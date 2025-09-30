연합뉴스

이재명 대통령이 25일(현지시간) 미국 뉴욕 증권거래소에서 열린 한국경제설명회 투자서밋에서 발언하고 있다.이재명 대통령 지지율이 유독 급락하는 현상이 자주 나타나면서 그 배경에 관심이 쏠립니다. 지지율이 오를 때는 비교적 완만하게 상승하지만 하락할 때는 큰 폭을 보이는 건 이례적입니다. 이 대통령 지지율은 각종 현안에 매우 민감하게 반응하며 움직인다는 특징을 보이고 있습니다. 여론조사 전문가들은 이 대통령 지지세가 뚜렷하게 형성돼 있지 않은 상황에서 중도층이 그때그때 기민하게 찬반 의사를 표출하고 있기 때문이라고 분석합니다. 정치권에선 여론에 정부가 반응하는 진지함의 정도가 '국민주권 정부'의 성패를 좌우할 거라는 전망을 내놓습니다.이 대통령 취임 후 갤럽 지지율 추이를 보면, 5% 포인트씩 큰 폭으로 떨어진 경우가 세 차례에 달합니다. 갤럽은 이 대통령 지지율 첫 조사인 6월 4주부터 9월 4주까지 11차례 여론조사 결과를 발표했는데, 이중 하락이 5차례, 상승이 5차례였습니다. 지지율이 하락한 5차례 가운데 세 차례에서 지지율이 모두 5% 포인트씩 급락한 셈입니다. 반면 상승한 5차례는 1~2% 포인트가 세 차례이고, 최고 상승폭은 4%포인트 한번 뿐이었습니다. 내릴 때는 급격히 떨어지지만, 오를 때는 소폭으로 상승하는 현상이 일관되게 나타나는 모양새입니다.지지율 급락 시 이유를 보면 대체로 진영 논리가 작용하는 이슈에 반응도가 높았습니다. 광복절 특사 사면 논란이 이어지던 8월 초 지지율이 64%에서 59%로 급락했고, 미 조지아주 공장 한국인 구금 사태가 발생했던 9월 초에는 63%에서 58%로 추락했습니다. 대법원장 사퇴 공방이 이어진 지난주에는 지지율이 60%에서 55%로 떨어지면서 취임 후 최저치를 기록했습니다. 특히 사법부와의 갈등은 더불어민주당이 주도한 이슈이지만 부정적인 영향이 여당 뿐 아니라 이 대통령에게까지 미친 것으로 보입니다.정치 고관여층이 주로 응답하는 리얼미터 조사에서도 이와 유사한 현상이 나타납니다. 광복절 특사와 이춘석 의원 주식거래 파문이 불거진 8월 초 조사에서 지지율은 63.5%에서 56.5%로 6.8%포인트나 빠졌습니다. 그 다음주에는 5.4%포인트가 더 하락해 51.1%로 취임 후 최저치를 기록했습니다. 반면에 지지율이 오를 때는 상승폭이 1~3% 포인트에 그쳤습니다. 면접조사 방식의 갤럽과 ARS방식인 리얼미터 조사 모두에서 공통적으로 이 대통령 지지율 하락 시 폭이 크다는 사실이 확인된 셈입니다.전문가들은 이 대통령 지지율의 특징을 현재의 여론 구조에서 찾습니다. 이 대통령의 경우 대선 전부터 '사법리스크' 등의 문제로 지지와 반대 세력이 명확히 구분됐습니다. 하지만 이 대통령 당선 후 중도층은 물론 일부 보수층이 국정 운영 등 사안에 따라 찬반 입장을 정하는 쪽으로 태도가 바뀌었다는 게 전문가들 분석입니다. 이 대통령이 무엇을 말하고, 정부가 어떤 정책을 내놓고, 여당이 어떻게 행동하느냐를 보고 적극적으로 반응하고 있다는 겁니다.대통령실도 이 대통령의 이런 지지율 흐름을 주시하는 것으로 전해집니다. 대통령실이 지지율을 의식하는 건 대중의 지지가 얼마나 큰 의미를 갖는지 잘 알고 있어서입니다. 이는 단순히 국정 운영의 동력 문제가 아닙니다. 대통령의 지지율이 떨어지면 무엇보다 권위가 훼손됩니다. 대통령의 외견상 권한은 달라지지 않지만 손안의 모래처럼 서서히 힘과 권위가 빠질 수밖에 없습니다. 대통령의 말에 무게가 실리지 않고, 무슨 말을 해도 국민들 귀에 들어오지 않기 때문입니다.취임 초기 대통령이 지지율을 제대로 유지하지 못하면 어떻게 되는지는 윤석열이 여실히 보여줬습니다. 정권 출범 직후 50%까지 올랐던 지지율은 불과 두 달만에 30%대로 추락했고, 탄핵될 때까지 한번도 반등하지 못했습니다. 지지율이 뒷받침되지 못하니 어떤 정책을 펴도 추진력이 사라지고, 정권은 바로 무기력증에 빠졌습니다. 이런 사정을 지켜본 이 대통령 입장에선 지지율 관리에 신경 쓰지 않을 수 없습니다.전문가들은 관건은 이 대통령의 국정철학인 '실용주의'가 얼마나 구체적으로 구현될 수 있느냐에 달려 있다고 지적합니다. 이 대통령 지지율은 인선 논란과 진영 간 대립 이슈, 여권 내 이견이 부각되면 위기를 맞았고, 민생경제 행보와 외교 성과, 재해 대응이 인정받을 때 반등의 기회를 마련하는 모습이 반복됐습니다. 결국 민생과 실용외교 위주의 국정 운영이 최선의 대책인 셈입니다.