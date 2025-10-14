김종술

"반점 있는 물고기를 봤다거나 기형 물고기를 봤다는 낚시꾼들의 증언들이 많아요. 농작물에서도 마이크로시스틴이 검출됐어요. 강 활동을 하시는 분 중에 쌀 농사짓는 분이 계시는데, 그분 쌀에서도 녹조가 나왔어요. 가족들에게 그 쌀을 보내지 못하고 자신도 먹지 못한다고 말씀하세요."

"이 과정을 설계한 건 정치권도 있지만, 저는 환경부 공무원들이 설계했다고 생각해요. 그냥 환경부랑 친했던 어용 전문가들이라고 봐요. 보 철거를 최대한 미루려고 만든 거예요. 이명박 정부의 부역자들이 문재인 정부에 그대로 있어요. 있지도 않은 위원회에 그걸 넘기는 게 말이 안 되는 거잖아요."

"유역청에 생태환경이나 하천 관리를 맡는 팀장들이 대부분 국토부 출신이에요. 그러니까 생태니, 수질이니 이런 개념보다는, '하천을 어떻게 파낼까', '무엇을 지어볼까' 이런 생각을 하는 사람들이에요."

"자신들을 방어하는 것이기도 하죠. 저는 똘똘 뭉친 카르텔 같은 세력들이 있다고 생각해요. 그걸 깨지 못하면 이번에도 실패할 거라고 생각합니다. 그런 사람들이 내란을 할 수 있게 힘을 주고 '아, 내가 시키면 얘네들 다 하니까'하는 자신감도 주는 거거든요."

"우리가 20년 넘게 4대강 문제로 싸워왔는데, 결국 높은 사람 한 명의 방문에 희망을 걸 수밖에 없는 현실이 너무 슬프더라고요. 우리가 쌓아온 운동으로 우리는 왜 희망을 품지 못할까. 최선을 다했는데.... 장관이 와서 뭐가 될 것같이 말하는 것에 진짜 희망이 품어지는 그 구조 자체가. 장관이 방문한 것도 우리의 성과이긴 하지만 어쩔 수 없이 기대야 하는 이 구조가 허탈하고 쓸쓸했어요."

녹조 가득한 금강에서 죽은 물고기를 수녀가 어루만지고 있다.청산가리보다 6600배 강력한 독성을 가진 녹조는 2013년부터 강을 잠식했다. 이듬해부터 지속적으로 나타나기 시작해서 범위와 영역을 확장해 나갔다. 비현실적으로 들리는 녹조의 출현은 괴담처럼 들렸다. 괴담을 확인하기 위해 현장에서 활동한 기자는 직접 그 물을 마셨다. 강을 기록하기 위해 몸으로 삼킨 독은 그의 몸을 병들게 했고, 죽은 물고기들을 매일 보아야 했던 눈은 트라우마로 갇혔다. 강의 죽음은 사람의 정신까지 잠식해 갔다.녹조에서 검출된 마이크로시스틴(Microcystin)은 간을 심각하게 손상하는 독성 물질이다. 세계보건기구(WHO)는 이를 잠재적 발암물질로 분류하고 있다. 정부는 '보철거시민행동'에 녹조 공동 조사를 제안했지만 받아들이기 어려웠다. 녹조 검사는 매년 녹조가 발생한 지점에서 이루어져야 하는데, 정부는 자신들이 정한 특정 지점만을 고집했다.또한 과거 왜곡된 조사에 관여했던 전문가들을 교체하고, 새로운 전문가들로 구성하자는 시민행동의 요구도 거부했다. 특히 녹조가 심한 강경포구 수상 스포츠 체험 장소는 검사 지역에서 제외되었다. 물놀이를 즐기는 사람은 물론, 강물을 마시는 야생 동물도 매우 위험한 상황에 놓여 있다. 정부의 '답정너' 식의 조사에 들러리를 설 수는 없는 노릇이다.2018년 8월 대통령 훈령으로 '4대강 자연성 회복을 위한 조사·평가단'이 구성되었다. 이 기구는 4대강 보 개방에 따른 수질·수생태계 등 다양한 분야의 조사와 평가를 수행했다. 2019년 2월 22일 1차 조사·평가단에서 3개의 보는 철거하고, 2개는 상시 개방한다는 결론을 내렸다. 그러나 받아들이고 시행하면 되는 1차 결론을, 출범조차 하지 않은 물 관리위원회에 넘기는 기이한 일이 벌어졌다.2018년 물관리 일원화를 골자로 한 '정부조직법' 시행으로, 이전에 국토교통부 등 여러 부처가 나누어 관리하던 수질·수량·하천 관리 업무가 환경부로 통합되었다. 물관리 주무 부처가 환경부로 바뀌면서 국토부 소속의 물관리 공무원들이 대거 환경부로 옮겨왔다.국토부와 환경부는 성격이 다른 부처다. 하나는 개발의 기수고, 다른 하나는 생태환경의 수호자여야 한다. 그런데 국토부 출신 공무원들이 환경부로 명패만 바꿔 달고 여전히 물 정책을 담당하고 있다. 그 결과 환경부가 앞장서서 보호해야 할 멸종위기종의 서식지에 수문을 닫아 수몰시키려고 한다.지난 7월 24일, 농성 451일째를 맞은 세종보 천막 농성장에 새로 임명된 김성환 환경부 장관이 방문했다. 장관은 "현재로선 세종보를 완전 개방 상태로 유지하는 것이 바람직하다"라며 세종보를 당분간 닫지 않겠다고 밝혔다. 또 문재인 정부 때 결정된 보 처리 방안(세종보 등 3개 보 철거)의 조속한 이행을 검토하겠다고 약속했다.이명박 정부 때 4대강 사업에 참여했던 인사들이 문재인 정부에서 4대강 재자연화 관련 업무를 맡았고, 이후 윤석열 정부에서는 다시 4대강 업무를 담당하며 승진했다. 이재명 정부로 바뀐 지금도 여전히 그 사람들이 4대강 재자연화를 외치며 김성환 환경부 장관과 함께 세종보 농성장에 온 것이다.