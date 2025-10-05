연합뉴스

추석 연휴를 일주일 앞둔 9월 28일 서울 동대문구 청량리청과물시장이 시민들로 북적이고 있다.사람마다, 가족마다, 마을마다, 종교마다, 그리고 나라나 민족마다 의미 있는 날들이 있다. 각종 기념일이다. 기념일은 특정한 배경을 갖고 생겨나고, 따라서 지역과 시대에 따라 날짜나 기념하는 방식도 다양하다. 사용하는 역법(Calendar)의 차이로 크리스마스가 지역에 따라 날짜가 다른 이유다.가을이 되면 지구 곳곳에서 추수감사절을 즐긴다. 힘든 한 해 농사일을 마치면서 하늘에 감사를 표한다는 의미는 어디나 비슷하지만 날짜나 이름은 지역마다 다르고, 기념하는 방식도 지역에 따라 다른 것이 추수감사절이다. 가을에 농산물 수확을 마치는 북반구에 속한 나라들에서는 9월부터 11월 사이에 추수감사절 성격의 기념일을 갖고 있다.미국의 추수감사절(Thanksgiving day)은 11월 넷째 목요일이고 가족이 모여 칠면조, 크랜베리 소스, 펌킨파이 등을 함께 즐긴다. 반면 이웃 캐나다의 추수감사절은 미국보다 한 달 정도 이른 10월 둘째 월요일이다. 겨울이 빨리 오는 까닭이다. 미국의 영향을 받아 즐기는 음식은 비슷하다. 이웃 일본은 11월 23일이고 이름도 '근로감사의날'이다. 천황이 신에게 햅쌀을 바치는 '신조사이'(新嘗祭) 전통에서 유래했다.중국과 우리나라는 음력 8월 15일로 날짜와 의미는 같지만 즐기는 방식은 다르다. 우리는 송편을 먹고 조상에게 제사를 지내지만, 중국은 보름달 닮은 과자인 월병을 먹고 가족 모임을 한다. 추수감사절을 가장 신기하게 보내는 나라는 독일이다. 9월 말부터 10월 초 사이에 지역마다, 교회마다 다른 날에 수확한 곡식이나 과일을 바치고 예배를 드린다. 마을에 따라 특색 있는 음악 행사나 퍼레이드를 벌이기도 한다.지역별 문화의 차이를 반영한 추수감사절 풍습이다. 추수감사절은 겨울이 긴 북반구의 풍습일 뿐 남반구 지역에서는 찾아보기 힘들다. 보통 3~4월에 농산물 수확을 하는 적도 이남 지역에서 추수감사절 전통을 지닌 지역은 거의 없다.기념일이 상업 자본과 결합하여 특정한 음식을 먹거나 선물하는 날이 된 경우도 많다. 여자가 남자에게 초콜릿을 선물하는 '밸런타인데이'(2월 14일)가 대표적이다. 서양에서 들어온 밸런타인데이를 즐기던 일본인들 사이에서 남성이 답례하는 날이 필요하다는 생각이 퍼지자, 1977년에 일본의 한 제과 회사에서 '마시멜로데이'를 탄생시켰다. 이후 남성이 여성에게 사탕, 쿠키 등 달콤한 흰색 먹거리를 선물하는 '화이트데이'(3월 14일)로 발전해서 우리나라와 대만, 중국으로 퍼졌다. 서양인들은 모르는 동아시아 기념일이다.기념일 중 가장 많은 것이 위인의 탄생이나 중요한 역사적 사건과 관련된 날들이지만 특정한 농산물이나 물건 관련 기념일도 적지 않다. 매년 4월 23일은 유네스코가 지정한 '책의 날'이고 2월 13일은 유네스코가 지정한 '라디오의 날'이다. 약해져 가는 독서 문화를 부흥시키고자 생긴 것이 '책의 날'이고, 모두 함께 언론의 자유를 생각하자는 날이 '라디오의 날'이다. 4월 23일은 셰익스피어와 세르반테스가 세상을 떠난 날이다.그런가 하면 6월 3일은 유엔이 환경의 중요성을 전파하고자 지정한 '세계 자전거의 날', 6월 1일은 유엔 식량농업기구가 정한 '세계 우유의 날'이다. 중요성을 강조하기 위해 국제기구가 정하여 선포한 날들이지만, 이런 날을 제대로 기억해서 기념하는 사람이나 나라는 별로 없는 것이 현실이다.