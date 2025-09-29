중앙일보

9월 29일 중앙일보 1면 기사.26일 국가정보자원관리원(국정자원) 대전센터 화재로 정부24, 국민비서, 인터넷우체국, 119 신고 시스템 등 정부 업무시스템 647개가 전면 중단되는 사태가 빚어졌다. 28일 오후 10시 현재 이 중 모바일 신분증과 우체국 인터넷 예금 등 30개 서비스가 일단 복구됐다.이번 화재는 노후 리튬이온 배터리와 서버를 60㎝ 거리에 함께 둔 위험한 구조 속에서 배터리 이전 작업 중 발생한 '예고된 인재(人災)'였음이 속속 드러나고 있다.행정안전부에 따르면, 화재는 26일 오후 8시 15분경 무정전전원장치(UPS)용 리튬이온 배터리를 지하로 옮기는 작업 중 배터리 1개에서 불꽃이 튀며 시작됐다.그러나 배터리 1개에서 시작된 화재는 전산실 안 배터리 384개와 96개 시스템을 모두 태울 만큼 확산됐다. 불이 난 배터리는 2014년 8월 설치된 것으로 제조사 보증기간 10년을 1년 넘긴 상태였다. 전원을 차단하고 40분 뒤 불꽃이 튀었다고 국정자원은 설명했지만, 배터리 노후화와 작업자 과실 가능성이 모두 제기되고 있다. 리튬이온 배터리 화재 진압에는 대량의 물이 필요하지만 국가 중요 서버 파손을 우려해 소량의 물과 가스 소화설비만 사용했다. 이 때문에 재발화가 반복되면서 22시간 만인 27일 오후 6시에야 완전히 꺼졌다.미국화재예방협회는 리튬 배터리와 서버 간 거리를 90㎝ 이상으로 규정하고 있지만 국정자원의 간격은 60㎝에 불과했다고 한다. 이런 구조가 화재 진압을 어렵게 했다.김기선 유성소방서장은 현장 브리핑에서 "리튬이온 배터리 특성상 다량의 물로만 진화가 가능한데, 국가 중요 서버가 파괴되면 더 큰 손실로 이어질 것 같아서 온도를 냉각시키는 정도로 소량의 물만 사용했다"고 말했다.행안부 관계자도 "전산실 내 온도와 연기를 외부로 빼내야 했고, 배터리와 케이블을 철거하는 과정에서 불꽃으로 인한 2차 화재 가능성도 높아 반출 작업에 시간이 오래 걸렸다"고 밝혔다.대전경찰청은 20여명 규모의 전담수사팀을 구성해 화재 원인과 작업 과정을 조사하고 있다. 국정자원은 올해 6월 정기점검에서 배터리 이상이 확인되지 않았다고 해명했지만, 일부에서는 작년 6월 점검 때 민간기업들이 배터리 교체를 권고했다는 주장도 제기됐다. 경찰은 최초 발화로 의심되는 배터리에 대한 국립과학수사연구원 감정을 의뢰했다.배터리 업계 관계자는 "배터리 화재가 많이 발생한 2017년 이후부터 서버와 배터리를 분리하는 움직임이 확산했다"며 "해당 시설 배터리 설치 시점(2014년)에는 분리 원칙이 명확하지 않았다"고 말했다. 또 다른 업계 관계자는 "안전은 곧 비용인 만큼 필요한 투자와 주기적 교체를 통해 관리했어야 했다"고 지적했다.이번 화재와 관련해 정부는 비판을 피할 수 없게 됐다."국정자원 대전센터가 화재나 지진 등으로 한꺼번에 소실될 경우 실시간 백업된 자료로 3시간 이내 복구할 수 있도록 구축되어 있다"는 강동석 전 국정자원 원장의 2022년 10월 19일 발언도 회자되고 있다.2022년 카카오톡 먹통 사태와 2023년 행정전산망 마비 사태를 겪고도 정부가 전산망 이중화를 제대로 구축하지 않았다는 지적이 나오는 대목이다.정부 전산시스템의 이중화는 물리적으로 분리된 곳에 똑같은 시스템을 구축해 놓는 것으로, 한 곳이 망가져도 쌍둥이 예비 시스템으로 전환돼 서비스 연속성을 보장할 수 있다.정부는 전쟁, 재난, 재해, 대규모 장애 사태 등으로 대전·광주·대구센터 기능이 동시에 마비되더라도 데이터 백업은 물론, 각 센터의 운영 시스템(누리집·앱 등)도 정상 작동될 수 있도록 '쌍둥이 재해복구(DR) 클라우드 센터'를 충남 공주에 구축하고 있다.