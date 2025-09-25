권우성

2007년 11월 26일 김용철 전 삼성그룹 법무팀장이 서울 동대문구 제기동성당에서 삼성물산 해외비자금 조성 증거, 이건희 회장 부인이 운영하는 리움미술관 미술품구입에 비자금이 사용된 내역, 참여연대에 관계하고 있는 변호사들을 관리할 '로비지침' 등을 공개했다.정훈님, 이 사건을 보고 2005년 삼성 엑스파일 사건이 떠올랐습니다. 1997년 국가안전기획부가 불법 도청을 통해 삼성그룹 이학수 구조조정본부장과 집권 여당의 핵심 정치인, 언론인과의 대화를 녹음했습니다. 이 녹음파일에는 삼성그룹이 검찰 고위 간부와 정치권 언론인들에게 일명 떡값을 전달하고 관리하는 내용이 담겼습니다.삼성과 검찰에 대한 대대적인 수사가 벌어질 줄 알았는데 사태는 엉뚱하게 흘러갔습니다. 삼성과 검찰이 아니라 삼성 엑스파일을 공개한 노회찬 의원이 명예훼손 혐의로 기소되고 2013년 대법원판결로 국회의원직을 상실하기에 이르렀습니다.그러나 검찰도 진실을 완전히 가릴 수는 없었습니다. 삼성그룹 법무팀장을 지냈던 김용철 변호사가 2007년 기자회견을 열고 '검사들에게 명절 떡값·장학금·자녀 학비 등을 제공하며 관리했다'고 폭로했습니다. 2010년에는 <삼성을 생각한다>를 출간하면서 삼성 엑스파일과 삼성의 관리를 받던 검사의 문제가 체계적으로 세상에 알려졌습니다. 사람들은 검찰을 삼성 장학생이라 부르기 시작했습니다.삼성 엑스파일 사건이 폭로됐던 2005년, 노무현 대통령은 '권력은 시장으로 넘어간 것 같다'고 했습니다. 한국사회의 정치, 경제, 언론, 사법 권력까지 삼성이 장악하고 있는 현실을 반영한 말이었습니다. 삼성 공화국이란 말이 어색하지 않은 시절이었습니다.그러나 온라인 플랫폼을 중심으로 산업구조가 바뀌고, 쿠팡이 무서운 속도로 성장하면서 삼성 공화국은 쿠팡 공화국으로 변모하고 있습니다. 삼성이 그러했듯, 쿠팡 역시 사업을 하면서 발생할 수 있는 법적 리스크를 관리하는 중입니다. 쿠팡은 청와대 법무비서관이자 김앤장 변호사로 활동했던 강한승을 대표로 선임한 바 있고, 물류 자회사인 쿠팡로지스틱서비스 대표에 검사 출신의 김앤장 변호사 홍용준을 영입했습니다. 부장검사 출신의 김앤장 변호사 이혜은도 쿠팡 경영관리실 전무로 영입됐습니다.쿠팡은 여기에 그치지 않고 쿠팡을 감독해야 할 고용노동부 공무원들도 대거 채용하기 시작했습니다.