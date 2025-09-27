기사를 스크랩했습니다.
스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?
25.09.27 19:20최종 업데이트 25.09.27 19:21
  • 본문듣기
원고료로 응원하기
'님의 침묵'을 남긴 만해 한용운(1879~1944)은 '한국 불교'와 함께 연상되는 상징적 존재 중 하나다. 그가 이렇게 연상되는 것은 한국 불교가 그의 정신으로부터 멀어지지 않게 해주는 기능도 한다.

승려이자 시인이자 독립운동가인 한용운이 한국 사회에 큰 영향을 끼치는 것은 그의 업적과 작품과 역량이 출중하기 때문이기도 하지만, 해방 이후에 그가 기억될 수 있도록 노력을 기울인 승려들이 있었기 때문이기도 하다.


해방 직후에 이 승려들은 한용운의 적들을 향해 달려갔다. 고려대 민족문화연구소의 <한국현대문화사대계 II: 학술·사상·종교사>에 실린 불교학자 이기영의 '불교사상' 편은 "김법린·최범술·유엽 등과 건국청년단 40여 명은 서울 종로구 안국동 선학원에서 태고사 종무원(종무총장 이종욱) 임원들을 총사직토록" 했다고 기술한다.

이 개혁운동의 표적인 이종욱은 지금의 조계사인 태고사를 총본사로 하는 조계종의 종무총장이었다. 대통령 소속 친일반민족행위진상규명위원회의 <친일반민족행위진상규명보고서> 제4-14권 이종욱 편은 "통첩·강연·집필 활동과 각종 시국행사를 주도하여 일제의 황국신민화정책에 적극 협력"했다고 알려준다.

이종욱은 역사 속의 승군 전통까지 악용했다. 위 보고서는 "지원병제와 징병제 실시를 찬양하고 승려지원병을 적극 지원"했다고 말한다. 심지어는 부처님의 물건을 훔쳐내 일본에 헌납하기까지 했다. "조선불교 조계종 종무총장으로서 통첩을 통하여 민족문화유산인 범종과 금속류의 훼손과 반출을 주도"했다고 보고서는 알려준다.

위의 <한국현대문화사대계>는 이종욱을 끌어내린 김법린과 동지들이 "전국승려대회 준비위원회를 설립하여 새 종단의 운영권을 인수했다"고 한 뒤, 1945년 10월 전국승려대회에서 "일제 시에 제정되었던 조선사찰령과 조선불교 조계종 총본산 태고사 사법(寺法) 및 31본말사법(本末寺法)의 폐지" 등을 결의했다고 기술한다. 친일세력에 타격을 가한 뒤 그들의 제도적 기반을 제거했던 것이다.

이 일을 주도한 46세의 승려 김법린(金法麟, 1899~1964)은 그해 연초에 옥문을 열고 나온 독립운동가다. 경상북도청이 발행한 <경북인물사전> 김법린 편은 "범어사에서 강의하던 시절 가입했던 조선어학회 사건으로 1942년 함흥에서 체포되어 최현배·이희승 등과 함께 재판을 받고 옥살이를 한 끝에 1945년 1월 18일 출옥했다"고 알려준다. 그런 뒤 해방 직후 그의 활약상을 요약한다.

"8·15 광복을 맞이하자 조선불교혁신회를 조직하고 9월 22일 태고사에서 전국승려대회를 개최했다. 이 승려대회에서 불교계의 진로, 식민지 불교의 잔재 제거, 해방공간의 불교정책 등을 결정했다. 이 과정에 주도적으로 참여한 김법린은 조선불교총무원장에 올랐다."

한국 불교의 기억과 역사를 정립한 한용운의 제자들

김법린위키미디어 공용

김법린과 동지들은 한용운의 제자들이었다. 교단을 장악하고 동국대학교의 전신인 혜화전문학교(혜전)를 설립한 이 그룹이 조계종 기관지인 <신생>을 통해 전개한 핵심 활동이 있다. 그것은 3·1운동과 한용운을 중심으로 한국 불교의 기억과 역사를 정립하는 것이었다.

<불교학보> 2019년 제87집에 실린 이경순 대한민국역사박물관 학예연구사의 논문 '불교계 3·1운동의 기억과 표상: 해방 후 불교잡지 <신생>을 중심으로'는 "불교계에서 3·1운동의 기념을 본격화한 것은 해방 직후"였다며 "교단 집행부는 1946년 3월에 창간된 <신생>이라는 잡지를 통해 불교계 3·1운동을 서술하고 만해에 대한 추모를 본격화했다"고 말한다.

신생(新生)이라는 제호는 광복의 환희를 담은 것이었다. <신생> 창간호의 '창간사'는 "광복 조선의 신생의 큰 싹을 기르자"라며 해방된 한국을 "신생의 싹"으로 지칭했다.

위 논문은 "<신생>은 불교계 3·1운동에 대한 결정적 기사를 담았고, 이후 불교계 3·1운동에 대한 역사 기술은 이 기록으로부터 시작되었다고 해도 과언이 아니다"라고 평한다. 김법린과 그 동지들이 교단을 오랫동안 주도한 것은 아니지만, 오늘날까지도 한국 불교와 한용운이 함께 연상되는 것은 이들의 노력 덕분이라고 할 수 있다.

<신생> 창간호에 실린 또 다른 글은 김법린의 '3·1운동과 불교'다. 위 논문에 따르면, 김법린의 글은 그가 스무 살 때 목격한 3·1운동 전날 밤의 일을 들려준다.

