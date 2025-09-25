▲
쿠팡 본사 이희훈
정훈님 지난 8월 7일에 보낸 편지 '사람 아닌 온도계에 에어컨 바람 쐬는 쿠팡...믿는 구석은 검찰
'(https://omn.kr/2eu9u
)을 기억하시는지요? 당시 편지에서, 검찰이 고용노동부가 쿠팡 압수수색으로 확보한 증거를 누락한 채 쿠팡을 무혐의 처분했다는 의혹을 제기했습니다. 불행하게도, 그 의혹이 사실로 드러나고 있습니다.
쿠팡과 검찰 문제를 이해하려면 2023년 6월로 시간을 돌려야 합니다. 당시 쿠팡 고양센터 앞에서 공공운수노조 쿠팡물류센터지회 최효 사무장은 물류센터 노동자에게 쿠팡의 열악한 노동환경을 바꾸자는 캠페인을 하고 있었습니다.
점심을 먹고 커피를 사러 나온 물류센터 노동자가 노조 캠페인을 발견하고는 최효 사무장에게 달려갔습니다. 취업규칙 변경에 동의하는 서명을 하지 않으면 관리자가 현장 출입카드키를 주지 않는다는 호소였습니다. 바뀐 취업규칙은 일용직 노동자에게 주휴, 연차, 퇴직금을 주지 않겠다는 내용입니다.
취업규칙을 노동자에게 불리하게 바꾸려면 변경 내용을 노동자에게 사전 공지하고, 회의 방식에 의한 집단적 동의가 필요합니다. 집단적 동의란 회사의 개입이 배제된 상태에서 노동자들이 자유롭게 의견을 주고받아 결정하는 것을 의미합니다. 설사 회사가 노동자의 자발적인 동의를 거쳐 취업규칙을 변경하였더라도 위법한 내용이라면 무효가 됩니다. 일용직이라 하더라도, 1년 이상 일을 했다면 퇴직금 지급 대상이지만 쿠팡은 취업규칙 변경 후 퇴직금 지급을 거부하기 시작했습니다.
노동자들은 고용노동부에 진정을 넣었지만, 고용노동부에서도 쿠팡 일용직은 퇴직금 지급 대상이 아니라며 진정을 취하하라고 했습니다. 지난해 10월 쿠팡의 퇴직금 체불 건이 언론에 보도되기 시작하자 담당 근로감독관이 바뀌고 새로운 조사가 이루어지기 시작했습니다.
검찰발 쿠팡 게이트
그런 와중에 소명 의식을 가진 근로감독관이 나타났습니다. 지난해 9월 고용노동부 부천지청은 압수수색영장을 발부받아 쿠팡이 위법하게 취업규칙을 바꾸었다는 증거를 확보했고, 올해 1월 검찰에 기소 의견으로 사건을 넘겼습니다.
고용노동부가 확보한 쿠팡 내부 문건에는 "일용직 사원들에게 연차, 퇴직금, 근로기간 단절의 개념을 별도로 커뮤니케이션하지 않으며, 이의제기시 case by case(개별) 대응함"이라고 나와 있습니다. 쿠팡은 애초부터 불법적으로 취업규칙을 변경하겠다는 계획을 세운 것으로 보입니다. 이 내용만으로도 최대 500만 원 이하의 벌금에 해당하는 형사처벌이 가능하고, 변경된 취업규칙은 효력이 사라집니다.
그럼에도 검찰은 이 내용을 쏙 빼놓고 쿠팡의 취업규칙 변경이 적법했다며 지난 4월 불기소처분을 내렸습니다. 노동자들은 곧바로 항고했지만 검찰의 행태가 도무지 이해가 가지 않아 의구심을 가지고 검찰의 결정을 기다리고 있는 상황이었습니다.
그런데 최근 더불어민주당 김주영 의원실이 쿠팡 사건을 담당했던 부천지청 부장검사가 대검찰청에 제출한 진정서를 확보했습니다. <오마이뉴스>가 이 진정서 내용을 보도
(https://omn.kr/2ffgu) 했는데, 설마 했던 의심은 사실이 되었습니다.
진정을 제기한 부장검사의 주장에 따르면 엄희준 부천지청장이 사건 담당자인 자신을 거치지 않고 새로운 검사에게 쿠팡 퇴직금 사건을 무혐의 처리하라고 지시했다는 겁니다. 부천지청의 2인자인 김동희 차장검사도 쿠팡 퇴직금 사건은 무혐의가 명백한 사건이라고 부장검사에게 말했다고 합니다. 게다가 쿠팡 측 변호를 맡은 검찰 출신 김앤장 변호사는 담당 부장검사와의 면담에서 김동희 부천지청 차장검사와의 친분을 과시하기도 했습니다. 쿠팡의 위법행위에 검찰이 조직적으로 공모한 대형 사건 '쿠팡게이트'입니다.
삼성 장학생에서 쿠팡 장학생으로