그러나 2023년 시설 공사를 마친 공주 재난복구 전용 데이터센터는 데이터 백업만 해놓았을 뿐 이번과 같은 '셧다운' 상황에서 재해복구용으로 즉시 서비스를 할 수준에는 이르지 못했다.한겨레에 따르면, 공주 센터의 인프라가 제대로 갖춰지지 못한 이유는 2023년 11월 행정전산망 마비 사태 이후 새로 만든 '등급별 재해복구 구축 기준'에 따라 기존 계획을 다시 보완해야 했기 때문이라고 한다.이재용 현 국정자원 원장은 "지난해 (DR 이중화) 컨설팅을 마쳤고 올해 시범사업을 진행 중이지만 본격 전환까지는 시간이 필요하다"고 설명했다.김형중 호서대 석좌교수는 경향신문에 "2023년 행정전산망 장애 당시 더 심각한 일이 발생할 것을 염두에 두고 대응해야 한다는 지적이 나왔다"며 "이번 사태는 국가 전산망 관리가 우선순위에서 밀리는 현실을 보여줬다"고 말했다.전문가들은 "시스템을 이중화하려면 같은 시스템을 2~3개씩 만들어야 해 막대한 돈이 든다"며 "투자가 필요한데 항상 우선순위에서 밀린다"고 지적했다. 김명주 서울여대 정보보호학과 교수는 동아일보에 "화재나 해킹 등으로 서버가 취약할 때 실시간으로 백업 서버가 동기화되는 액티브- 액티브 방식이 아니면 데이터 손실을 막기 어렵다"며 "민원 서비스는 민간 클라우드까지 활용해 가용성을 높이는 방안을 검토해야 한다"고 말했다.카카오톡 운영사 카카오가 최근 업데이트에 대한 이용자들의 반발이 거세지자 5일 만에 개선안을 내놓겠다고 밝혔다.카카오는 지난 23일 개발자 콘퍼런스를 통해 친구탭을 인스타그램처럼 피드형 목록으로 바꾸고 '숏폼'(짧은 영상 콘텐츠) 기능을 도입하는 개편안을 발표했다. 하지만 개편 이후 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에 1점 평가가 줄을 이으며 "불편하다", "본연의 메신저 기능에 집중하라"는 악평이 쏟아졌다.소프트웨어기업 피엑스디가 카카오톡 개편이 있었던 23일 구글 플레이스토어 및 앱스토어에 달린 카카오톡 리뷰 1000개를 28일 분석한 결과, 업데이트 전반에 만족하지 않는다는 리뷰가 42%를 차지했다.이용자들의 주된 불만은 카톡 메뉴 가장 왼쪽에 위치한 친구탭을 피드형으로 전환한 데서 나왔다. 카톡 친구가 프로필 사진을 바꿀 때마다 피드에 크게 뜨게 돼 직장 동료 등 지인들의 사생활을 의도치 않게 자꾸 보게 된다는 것이다.일부 학부모 이용자들은 숏폼 콘텐츠를 보여주는 카톡 내 '지금탭'기능 때문에 자녀들이 숏폼에 무제한 노출된다는 지적을 제기했다.다음 창업자 중 한 명인 이택경 매쉬업벤처스 대표는 자신의 소셜미디어에 "이번 카톡 업데이트는 개인정보 보호와 사용자 편의성 측면에서 세심한 배려가 부족했던 점이 문제로 지적된다"며 "너무 성급하게 (서비스 개편에) 대응한 것이 아닌가 하는 아쉬움이 든다"고 언급했다카카오는 27일 미성년자 숏폼 콘텐츠 접근을 제한하는 보호조치 신청 경로를 추가하고, 28일 친구탭에서 게시물이 바로 노출되지 않도록 화면 구성을 조정했다.카카오 측은 이용자들의 반응에 따라 이번 주중에 추가 업데이트도 고려중이라고 한다.그러나 업계에선 카카오가 기존 '가나다'순으로 되돌리기는 쉽지 않다는 얘기도 나온다.인터넷 업계 관계자는 조선일보에 "카톡 전체 이용자 대상으로 광고를 노출하는 조건으로 광고를 유치한 상태에서 다시 기존 방식으로 돌아가거나 이용자에게 선택권을 부여한다면 계약 위반이 될 수 있다"고 말했다.서울시가 지난 18일 첫 운항을 시작한 한강버스를 열흘 만에 승객 탑승을 중단하기로 했다.서울시는 28일 "한강버스의 성능 고도화와 안정적 운항을 위해 한 달 동안 실제 승객을 태우지 않고 시범운항을 반복하기로 했다"고 밝혔다. 한강버스 탑승을 위해 기후 동행카드에 추가 지불한 5000원은 전액 환불된다.무승객 시범운항은 기존과 동일하게 양방향 7회씩 하루 총 14회 실시된다. 