"1919년 2월 28일 밤 10시인가 한다. 현 혜전의 전신 불교중앙학림의 학생 신상완·백성욱·김상헌·정병헌·김대용·오택언·김봉신·김법린과 중앙학교 학생 박민오 등은 고 만해 한용운의 긴급한 명령에 의하여 계동에 있는 선생의 자택으로 모이었다. (중략) 일행을 맞은 선생의 얼굴은 평소의 근엄한 표정을 감추시고 대사의 결행에 만족한 환희에 횡일(橫溢)하셨다."

거사 전날 밤의 한용운은 비장함이 아니라 환희로 넘쳐 있었다. 그날 한용운이 대량의 인쇄물을 가리키며 했던 말을 김법린은 <신생>에 적었다. 한용운의 말은 "군등(君等)은 여기 있는 1만 장의 선언서를 가지고 가서 경성과 지방에 배부하도록 하라"는 것이었다. 김법린은 한용운이 이런 당부를 했다고 <신생>에 썼다.

"조국의 광복을 위하여 결연히 나선 우리는 아모 애(碍)도 없고 포회(抱懷)도 없다. 군등도 우리 뜻을 동포제위에게 널리 알려 독립 완성에 매진하라. 특히 군등은 서산·사명의 법손임을 구지 기억하야 불교청년의 역량을 잘 발휘하라."

광복을 위한 거사 앞에서 아무런 장애를 느낄 것도 없고 마음에 담아둘 것도 없다고 했다. 그런 말을 하는 한용운의 표정은 엄숙함이 아니라 환희로 가득했다. 한용운은 불교 청년들은 서산대사·사명대사의 자손들이라며 승군의 전통을 계승할 것을 촉구했다. 그런 스승의 모습을 김법린은 <신생>을 통해 세상에 알렸다.

지금은 한용운의 작품이 당연한 듯이 읽히지만, 그가 문학계에서 높은 평가를 받은 것은 1970년대다. 김법린 같은 이들이 해방 직후부터 3·1운동과 한용운을 널리 전파한 것과 무관치 않다.

해방 직후 불교개혁과 친일청산 나서

1928년 01월 17일 자 <중외일보> 기사 "전세계 피압박 민족 대회에 참석했던 김법린씨 귀국"국사편찬위원회

대한제국 시기에 경북 영천군 신령면에서 태어난 김법린의 본명은 '김진(振)린'이다. 법린은 중국에서 활동할 때 사용한 이름이다. 열네 살 때인 1913년에 영천 은해사(銀海寺)에서 출가한 그는 명정학교·휘문의숙을 거쳐 불교계 학교인 중앙학림에 진학했다. 그때 중앙학림의 강사가 한용운이었다. 이것이 인연이 되어 3·1운동에 주도적으로 참여했다.

그 뒤 상하이로 망명해 임시정부 특파원이 되고 중국 난징과 프랑스 파리에서 유학했다. 1927년에는 벨기에 브뤼셀에서 열린 세계피압박민족대회와 반제국주의연맹총회에 참석해 한국의 실정을 보고했고, 도쿄 고마자와대학에서 불교를 연구하던 때인 1930년에는 만당(卍黨)에 참여했다.

국가보훈부가 발간한 <독립유공자공훈록> 제12권 김법린 편은 "만당은 불교계 민족운동의 지도자인 한용운의 지도 아래 김법린과 조은택·박창두 등 승려들이 1930년 5월에 조직한 항일비밀결사였다"라며 "김법린은 동경지부의 책임을 맡았다"고 기술한다.

1932년에 귀국해 해인사와 범어사 등에서 강의하던 김법린은 1942년에 조선어학회 사건으로 구속되기 전에도 일제 당국의 핍박을 받았다. 위 <경북인물사전>은 "1938년 만당이 노출되어 당원들이 체포되는 사건이 벌어졌다"라며 "김법린도 진주에서 검거되어 3개월 동안 옥고를 치렀다"고 알려준다.

해방 직후에 불교개혁과 친일청산을 벌인 김법린은 미군정과 이승만 정권에 참여했다. 이승만 정권에서는 문교부 장관과 자유당 국회의원을 지냈다. 그러나 활동의 중점은 불교 교육이었다. 동국학원 이사장과 동국대학교 총장이 되어 승려 교육에 힘쓰다가 1964년에 심장마비로 눈을 감았다.

위 사전은 "김법린은 승려의 신분으로 민족독립과 조국재건의 일선에 앞장섰던 독립운동가이자 교육자였다"라며 "불교계의 정화와 발전을 위해 많은 노력을 기울인 행정승이자 학자로 높이 평가받고 있다"고 기술한다. 김법린 같은 승려들이 있었기에 한국 불교는 친일세력에 타격을 가하고 3·1운동 이념과 한용운의 정신으로 교단을 재정립할 수 있었다.
#김법린 #한용운 #이종욱 #불교개혁 #조계종
프리미엄

김종성의 '히, 스토리'
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독다음 채널구독
10만인클럽 프로필사진
10만인클럽 회원
김종성 (qqqkim2000) 내방
진실과 정의를 추구하는 오마이뉴스를 후원해주세요! 후원문의 : 010-3270-3828 / 02-733-5505 (내선 0) 오마이뉴스 취재후원

독자의견

다시 보지 않기
목차942 첫화부터 읽기>
이전글 '전시작전통제권' 없이 헤쳐나가기 힘든 상황 온다