치자금을 받아 인건비와 여론조사 비용 등에 사용했다는 것이 의혹의 골자다. 앞서 의혹이 불거지자 이 의원은 페이스북을 통해 "제기된 내용은 사실과 다른 부분이 많아 필요하다면 법적 조치도 취할 예정"이라고 밝힌 바 있다.지난 9월 3일 더불어민주당·진보당 진해지역위원회는 기자회견에서 "경남경찰청은 지체하지 말고 사건을 신속 수사해 검찰에 송치하라"고 요구하면서 항의서한을 전달하기도 했다. 경남경찰청은 절차대로 수사하고 있다는 입장이다.