우리가 마시는 음료를 기념하는 날도 있다. 유엔은 차 산업 종사자들의 권익을 보호하고, 차가 지닌 문화적 가치를 알리기 위해 2019년 총회에서 매년 5월 21일을 '세계 차의 날'로 지정하였다. 그런가 하면 매년 8월 첫째 금요일은 미국에서 시작된 '맥주의 날'이고, 11월 셋째 목요일은 프랑스인들이 보졸레 누보 출시일을 기념하기 위해 정한 '와인의 날'이다.그렇다면 우리가 좋아하고 즐기는 커피를 기념하는 '세계 커피의 날'은 있을까? 아쉽게도 유엔은 '세계 차의 날'은 지정했지만 '세계 커피의 날'은 지정한 적이 없다. 세계의 커피 시장 규모는 연 2000억 달러 이상인 반면, 차 시장 규모는 불과 1~2백억 달러 규모임에도 유엔은 왜 커피에 무관심할까?이유는 간단하다. 차를 생산하는 인도, 중국, 스리랑카, 방글라데시 등은 자국의 차 산업 보호를 위해 공동으로 외교적 활동을 벌여 온 반면, 커피 생산 국가들은 이런 국제적 연대가 강하지 않았다. 오히려 지금까지 국가 간 경쟁이 심한 편이었다.커피 시장의 경쟁 특성을 보여주듯이 커피의 날은 나라마다 다양하다. 역사상 최초로 커피의 날을 지정하여 기념하기 시작한 것은 일본인들이었다. 국제적으로 활동하고 있던 일본의 커피 전문가 우에시마 타다오, 마루야마 켄타로 등은 세계의 커피 생산 농민들을 생각하고, 커피 생산자들과 커피 소비자들이 함께 즐기는 축제가 필요하다고 생각하였다. 일본커피협회(JCA)는 1983년에 중남미 지역의 커피 수확이 끝나갈 무렵인 10월 1일을 커피의 날로 정하여 각종 축하 모임을 갖기 시작한 것이다.이후 21세기 들어 세계적인 커피 소비의 확대에 따라 커피 생산 국가는 커피 수확 철에 맞추어서, 커피 소비 국가들은 커피 마시기 좋은 계절을 택해서 커피의 날을 정하는 움직임이 확산되었다. 미국과 캐나다는 9월 29일을 '국가 커피의 날'(Natinal coffee day)로, 브라질은 5월 24일을 역시 '국가 커피의 날'(Dia Nacional do Café)로 정하였다. 이 밖에도 컬럼비아는 6월 27일, 코스타리카는 9월 12일, 에티오피아는 9월 29일, 베트남은 12월 10일을 커피의 날로 택했다.2000년대 들어 커피 가격의 급격한 변동, 커피 농가의 지속적 빈곤, 기후 위기 등 커피 생산국과 소비국 모두가 관심을 가져야 할 문제들이 등장하였다. 그러자 이런 문제의 해결을 위해서는 하나의 글로벌 기념일이 필요하다는 논의가 국제커피기구(International Coffee Organization, ICO) 회원국 사이에서 활발하게 진행되기 시작하였다. 2014년 런던 ICO 회의에서 '세계 커피의 날'을 일본 커피의 날인 10월 1일로 정하기로 합의하였고, 이듬해인 2015년 밀라노에서 열린 EXPO에서 첫 번째 '세계 커피의 날' 공식 행사가 열렸다.'세계 커피의 날' 제정을 주도한 ICO는 1963년에 창립된 단체로 세계 커피 생산국과 커피 소비국을 아우르는 유일한 국제 조직이다. 현재 75개국이 가입되어 있어서 커피 생산 시장의 93%와 커피 소비 시장의 63%가 이 조직에 의해 관리되고 있다. 세계 커피 가격의 안정화, 커피 품질의 지속적 향상, 그리고 커피 문화의 지속적 발전을 위해 회원국에 최신 정보를 제공하고 회원국 사이의 협력을 돕고 있다.세계 최대의 커피 소비국인 미국은 1993년 ICO 주도의 커피 쿼터제(생산·수출 할당제)에 반대하며 탈퇴하였다. 2005년에 공정무역 정신에 찬성하여 재가입하였으나 2018년 트럼프 행정부는 미국의 이익에 부합하지 않는다는 이유로 다시 탈퇴했다.