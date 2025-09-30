▲
문재인 정부 권력기관 구조개혁 안 오마이뉴스
위 그림은 2018년 1월 14일 조국 당시 대통령비서실 민정수석비서관(이하 조국 수석)이 춘추관에서 직접 마이크를 잡고 문재인 정부의 권력기관 개혁방안을 국민들께 설명할 때 사용한 것이다. 그림 왼쪽이 문재인 정부 출범 이전의 권력기관의 개요도다. 오른쪽이 개혁하고자 하는 모습이다.
이 그림은 문재인 정부의 검찰개혁에 관하여 많은 의미들을 함의하고 있다.
첫째, 문재인 정부가 추진한 것은 '검찰개혁'이라는 단일한 과제가 아니라 권력기관 개혁의 차원에서 검찰개혁을 추진했다는 점이다. 검찰개혁의 차원에서 접근하면, 수사권을 둘러싼 검경간 권한 배분의 문제로 귀착된다. 문재인 정부는 수사·기소의 국가형벌권 행사의 프로세스를 새로 정립한다는 관점을 세웠다.
둘째, 권한의 분리·분산, 그리고 상호 견제와 균형 차원에서 접근하였다. 위 그림에서 신설되는 기구 내지 제도만 보면, 고위공직자비리수사처(실제 입법은 고위공직자범죄수사처), 국가수사본부, 자치경찰제 전면화이다. 권한의 분산의 면에서 보면, 검찰의 고위공직자 비리에 대한 수사 및 기소권을 공수처로 분산하고, 경찰에 대한 수사지휘권은 폐지하여 검경 관계를 상호 협력관계로 전환하였다. 검찰의 경우 모든 수사와 기소를 독점하던 것을 2차적·보충적 수사와 기소만 맡고 특수사건(경제·금융 등)은 특정 분야의 직접 수사만을 담당하도록 하였다. 국정원의 국내직무인 국내보안정보 및 대공수사권은 삭제하였다. 경찰 역시 권한의 분리·분산원칙으로 국가경찰 및 자치경찰로 나누고, 국가경찰의 경우 행정경찰과 수사경찰로 나누어 신설되는 국가수사본부에 수사권을 위치시켰다.
셋째, 위 그림을 보면, 수사·기소의 분리원칙을 채택하되, 단계적인 분리라는 점을 알 수 있다. 이 점 검찰에게 2차적·보충적 수사와 기소만 맡고 특수사건(경제·금융 등)은 특정 분야의 직접 수사만을 담당하도록 한 점에서 알 수 있다. 경찰 수사역량이 충분치 못한 점, 이른바 적폐수사를 검찰이 담당하고 있는 점 등이 고려되어 국정기획자문위원회가 단계적인 수사·기소 분리원칙을 채택하였다.