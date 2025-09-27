위키미디어 공용

"1919년 2월 28일 밤 10시인가 한다. 현 혜전의 전신 불교중앙학림의 학생 신상완·백성욱·김상헌·정병헌·김대용·오택언·김봉신·김법린과 중앙학교 학생 박민오 등은 고 만해 한용운의 긴급한 명령에 의하여 계동에 있는 선생의 자택으로 모이었다. (중략) 일행을 맞은 선생의 얼굴은 평소의 근엄한 표정을 감추시고 대사의 결행에 만족한 환희에 횡일(橫溢)하셨다."

"조국의 광복을 위하여 결연히 나선 우리는 아모 애(碍)도 없고 포회(抱懷)도 없다. 군등도 우리 뜻을 동포제위에게 널리 알려 독립 완성에 매진하라. 특히 군등은 서산·사명의 법손임을 구지 기억하야 불교청년의 역량을 잘 발휘하라."

김법린김법린과 동지들은 한용운의 제자들이었다. 교단을 장악하고 동국대학교의 전신인 혜화전문학교(혜전)를 설립한 이 그룹이 조계종 기관지인 <신생>을 통해 전개한 핵심 활동이 있다. 그것은 3·1운동과 한용운을 중심으로 한국 불교의 기억과 역사를 정립하는 것이었다.<불교학보> 2019년 제87집에 실린 이경순 대한민국역사박물관 학예연구사의 논문 '불교계 3·1운동의 기억과 표상: 해방 후 불교잡지 <신생>을 중심으로'는 "불교계에서 3·1운동의 기념을 본격화한 것은 해방 직후"였다며 "교단 집행부는 1946년 3월에 창간된 <신생>이라는 잡지를 통해 불교계 3·1운동을 서술하고 만해에 대한 추모를 본격화했다"고 말한다.신생(新生)이라는 제호는 광복의 환희를 담은 것이었다. <신생> 창간호의 '창간사'는 "광복 조선의 신생의 큰 싹을 기르자"라며 해방된 한국을 "신생의 싹"으로 지칭했다.위 논문은 "<신생>은 불교계 3·1운동에 대한 결정적 기사를 담았고, 이후 불교계 3·1운동에 대한 역사 기술은 이 기록으로부터 시작되었다고 해도 과언이 아니다"라고 평한다. 김법린과 그 동지들이 교단을 오랫동안 주도한 것은 아니지만, 오늘날까지도 한국 불교와 한용운이 함께 연상되는 것은 이들의 노력 덕분이라고 할 수 있다.<신생> 창간호에 실린 또 다른 글은 김법린의 '3·1운동과 불교'다. 위 논문에 따르면, 김법린의 글은 그가 스무 살 때 목격한 3·1운동 전날 밤의 일을 들려준다.거사 전날 밤의 한용운은 비장함이 아니라 환희로 넘쳐 있었다. 그날 한용운이 대량의 인쇄물을 가리키며 했던 말을 김법린은 <신생>에 적었다. 한용운의 말은 "군등(君等)은 여기 있는 1만 장의 선언서를 가지고 가서 경성과 지방에 배부하도록 하라"는 것이었다. 김법린은 한용운이 이런 당부를 했다고 <신생>에 썼다.광복을 위한 거사 앞에서 아무런 장애를 느낄 것도 없고 마음에 담아둘 것도 없다고 했다. 그런 말을 하는 한용운의 표정은 엄숙함이 아니라 환희로 가득했다. 한용운은 불교 청년들은 서산대사·사명대사의 자손들이라며 승군의 전통을 계승할 것을 촉구했다. 그런 스승의 모습을 김법린은 <신생>을 통해 세상에 알렸다.지금은 한용운의 작품이 당연한 듯이 읽히지만, 그가 문학계에서 높은 평가를 받은 것은 1970년대다. 김법린 같은 이들이 해방 직후부터 3·1운동과 한용운을 널리 전파한 것과 무관치 않다.