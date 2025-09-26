기사를 스크랩했습니다.
스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?
25.09.26 07:35최종 업데이트 25.09.26 07:37
원고료로 응원하기
박순찬

서울시가 수상 대중교통임을 내세우며 야심차게 도입한 한강버스가 출퇴근에 적합하지 않은 것으로 드러난 데다가 잦은 고장까지 일으켜 박수를 받지 못하고 있다.

게다가 비상시 사용해야 할 구명조끼 캐비닛도 열리지 않아 안전사고의 우려도 나오는 상황이다.시민의 혈세를 한강에 쏟아부은 세빛둥둥섬에서 교훈을 얻지 못한 오세훈 서울시장의 반복되는 전시행정이라는 비판이 일고 있다.


덧붙이는 글 이 기사는 장도리사이트 ( https://jangdori.tistory.com )에도 실립니다.
#오세훈 #한강버스 #세빛둥둥섬
프리미엄

박순찬의 장도리 카툰
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독다음 채널구독
10만인클럽 프로필사진
박순찬 (jangdory) 내방
진실과 정의를 추구하는 오마이뉴스를 후원해주세요! 후원문의 : 010-3270-3828 / 02-733-5505 (내선 0) 오마이뉴스 취재후원

독자의견

다시 보지 않기
목차282 첫화부터 읽기>
이전글 [박순찬의 장도리 카툰] 흔들리는 믿음