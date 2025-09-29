AFP 연합뉴스

10일(현지시간) 프랑스 파리의 총리 관저인 마티뇽 앞마당에서 열린 총리 이취임식에서 전임 프랑수와 바이루(왼쪽) 총리와 신임 세바스티앵 르코르뉘 총리가 악수를 하고 있다. 에마뉘엘 마크롱 대통령은 전날 프랑스 전역에서 시위가 시작되면서 심화된 정치적 위기를 해결하기 위한 조치로 국방부 장관이자 자신의 측근인 세바스티앵 르코르뉘를 새 총리로 지명했다.지난 9일 프랑수아 바이루 총리의 후임으로 임명된 세바스티앵 르코르뉘 신임 총리는 정부를 향한 대중의 험악한 시선을 감지한 듯 임명 즉시 민심을 달랠 방안부터 급히 내놨다. 퇴임 총리와 장관들에게 평생 제공되던 특권을 2026년 1월 1일부터 폐지할 것이라고 발표했다. 이로써 절감되는 예산은 약 440만 유로(72억 원)로 추정된다.부족한 예산에 비하면 지극히 미미한 금액이나 지도층이 솔선수범하라는 거리의 요구에 답하는 상징적 의미를 담은 조치다. 물론 여론을 달래기엔 한참 부족했다. 방향은 맞았지만 그 정도론 어림없다는 반응이 지배적이다. 오히려 '국회의원 특권 폐지'와 '국회의원·장관 임금 삭감' 여론을 촉발시켰다. 이러한 목소리는 정치 귀족의 특권 폐지를 요구하는 국회 청원으로 이어지는 중이다.쥐크만 교수의 셈법에 따르면, 프랑스의 1800가구가 쥐크만세의 대상이며 이들이 2%의 자산세를 내게 되면 약 200억 유로(33조 원)의 세수가 추가 확보된다. 쥐크만세는 이미 지난 2월 하원에서 통과되었으나 우파가 다수를 차지하는 상원의 문턱은 넘지 못했다. 그러나 9월 이후의 상황은 새로운 가능성을 점치게 한다.공화당의 이안 부카르 의원은 "상위 2%에 대한 세금 부과에 당 차원에서 논의할 준비가 되어 있다"며 여론의 압박에 물러서고 있음을 시사했고, 공화당 차기 주자로 거론되는 도미니크 드 빌팽 전 총리는 지난 25일 아예 쥐크만세를 공개 지지한다고 선언했다. 극우 국민연합의 마린 르펜 의원도 금융자산에 초점을 맞춘 부유세를 다시 제안하며 새로운 관점에서 이 문제를 검토하고 있음을 알렸다.반대 측의 주요 논리는 '이랬다간 부자들이 모두 프랑스를 등지게 될 것'이라는 것이다. 여러 나라에서 해당 세법을 검토 중이나 아직 채택한 나라는 없기 때문이다.당초 쥐크만 교수가 제시한 것은 프랑스만이 아니라 전 세계를 겨냥한 전면적인 부의 재분배 구상이었다. 전 세계 대부분의 슈퍼리치들이 조세 피난처에 자산을 숨겨 증식해 온 사실을 연구를 통해 실증한 쥐크만은 이런 현실이 민주주의를 잠식하고 복지국가를 후퇴시킬 수 있으며 사회적 분열의 핵심 원인을 제공한다고 봤다.쥐크만은 세계 억만장자 자산에 연 2%의 세금을 부과하자면서 이것이 국제적 공조하에 시행되어야 조세 회피를 막는 실효성을 가질 수 있다고 주장했다. 그의 제안이 실현된다면 연간 약 2000억 달러(270조 원)이상의 세수 확보가 가능하고 이는 전 세계 빈곤 퇴치, 교육, 기후변화 대응 등 공공의 목적에 쓰일 수 있다는 것이 그의 구상이다.