서울시는 이를 통해 선박별 운항 데이터를 축적하고 운항 품질 개선에 활용할 계획이다. 또한 폭우와 폭염 등 다양한 상황에 대비한 선박·인력 대응책을 마련하고, 선체 주요 부품과 기계·전기 계통의 성능 최적화도 진행한다.운항 초기부터 크고 작은 기계 결함 등 오류가 반복된 것이 한강버스 중단 사태로 이어졌다.18일 첫날에는 화장실이 막혀 역류했고, 20일에는 폭우로 팔당댐 방류량이 3000톤을 넘어가자 운항을 일시 중단했다. 22일에는 영동대교 하류 50m 지점에서 잠실행 한강버스 102호의 우측 방향타가 고장났고, 같은 날 마곡행 104호도 운항 준비 중 문제가 발생해 결항했다. 26일에는 마곡선착장에서 출발해 잠실로 향하던 104호가 방향타 이상으로 출항 10분 만에 되돌아왔다.전남 강진군의 '반값여행' 정책이 지역경제 활성화의 모델로 주목받고 있다. 이재명 대통령이 2일 국무회의에서 "그 동네에서 쓴 돈의 몇 퍼센트를 지역화폐로 돌려준다고 그랬다"며 "상당히 효과가 있는 것 같다"고 평가할 정도다.강진군은 지난해 1월 전국 최초로 '누구나 반값여행'을 도입해 관광객이 지역에서 지출한 금액의 절반을 모바일 지역화폐로 환급해주는 정책을 시행했다. 개인은 최대 10만원 팀 단위는 20만원까지 환급받을 수 있다. 지난해 관광객은 282만명으로 전년 대비 43만명 증가했고 방문 인구도 635만명에서 709만명으로 늘었다. 참여자 1만 5291팀이 66억원을 지출했으며 특산품 온라인몰 '초록믿음강진'의 연매출은 1억 원에서 28억 원으로 급증했다.8월 기준 3만 8000여팀이 강진을 찾아 103억원을 썼고 이 중 29억원이 지역에서 재소비되며 총 132억원의 소비를 이끌었다.정부는 내년부터 '지역사랑 휴가지원제'라는 이름으로 전국 인구감소 지역 20곳에서 반값여행을 시범 추진하고 예산 65억 원을 반영했다. 전남 완도·영암·해남, 경남 하동·진주, 경북 상주, 충북 충주, 전남 여수 등도 벤치마킹을 완료했다고 한다.애플이 내년 AI 비서 시리(Siri)의 대대적인 업데이트를 앞두고 내부 테스트용으로 챗GPT와 유사한 앱을 개발했다. 26일 블룸버그통신에 따르면, 애플의 AI 부서가 시리의 새로운 기능을 평가하기 위해 이 앱을 사용하고 있다.이 앱의 내부 코드명은 '진리'를 뜻하는 라틴어에서 따온 '베리타스'로, 애플 내부용으로만 사용되고 있다. 노래나 이메일 같은 개인 데이터 검색, 사진 편집과 같은 작업 수행이 가능한 것으로 확인됐다. 다른 챗봇들과 유사하게 다양한 주제의 여러 대화를 관리할 수 있고 과거 대화를 저장·참조하며, 이전 질문을 이어가는 장문의 대화도 지원한다.애플은 이 앱을 일반 공개할 계획이 없으며, 차세대 시리 출시를 위한 준비 과정에서 내부평가 도구로 활용하고 있다. 새로운 시리 버전은 당초 2025년 초 출시 예정이었지만 현재 2026년 출시로 연기됐다.애플은 최근 5.6mm 두께의 아이폰 에어를 출시했지만, 시리의 AI 관련 개선사항이 반영되지 않아 이용자들의 평가가 엇갈렸다.블룸버그는 팀 쿡 CEO가 지난 8월 전 직원 회의에서 "애플은 AI에서 반드시 승리해야 한다. 애플은 반드시 이것을 해야 하고, 애플은 이것을 해낼 것이다"라고 말했다고 전했다.▲ 경향신문 = 시스템 이중화 미비에 '국가 행정 올스톱'▲ 국민일보 = 3시간 내 복구한다더니… 주말 내내 '먹통'▲ 동아일보 = 초유의 국가전산망 마비… '이중화 미비'가 피해 키웠다▲ 서울신문 = 불 한번에 국가 전산망 마비 정부 2년간 '이중화' 손 놨다▲ 세계일보 = 배터리 불씨 하나에 셧다운 된 '디지털 정부'▲ 조선일보 = 배터리 하나에 국가 시스템이 멈췄다▲ 중앙일보 = 불 한번에 마비된 '디지털 정부'▲ 한겨레 = 국가 전산망 마비…데이터까지 손실 가능성▲ 한국일보 = 화재 한 번에 멈춘 전자정부… '민원 대란' 우려