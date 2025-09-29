연합뉴스

제21대 대통령선거 투표일인 지난 6월 3일 오후 울산 남구 월평초등학교 체육관에 설치된 신정4동 제2투표소에서 투표참관인들이 지켜보는 가운데 한 유권자가 기표를 마친 투표지를 투표함에 넣고 있다.지난 8월 12일 중앙선거관리위원회는 6월 3일 치러진 21대 대통령 선거 관련 '선거비용 보전액'을 더불어민주당과 국민의힘에 지급했다. 두 정당에 지급된 선거비용 보전액의 합계는 887억 원이 넘었다.그리고 이로써 두 정당은 21대 대통령 선거를 통해 국민세금으로 큰 이익을 남기게 되었다. 기막힌 일이다.대선을 앞둔 5월, 민주당과 국민의 힘은 국민세금으로 선거보조금을 지원받았다. 원내 정당들은 선거에 관계없이 꼬박꼬박 경상보조금을 지원받지만, 선거 때는 선거보조금을 추가로 지원받기 때문이다. 정치자금법 제25조에 따르면, 선거보조금은 최근 국회의원선거에 참여한 총 유권자수에 일정 금액(계상단가)을 곱한 금액을 각 정당의 의석수, 득표율에 따라 배분된다. 해당 조항은 정치 부패 등을 막자는 취지로 1980년 12월 도입됐다.지난 5월 중앙선거관리위원회가 민주당에 지급한 선거보조금은 265억 3146만여원이었고, 국민의 힘에 지급한 선거보조금은 242억 8624만여원이었다.그리고 두 정당은 대선을 치르면서 선거비용을 사용했다. 민주당의 선거비용 지출액은 535억 1661만여원이었고, 국민의힘의 선거비용 지출액은 449억 9646만여원이었다.그리고 대선이 끝난 후인 지난 8월 12일 두 정당은 중앙선거관리위원회로부터 선거비용 보전액을 지원받았다. 대통령 선거를 치르며 쓴 비용을 국민세금으로 보전받은 것이다. 개혁신당과 민주노동당 등의 경우에는 득표율이 선거비용 보전 기준인 10%에 미치치 못해서 선거비용 보전을 받지 못했다.