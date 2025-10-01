연합뉴스

11일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 업무를 보는 딜러 뒤로 이재명 대통령 취임 100일 기자회견이 방송되고 있다.이재명 대통령은 지난 대선 운동 기간에 ETF(상장지수펀드) 증권상품에 총 4400만 원을 투자한 후, 불과 넉 달 만에 약 1160만원, 26.4%의 수익을 올렸다고 공개했다. 종합주가가 사상 최고가인 3400선을 뚫고 올라간 상황에서, 공약사항인 주가 5000에 접근해가고 있음을 홍보하려는 의도였을 것이다.확실히 이재명 정부는 주가 동향을 경제 정책의 지표로 삼고 주식 수익을 국민 소득 개선의 주요 수단으로 지지한다는 점에서 역대 정부와 다르다. 심지어 주식 투자자의 여론을 정치의 중대 변수로 고려하는 '주식 소유자 사회'를 꿈꾸는 게 아닐까 생각될 정도다. 문재인 정부가 임기 시작부터 '일자리'를 경제성적의 기준 지표로 삼고, 노동 소득 개선을 불평등 완화의 중심 수단으로 표방했던 것과도 명확히 비교된다.이재명 대통령은 취임 100일을 맞아 소감을 밝히면서 "제가 코스피 지수가 얼마나 됐나 체크해 봤는데 3000선을 넘어서서 사상 최고치를 기록하고 있었습니다. 주식시장을 포함한 자본주의의 핵심 심장이라 할 수 있는 금융시장도 빠른 회복세를 보이고 있습니다"라고 밝힐 정도로 주가지수를 중시하고 있다.하지만 주가로 경제 성과를 판단하는 게 적절할까? 흔히 주가를 실물경제의 선행지수로 간주하기도 하지만, 자본시장이 고도화되고 금융상품이 다양화된 21세기에 들어서면서 주가는 실물경제와 별개로 움직이는 경향이 있다. 그 대표적인 사례가 실물경제가 극도의 부진에 빠졌던 2020년 코로나19 시기다.2020년 한국경제는 -0.7%라는 최악의 역성장을 기록했지만, 주가는 2020년 3월, 최저점을 기록한 후 실물경제와 상관없이 급상승해 2021년 6월까지 거의 두 배에 이르도록 폭등했다. 명백한 거품이었다. 반대 경우로서 고용지표 호조라는 실물경제 성과가 금리 인하 기대를 꺾어 주식시장 악재로 작용하는 사례도 세계 곳곳에서 자주 일어난다. 주가를 보고 실물경제가 좋다 나쁘다 평가하기 어렵다는 뜻이다.또한 우리 사회와 정치권에서는 '부동산 투자는 비생산적이지만 주식 투자는 생산적이므로 장려해야 한다'는 인식이 널리 퍼져 있다. 하지만 증권 투자 자금이 발행시장이 아니라 유통시장에서만 맴도는 한, 실물경제로 투입되지는 않는다. 오히려 최근에는 '자사주 매입'과 같은 방식으로 실물시장에서 주식시장으로 자금이 빠져나가는 현상도 자주 목격된다.부동산 자산보다 금융 자산의 불평등이 훨씬 심각하다는 점도 중요한 대목이다. 증권 투자자가 1400만 명, 가상자산 투자자가 1000만 명에 이른다지만, 대부분의 투자금액은 극소수에게 집중되어 있다. 따라서 주가가 급등해 지수가 5000에 근접하더라도 1400만 명의 주식 보유자 모두가 고루 소득이 늘어나는 것이 아니라, 오히려 자산 격차만 더 커지게 된다. 금융 자산이 없는 다수의 시민은 아예 그 혜택에서 배제되어 있다.실제로 과거를 돌이켜보면, 소득분배는 문재인 정부 시절 다소 개선되었다가 윤석열 정부에서는 정체되었지만, 자산분배는 두 정부 모두에서 악화되어 지난해 순자산 지니계수가 0.612까지 치솟았다(지니계수가 높을수록 불평등이 커진다). 이는 1950년대 토지개혁 이래 가장 심각한 수준이다. 물론 부동산과 금융 자산 중 어느 요인이 불평등에 더 큰 영향을 미쳤는지는 따져봐야겠지만, 금융 자산도 상당한 역할을 했다는 점은 분명하다.더욱이 정치가 주가에 집중할 경우, 국민 전체나 노동자의 목소리보다 주식 투자자의 이해에 편중될 위험이 있다. 실물경제와 증권시장이 따로 움직이는 현실뿐 아니라, 주식은 본질적으로 위험자산이기 때문에 변동성이 매우 크다. 또한 가상자산은 도박에 가까울 만큼 매우 불안정하다. 이러한 상황에서 정치가 자산의 변동에 휘둘린다면, 이는 민주주의에 심각한 위협이 될 수 있다.정리하자면, 이재명 정부는 임기 초반, 노동자 산재 문제에 적극적으로 대응해 호평을 받았지만, '최저임금'에 대해서는 상당히 소극적인 태도를 보였다. 역대 정부 임기 첫해 수치로는 가장 낮은 2.9% 인상률로 합의해, 주가 관리에 신경 쓰는 모습과 대조를 이뤘다. 앞으로도 노동 소득보다는 자산 소득 중심으로 정책이 편향된다면, 불평등 해소나 민주주의 발전에 긍정적 영향을 기대하기 어려울 것이다.분명 이재명 정부는 숨 가쁜 100일을 기대 이상으로 넘겼고, 이제 광범위한 개혁 과제를 신속하게 추진하며 '도약과 성장의 시간'에 들어섰다. 그러나 이재명 정부가 핵심 공약으로 내세운 'AI'와 '주가'는 서로 상충할 가능성이 큰 지표로, 앞으로 국정 운영의 위험 요인이 될 수 있다. 안정적이고 균형 잡힌 국정 운영을 위해서는 과도한 AI 기술 의존을 적절히 조정해야 한다. 또한 주식시장과 주식소유자 중심의 정책에서 벗어나 노동시장과 노동 소득에도 충분한 관심을 기울여야 한다. 국가 정책의 균형이 무너지면 위험은 커지고, 형평성도 위협받을 수 있다.