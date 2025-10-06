연합뉴스

"최근에 MBC의 '스트레이트' 프로그램(7월 26일 방송) 보셨을 겁니다. 2014년도 소위 부동산 3법을 통과시킨 의원님들 중에 국토위원이 계셨습니다. (그 국토위원 중) 지역에 집이 없으시고 강남에 집이 있으신, 그리고 부동산 3법을 통해 대단한 시세 차익을 얻으신 위원님 중 한 분이 이헌승 위원입니다. (이 의원이) 주택 공급과 관련된 여러 가지 안을 심의하고 의결하는 간사라는 중책을 맡는 것 대단히 부적절하다는 생각이 듭니다." (국토위 전체회의, 2020년 7월 28일)

이헌승 의원은 2014년 당시 재건축 추진 중이던 신반포 한신3차 117㎡를 갖고 있었습니다. 현재 '래미안 원베일리'라는 아파트로 재건축 중입니다. 부동산 3법 통과 이전에 10억 8천만 원이었는데, 아파트는 현재 27억 원, 2.5배나 올랐습니다. 이 의원은 이것 말고도 반포에 아파트 한 채가 더 있습니다. 반포 미도2차 92㎡. 이 아파트도 5억 8천만 원에서 16억 5천만 원으로 3배 가까이 뛰었습니다. (MBC 스트레이트, 2020년 7월 26일)

자유한국당 이헌승 의원이 부산 서면에서 열린 '조국 파면 부산시민연대 촛불집회'에서 삭발하고 있다. 2019.9.20열흘 뒤 열린 국회 대정부질문. 여전히 까슬한 민머리의 이 의원은 당시 이낙연 국무총리를 향해 "특혜의 온상, 조로남불, 위선 조국일가라는 거대한 블랙홀에 빠져들고 있다"라며 "국무총리로서 (조국 장관) 해임을 대통령에게 건의하라"고 촉구했다.'특혜의 온상, 내로남불'을 지적하기 위해 머리카락까지 내어줬던 이 의원이다. 그런 그의 국토교통위원회 간사 선임 반대 목소리가 면전에서 튀어나온 건, 삭발 후 1년도 채 지나지 않은 시점이었다."통상적으로 간사 위원 선임은 각 당에 맡기도록 돼있다"던 관례를 깬 건 문정복 더불어민주당 의원이었다. 미래통합당(현 국민의힘)이 이 의원을 국토위 간사로 추천했고, 그대로 간사 선임이 이뤄지려던 찰나, 문 의원은 "이의가 있다"라고 했다.2014년 박근혜 정부 당시 강남 발 집값 폭등을 초래한 일명 부동산 3법(민간 주택 분양가 상한제 사실상 폐지, 재건축 초과이익환수 3년간 유예, 재건축 조합원에게 최대 3개의 주택 허용)이 국회를 통과했다. 여당이던 새누리당이 주도했다. 부동산 3법에 찬성표를 던진 의원 가운데 재건축 대상이 되는 30년 이상 아파트를 소유한 의원들이 21명 있었고, 그중 이 의원도 있었다. MBC 스트레이트는 이 의원에 대해 다음과 같이 보도했다.이 의원은 반발했다. "대한민국 공무원 가운데 강남 3구에 살고 있는 분들은 공무에서 다 손을 떼야 하냐"고 했다. 그러면서 이 의원은 "전세 생활하다 집을 마련했는데 살고 있는 집이 재개발 들어가서 지금 집이 없는 상태"라며 "새로이 살 집이 필요해서 하나 장만했는데 그걸 가지고 투기를 한 것처럼 몰아가는 건 동료 의원에 대한 예의가 아니"라고 주장했다. 미래통합당 의원들은 "인신공격성 발언"이라고 했고, "미래통합당 간사 뽑는 건 우리한테 맡겨두라"고 했다. 이 의원은 국토위 간사에 선임됐고 다음 해 8월까지 직을 유지했다.