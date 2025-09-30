연합뉴스

조국 청와대 민정수석이 14일 오후 춘추관 대브리핑실에서 현 정부의 국정원, 검찰, 경찰 등 권력기관 개혁 방안을 발표 하고 있다. 2018.1.14넷째, 이 그림에 관한 발표를 '조국' '민정수석'이 담당했다는 점이다. 권력기관 개혁 과제가 민정수석실의 업무가 된 것에 '조국'을 빼고 설명할 수 없다. '조국' '민정수석'이 '검찰개혁 업무'를 맡게 된 것이 문재인 정부 5년의 그 온갖 전쟁터같은 상황은 물론 윤석열 정권의 탄생의 발화점이 될 것을 그때 예감한 사람은 아무도 없었을 것이다. 저 그림을 도안한 나로서는 지금도 저 그림을 보면 섬뜩한 느낌마저 든다.문재인 대통령은 검찰의 기능과 역할을 존중했다. 검찰이 국가형벌권 행사의 주관자로서 수사절차의 적법성을 통제하여 품격있는 수사, 인권보장에 철저한 수사의 견인차 역할을 하도록 제도를 설계하고 집행할 것을 지시하였다. 검찰의 직접 수사는 사회적으로 보다 엄중한 사안에 대하여 제한적이고 절제되게 행사되어야 한다고 강조했다. 수사·기소의 완전한 분리는 경찰수사에 대한 국민의 신뢰가 안착된 다음에 모색할 일이라고 하였다. 윤석열을 검찰총장으로 선택한 것도 검찰개혁에 대한 그의 강력한 의지표명이 가장 큰 요인이었다. 결과적으로 문 대통령의 이러한 검찰 존중과 검찰에 대한 바람은 철저하게 배신당했다.2018년 2월 검경수사권 조정의 구체적인 작업이 시작되었다. 조국 수석은 검경을 테이블에 앉히는 것은 실효적인 방안이 아니라고 보았다. 노무현 정부 시절 수사권 조정 테이블에 마주앉아 무한한 "쌈박질"만을 한 검경의 모습을 직접 목격한 경험의 소산이 아닌가 싶다. 그래서 마련된 방도가 법무부장관과 행정안전부장관 사이의 합의 도출이었다. 조국 수석은 법무부·행안부 장관을 모시고 수사권 조정의 구체적인 방도를 논의하였다. 박상기 장관은 형법·형사소송법 학자로서 수사 절차에 이론적 조예가 깊은 분이었다. 김부겸 장관은 정치인 출신으로 권력기관 개혁의 대의에 깊은 공감과 이해를 갖고 있었다. 중간에 법무부와 경찰청의 개혁위원장인 한인섭 서울대 교수와 박재승 변호사가 합류하여 수사권 조정에 관한 시민의 관점을 보탰다.나는 이 테이블에 일종의 서기로서 배석하여 세 분 또는 다섯 분의 논의를 기록하고 쟁점을 정리하는 역할을 맡았다. 중간에 난항이 없었던 것은 아니었으나, 두 분 장관의 상호 이해에 터잡은 양보와 결단 덕분에 합의안이 도출되었다. 정부 차원에서 검·경을 관리 감독하는 장관들이 수사권 조정방안을 합의한 것은 정부 수립 이후 처음 있는 일이었다. 대통령께 보고드려 재가를 받았다. 조국 수석이 이낙연 총리를 찾아가 수사권 조정 정부합의안이 나오게 된 경위와 내용을 보고했다.