▲
이재명 대통령이 8일 서울 중구 서울스퀘어에서 열린 국가인공지능(AI) 전략위원회 출범식에서 발언하고 있다.연합뉴스
인수위원회도 없이 시작한 이재명 정부는 집권 첫날부터 숨 가쁘게 움직여왔다. 내란 특검 설치부터 부동산 시장 안정, 소비 쿠폰 공급과 관세 협상까지, 취임 후 가장 중요한 시간을 보냈다. 100일이 지난 지금 숨 고르기 하며 5년 국정의 큰 방향을 세워가고 있다. 대통령은 지난 100일을 '회복과 정상화를 위한 시간'으로 평가한 후 '도약과 성장의 시간'이 왔다고 자신 있게 선언했다.
이제 국민들도 비상 대응 단계를 지나 정상화 국면에 들어선 이재명 정부의 국정 방향과 특징을 차분히 짚어볼 때다. 특히 불과 두 달 만에 방대한 인적·지적 자원을 총동원해 완성한 '123개 5년 국정과제'는 국정의 나침반이 될 것이기에 면밀히 검토할 필요가 있다.
이재명 정부의 국정과제를 종합적으로 평가해 보면, 지금까지 온건 개혁적 기조 하에 전 분야에 걸쳐 정책의 뼈대와 주요 추진 과제를 정리한 것으로 보인다. 그러나 다른 정부들과 달리 이번 국정과제에는 독특하면서도 상당한 리스크를 지닌 두 개의 키워드가 숨어 있다. 바로 'AI'와 '주가'인데, 잘 추진된다면 이재명 정부를 성공으로 이끌 수도 있지만, 그 반대로 갈 가능성도 적지않다. 좀 더 상세히 들여다보자.
'진짜 성장'을 '가짜'로 만들 수도 있는 'AI'
이전 정부들과 차별화되는 이재명표 국정과제의 가장 큰 특징은 '강력한 성장정책과 이를 보증할 AI 정책'이다. 이재명 대통령은 "AI는 경제·사회는 물론 외교·안보 전반에 대변혁을 일으키는 범용기술이자 국가 전략자산으로, 범국가적 역량을 총결집하여 독자적 AI 생태계를 구축하고 국가 AI 대전환을 추진"하겠다며 단호한 의지를 표명했다. 'AI 고속도로', '세계 1위 AI 정부', 'AI 기본사회', 'K-AI 시티', 'AI 디지털시대 미래인재' 등은 정부 혁신과 경제 성장, 도시, 복지, 교육 전반에서 AI를 만능키로 삼겠다는 청사진이다.
문제는 여전히 비관적인 경제 상황이다. 한국은행이 올해 성장률을 0.9%, 내년 1.6% 수준으로 전망할 만큼 경제 상황은 어둡다. 글로벌 무역 질서의 붕괴, 석유화학을 비롯한 전통 산업의 약화, 중국 제조업의 거센 위협과 같은 상황 속에서, 과연 AI가 '마법' 같은 생산성 혁신을 통해 5년 안에 성장률을 3%까지 끌어올릴 수 있을까? 이명박 정부 이후 가장 강력한 성장 기조를 내세운 이재명 정부의 기대가 현실로 이어질 수 있을까?
증가하는 이민과 여성의 경제활동 증가를 통해 일부 보완할 수 있다고 해도, 인구와 노동의 절대 규모가 줄어드는 악조건 속에서 AI가 과연 '성장 둔화를 반전시킬 유일한 돌파구'가 될 수 있을까? 결론부터 말하면 이는 상당히 무모한 발상이다. 정부는 한국은행이 지난 2월 발간한 'AI와 한국경제' 이슈 노트에 근거해 AI 확산의 성장 효과를 낙관적으로 내세우고 있지만, 그 내용은 다양한 시나리오를 종합한 낙관적 추정치에 불과하다.
노벨 경제학 수상자 대런 아세모글루는 한국은행 예측과 달리 AI가 훨씬 더 적은 생산성 효과밖에 가져오지 못할 거라고 말했다. 향후 10년 동안 AI로 인한 총요소 생산성(TFP, Total Factor Productivity, 노동, 자본 등 눈에 보이는 생산요소의 투입 증가 외 기술개발, 제도, 인적자본 등 보이지 않는 요인이 얼마나 많은 산출을 만드는지를 나타내는 생산효율성 지표)은 0.53%, GDP 성장률은 총 0.93%~1.16%가 될 것이라고 아세모글루는 전망했다. 영국의 대표적 경제학자 다이엔 코일(Dian Coyle) 역시 적어도 가까운 미래에는 AI의 경제적 성과에 대한 기대치를 낮춰야 한다고 지적한 바 있다.
1980년대에 엄청난 PC 보급에도 불구하고 생산성 효과가 나타나지 않는 현상을 꼬집었던 경제학자 로버트 솔로의 '솔로 패러독스'(1987년 노벨 경제학상 수상자인 로버트 솔로가 지적한 현상으로, 혁신적인 기술투자는 대중적으로 확산되어도 실제로는 경제성장률이나 생산성 지표의 개선으로 즉각 연결되지 않는다는 역설적 상황을 설명하는 개념)를 상기해 보면 이런 비관적 전망이 납득이 간다.
AI가 몰고 올 고용 충격과 거품의 위험
성장률 전망은 불확실하지만, AI로 인한 고용 충격 등 사회적 부작용은 분명하게 드러나고 있다. 실제 한국은행 보고서도 전체 근로자 중 27%가 AI로 대체되거나 소득이 감소할 가능성이 있다고 진단했다. 아세모글루 역시 AI 도입은 자본 소득과 노동 소득 간 격차를 더욱 벌려 사회적 불평등을 심화시킬 것이라고 우려한다. 최근 AI 투자를 주도하는 미국 빅테크 기업들이 인력을 빠르게 감축하는 현실을 볼 때, 이는 결코 기우로만 치부할 수 없는 문제다.
생성형 인공지능이 산업적·사회적 차원에서 빠르게 확산되고 있어, 앞으로 다양한 분야에서 생산성 향상 도구로 자리 잡을 가능성은 매우 높다. 그러나 AI 기술이 기대만큼 생산성 향상을 이루지 못하거나 적용 속도가 예상보다 더딘 경우, 혹은 시장에서 거품이 꺼지는 상황이 발생할 때, 그 여파가 국정 운영에 미치는 영향은 상당할 것이다.
대외 무역 환경 악화와 제조 경쟁 격화 등 현 상황을 감안하면, 성장률만을 목표로 삼기보다 '경제 체질 개선'과 '복지의 질적 내실화'에 더욱 집중하는 국정 조정이 필요하다. 무엇보다 AI 진흥에 몰입해, 고용이나 기후 등 파생 위험 관리가 소홀해진다면 '진짜 성장'이 아닌 '진짜 리스크'에 직면할 수 있기 때문이다.
이재명 정부는 주식 소유자 사회를 꿈꾸나?