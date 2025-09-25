국방부

23∼24일 서울에서 열린 제27차 한미 통합국방협의체(KIDD) 회의에 한국 국방부의 윤봉희 국방정책실장 대리(왼쪽)와 미국 국방부의 존 노 동아시아부차관보(오른쪽)가 양측 수석대표로 참석했다.이재명 정부가 '임기 내 전작권 환수'를 표방한 가운데, 한미 국방부가 24일 서울에서 끝난 제27차 한미 통합국방협의체 회의에서 전시작전통제권(전작권) 반환 문제를 논의했다.국방부는 '조건에 기초한 전작권 전환 계획의 추진 현황을 점검했고 조건 충족의 상당한 진전에 공감했다'는 입장을 밝혔다. 하지만 양국 국방부 보도문에는 전작권에 대한 언급이 없다. 반환에 필요한 조건 충족이 상당히 진전됐다는 데만 양국이 공감했을 뿐 구체적 성과를 낸 것은 아니다.자신들의 군대에 대한 한국인들의 주권 회복이 지연되는 상황을 '조건 충족'이니 '상당한 진전'이니 하는 사족들을 붙여 합리화하는 것은 너무 안이한 태도다. 더군다나 동아시아 정세가 예측불허 상태로 빨려 들어가고 있다. 군대 지휘권마저 남의 판단에 맡긴다면, 예측불허는 더욱 가중된다.지금 동아시아의 최대 안보 위기는 남북한 대립이나 북미 대립이 아니라 미국 진영과 중국의 대립이다. 이는 미국의 시선이 대만과 남중국해로 점점 쏠리는 현실이 증명한다.미국 시각 18일 <워싱턴포스트>는 도널드 트럼프 미 대통령이 최근 대만에 대한 4억 달러 규모의 무기 공여 승인을 거부했다고 보도했다. 중국 시각 19일에는 미·중 정상 전화 통화에 관한 발표문에서 대만 문제에 대한 언급이 빠졌다. 미·중 간의 통상 현안이 시급한 상황에서 대만해협의 긴장 고조를 누그러트리는 일들이 이렇게 일어났지만, 동아시아 해역에서 미국 진영과 중국의 군사적 긴장은 계속 고조되고 있다.지난 2월 16일에는 미 국무부가 "우리는 대만 독립을 지지하지 않는다"는 문구를 홈페이지에서 삭제한 사실이 보도됐다. 3월 29일에는 피트 헤그세스 미 국방부 장관이 '중국의 대만 침공을 저지하고 미국 본토를 지키는 것이 최우선 과제'라는 내용이 담긴 국방잠정전략지침을 수립한 사실이 <워싱턴포스트>에 보도됐다.4월 1일과 2일에는 중국군이 대만섬을 포위하는 훈련을 했다. 14일에는 중국군의 침공을 상정한 대만군 군사훈련에 로버트 에이브럼스 전 주한미군사령관이 참석했다고 대만 <연합보> 등이 보도했다. 7월 14일에는 중국 국방부 대변인이 '대만해협 중간선은 근본적으로 존재하지 않는다'라고 엄포를 놓았다.군사적 긴장은 대만 밑의 필리핀에서도 고조되고 있다. 필리핀이 남중국해를 놓고 중국과 충돌하거나 중국을 겨냥한 국제 연대를 강화하는 일이 일상이 됐다. 필리핀 수산청에 따르면, 지난 5월 21일 베트남·필리핀·브루나이의 중간쯤인 남중국해 스프래틀리군도(남사군도) 해역에서 중국 해안경비대 선박이 필리핀정부 선박 2척에 물대포를 쏘고 측면을 들이받았다. 중국 측에 따르면, 7월 15일 스프래틀리군도보다 북쪽이고 필리핀에 훨씬 가까운 스카버러암초(황옌다오) 부근에서 필리핀 해안경비대 선박이 중국 해경 선박 2척에 접근해 도발했다.필리핀과 중국의 긴장 고조는 필리핀인들의 분주한 모습으로도 확인된다. 필리핀은 6월 2일에는 유럽연합(EU)과의 안보국방대화협의체 설치에 관한 공동 브리핑을 열었고, 8월 5일에는 인도와의 군사협력을 강화하는 합의를 도출했다. 22일에는 호주와의 국방협력강화협정을 내년에 체결하기로 하는 의향서에 서명했다.종래의 동아시아 해역에서는 '미국·대만과 중국의 대립'이 스포트라이트를 받았다. 지금은 필리핀이 가세해 '미국·대만·필리핀과 중국의 대립'이 주목을 끌고 있다. 미국이 한일 양국을 대만·남중국해 문제에 끌어들이는 지금의 추세가 좀 더 진행되면, '미국·대만·필리핀·한국·일본 대 중국(·북한)의 대립'으로 확대된다. 동아시아 대결의 판은 더욱 커지고 복잡해질 수밖에 없다. 앞이 불투명한 이런 상황을 전시 지휘권도 없이 헤쳐나가기는 무리다.한국군은 미군의 전시작전지휘를 받는다. 이런 한국이 대만 문제에 빨려 들어가고 미·중 충돌이 격화되면, 한국군은 중국군의 표적이 될 수 있다. 전시 상황에서는, 미군의 지휘를 받는 한국군이 '미국의 군대'로 비치기 쉽다. 한국군이 독자적 지휘권을 갖고 있다면, 중국의 경계 대상이 될 가능성은 그만큼 떨어진다.