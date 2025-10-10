여운규

▲광화문 '호텔 코리아나'의 구내식당은 과식을 부르는 주범이다. 여운규

두 번째는 광화문 '호텔 코리아나'의 구내식당이다. 거기서 일하는 호텔리어들을 위한 식당이지만 외부인도 이용 가능하고, 출입 제한 시간도 없다. 호텔 로비 한쪽으로 나 있는 출입구를 통해서 지하 2층으로 내려가면 된다. 호텔에 이런 공간이 있었나 싶은 계단을 한참 내려가면 식권 판매대가 보인다. 가격은 1만 원이다. 좀 비싸긴 하다. 아마도 구내식당 중에서 최고가가 아닐까 싶은데 일단 이용해 보면 전혀 아까운 가격이 아니란 것을 알게 된다.



여기도 위에 소개한 집과 마찬가지로 밥 국 제외 여섯 가지의 반찬이 나온다. 역시 식판이 모자란다. 그런데 그거 말고도 오렌지 바나나 등의 과일을 후식으로 먹을 수 있다. 그뿐 아니다. 뷔페 식당에서 흔히 보는 작은 그릇에 담긴 국수 코너가 따로 있고, 저쪽에는 라면을 손수 끓여 먹을 수 있는, 이른바 '한강 라면' 기계가 놓여있다. 빵을 먹고 싶은 사람은 토스트를 구울 수도 있고, 즉석 와플 기계까지 이용 가능하다. 엄청나게 다양한 옵션이 존재하는 거다.



그렇다고 밥과 함께 국수나 빵을 먹는 일은 거의 드물다. 일단 여기는 반찬으로 나오는 음식들이 하나같이 먹음직스럽고 맛도 좋아서 자꾸 더 담아 먹게 된다. 뒤에 이용할 사람들을 위해 조금만 담으려고 노력하지만 그게 잘 안된다. 그러니 밥과 반찬만으로도 이미 과식 상태가 되어버리기 일쑤다. 예전에 후식 삼아 와플을 한 번 만들어 먹었다가 오후 내내 소화가 안 돼 괴로웠다.



식판을 내고 바깥으로 나오면 역시 무료로 즐길 수 있는 커피 머신이 기다리고 있다. 에스프레소를 한 잔 내려 호텔 로비로 올라와서 느긋하게 마시면서 생각한다. 여긴 정말 대박이구나. 인터넷을 통해 그날의 메뉴를 미리 검색해 볼 수도 있다. 날마다 점심시간이 다가오면 여기 메뉴를 꼭 한 번은 들여다보게 된다. 오늘 호텔 식당에는 뭐가 나오나 하고.



조리사의 수고가 만드는 'K 급식'



▲2024년 3월 19일 학교급식실 폐암대책위 주최로 서울 종로구 서울시교육청 앞에서 '신학기 학교급식실 결원 대책 마련 촉구 기자회견'이 열리고 있는 모습. K 급식은 조리사님들의 수고로 만들어진다. 이정민

나는 학교에서 급식을 먹어 본 경험이 없는 세대다. 도시락을 싸 갖고 다녔다. 야간 자율학습이 있으면 도시락은 두 개로 늘었다. 그랬는데 오히려 요즘 들어서 급식을 더 자주 먹게 된다. 외식 물가가 높아지는 바람에 설렁탕이나 한 그릇 먹을까 하다가도 식판을 들고 줄 서는 일이 잦아진 거다. 학교에서도 먹어 본 적이 없고, 군대에서나 경험했던 급식을 요즘 들어 자주 먹는 게 어찌 보면 재미있다.



식판을 앞에 두고 앉아서 가끔 생각해 본다. 그 옛날 내 도시락을 싸느라 고생하신 어머니 생각을 하면 그때도 학교에서 급식을 줬더라면 얼마나 편했을까 싶다. 또 한편으로는 우리 아이들이 양질의 급식을 먹으면서 무사히 학교를 졸업할 수 있어서 큰 다행이었다. 도시락 싸는 수고도 없었고 급식비도 내지 않았으니 부모 된 입장에서 얼마나 고마운 일인가.



그런 얘기를 들은 적 있다. 우리나라 학교의 급식 품질이 높은 것은 조리사들의 수고에 크게 기댄 결과라고. 외국처럼 냉동식품 데워서 내놓는 정도라면 맛은 없지만 노동이 훨씬 적게 들고, 오히려 식중독 같은 문제 발생 확률은 낮아질 수도 있어서 공급하는 입장에서는 훨씬 편하다고 했다. 그러나 우리는 아이들에게 좋은 음식을 먹여야 한다는 일념 하에 정말 많은 분들이 넘치는 수고를 해 주시는 것 같다.



학교와 학부모들의 관심은 말할 것도 없고, 맛있는 한 끼를 위해 영양교사, 영양사 선생님들도 고생하시지만 무엇보다 조리사님들이 열악한 환경에서 각종 재해와 질병에 시달려 가며 힘든 노동을 감내한 덕분이 아닐까 한다. 그 덕에 아이들도 행복하고, 나아가서 K 급식이 세계적인 찬사를 받는 거라 생각한다. 학부모의 한 사람으로서 큰 감사를 드리고 싶다.

