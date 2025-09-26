박순찬

서울시가 수상 대중교통임을 내세우며 야심차게 도입한 한강버스가 출퇴근에 적합하지 않은 것으로 드러난 데다가 잦은 고장까지 일으켜 박수를 받지 못하고 있다.게다가 비상시 사용해야 할 구명조끼 캐비닛도 열리지 않아 안전사고의 우려도 나오는 상황이다.시민의 혈세를 한강에 쏟아부은 세빛둥둥섬에서 교훈을 얻지 못한 오세훈 서울시장의 반복되는 전시행정이라는 비판이 일고 있다.