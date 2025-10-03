▲
아일랜드에서 발견된 서기 1세기 경 루나사드 축제와 관련된 얼굴 상.위키미디어 공용
우리 한가위가 음력 8월 15일이듯, 켈트 문화에서는 8월 1일, 루나사드(Lughnasadh)가 가을의 시작이었다. 고대 켈트인들은 루나사드 기간 갓 수확한 밀과 보리로 빵과 맥주를 만들어 태양과 빛, 전쟁과 예술의 신, 루그(Lugh)에게 바쳤다.
켈트 전설에 따르면 루나사드는 원래 루그의 양어머니, 테일티우(Tailtiu)를 기리기 위한 제사였다. 테일티우는 척박한 땅을 개간하다 고된 노동으로 사망했는데, 대지와 곡물의 여신이었던 그녀를 추모하기 위해 지냈던 제사와 잔치가 루나사드라는 명절이 됐다.
켈트인들은 루나사드 기간 빵과 맥주를 마셨고 말 달리기를 하거나 무술 대회를 열면서 수확의 기쁨을 나눴다. 큰 장을 세워 물자를 교환하며 다가올 겨울을 준비했고 남녀가 만나 약혼을 하며 길일을 축복했다.
6세기 이후 아일랜드와 스코틀랜드에 가톨릭이 들어서며 루나사드는 교회 품으로 들어가 라마스(Lammas)라는 의례가 되었다. 8월 1일이 되면 사람들은 수확한 밀과 보리로 빵을 만들어 루그가 아닌 교회에 봉헌했다. 라마스는 토착 종교가 가톨릭의 전례 속에 편입된 독특한 경우였다. 다른 나라 가톨릭교회에서는 라마스 같은 의례를 찾기 힘든데, 이런 예는 9월 29일 미카엘마스(Michaelmas)에서도 발견된다.
미카엘마스는 대천사 미카엘을 기리는 축일이다. 다른 가톨릭 국가의 미카엘마스는 종교 행사에 머무르지만 아일랜드와 스코틀랜드에서는 지역 농경문화와 결합된 형태로 전래됐다. 켈트인들은 미카엘마스를 수확이 끝나는 시기라고 여겨 다 함께 모여 거위 요리와 맥주를 먹고 마시며 축제를 즐겼다.
루나사드, 라마스, 미카엘마스를 기리는 맥주는 무엇이었을까? 맥주의 이름을 정확히 알 수 없지만, 당연히 지역 색이 묻어나는, 갓 수확한 보리로 담근 맥주였을 것이다. 먼저, 스코틀랜드에서는 어둡고 달큰한 스카치 에일이 떠오른다.