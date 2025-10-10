▲
2024년 3월 19일 학교급식실 폐암대책위 주최로 서울 종로구 서울시교육청 앞에서 '신학기 학교급식실 결원 대책 마련 촉구 기자회견'이 열리고 있는 모습. K 급식은 조리사님들의 수고로 만들어진다.이정민
나는 학교에서 급식을 먹어 본 경험이 없는 세대다. 도시락을 싸 갖고 다녔다. 야간 자율학습이 있으면 도시락은 두 개로 늘었다. 그랬는데 오히려 요즘 들어서 급식을 더 자주 먹게 된다. 외식 물가가 높아지는 바람에 설렁탕이나 한 그릇 먹을까 하다가도 식판을 들고 줄 서는 일이 잦아진 거다. 학교에서도 먹어 본 적이 없고, 군대에서나 경험했던 급식을 요즘 들어 자주 먹는 게 어찌 보면 재미있다.
식판을 앞에 두고 앉아서 가끔 생각해 본다. 그 옛날 내 도시락을 싸느라 고생하신 어머니 생각을 하면 그때도 학교에서 급식을 줬더라면 얼마나 편했을까 싶다. 또 한편으로는 우리 아이들이 양질의 급식을 먹으면서 무사히 학교를 졸업할 수 있어서 큰 다행이었다. 도시락 싸는 수고도 없었고 급식비도 내지 않았으니 부모 된 입장에서 얼마나 고마운 일인가.
그런 얘기를 들은 적 있다. 우리나라 학교의 급식 품질이 높은 것은 조리사들의 수고에 크게 기댄 결과라고. 외국처럼 냉동식품 데워서 내놓는 정도라면 맛은 없지만 노동이 훨씬 적게 들고, 오히려 식중독 같은 문제 발생 확률은 낮아질 수도 있어서 공급하는 입장에서는 훨씬 편하다고 했다. 그러나 우리는 아이들에게 좋은 음식을 먹여야 한다는 일념 하에 정말 많은 분들이 넘치는 수고를 해 주시는 것 같다.
학교와 학부모들의 관심은 말할 것도 없고, 맛있는 한 끼를 위해 영양교사, 영양사 선생님들도 고생하시지만 무엇보다 조리사님들이 열악한 환경에서 각종 재해와 질병에 시달려 가며 힘든 노동을 감내한 덕분이 아닐까 한다. 그 덕에 아이들도 행복하고, 나아가서 K 급식이 세계적인 찬사를 받는 거라 생각한다. 학부모의 한 사람으로서 큰 감사를 드리고 싶다.
