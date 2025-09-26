셔터스톡

한국 사회 갈등의 뿌리에는 불평등과 낮은 제도 신뢰, 취약한 사회적 자본 등이 있다.어느 사회에나 갈등은 존재한다. 다만 갈등을 제도 안으로 유인하고 흡수해 '재처리'할 수 있다면, 오히려 상생과 협력의 자원으로 전환될 수 있다. 그러나 우리 사회의 제도적 상황은 이 재처리 과정이 여러 경로로 인해 가로막혀 병목 현상에 빠질 위험성이 크다.갈등의 병목이 발생하는 이유는 다음과 같다.첫째, 대표성 왜곡으로 인해 주권자의 의사가 제도 정치권에 신속하게 반영되지 못하고 있다. 득표와 의석 간 괴리를 보여주는 지표로 갤러거 지수와 루스모어-한비 지수가 있는데, 2024년 총선에서 이 지표는 각각 27.24, 31.64로 매우 높았다. 이 수치가 높을수록 대표성은 왜곡된다. 즉, 청년, 여성, 소수정당 지지층과 사회적 소수자의 목소리가 정치 구조의 문턱을 넘지 못하면서, 갈등은 조기에 포착·조정되지 못해 결국 사후에 폭발하게 되는 구조인 셈이다.둘째, 참여의 비대칭으로 인해 갈등의 병목이 발생하고 있다. 2024년 총선 투표율은 67%에 이르고, UN 전자 참여지수(UN E-Participation Index, 각국 정부가 전자정부 웹사이트와 디지털 플랫폼을 통해 국민들이 공공정책의 형성과정에 얼마나 쉽게 참여할 수 있도록 하는지를 평가하는 지표)도 세계 4위 수준에 이를 정도로 정치 참여 의지는 높다. 그러나 실제 입법 과정에서는 이해관계자 참여가 배제되고 있으며 입법영향평가도 빠져있다. 한국리서치의 올해 조사에 따르면 지방정책 결정 과정에서도 시민참여 경험은 10~20% 미만에 머무르고 있으며, 자신의 의견이 정책에 충분히 반영된다고 느끼는 비율도 매우 낮다.셋째, 세계 최고 수준의 디지털 역량에도 불구하고, 우리 행정은 종종 절차적 정당성 확보에 실패하고 있다. OECD 디지털 정부 지수(OECD가 회원국의 행정 분야 디지털화 수준을 평가하는 공식 지표로, 온라인 행정서비스, 데이터 활용, 정부 개방성, 국민 중심 행정 등 6개 부문을 종합적으로 평가)에서 2019년에 이어 2023년 2회 연속 종합 1위를 차지했다. 하지만 온라인 여론 형성 과정에서는 확증편향과 반향실(에코체임버) 효과가 심화되고 있으며 가짜뉴스와 왜곡된 정보가 만연하다. 문제는 이를 극복할 사회적·제도적 장치가 충분하지 않다는 점이다.넷째, 숙의의 품질이 균등하게 확보되지 못하고 있다. 숙의를 위해 타운홀 미팅이나 시민 공론화 제도가 시도되고 있지만 여전히 단발성 행사에 그쳐, 정책 과정의 표준 절차로 정착되지 못했다. 그마저도 시민들 사이의 충분한 숙의 없이 주최 측의 기획과 의도가 앞서는 경우가 많으며, 대통령이 주재하는 타운홀 미팅조차 그 예외가 아니다.결과적으로 제도라는 이름의 배수로가 너무 얕고 좁아, 쓰나미처럼 몰아치는 갈등을 감당하지 못하는 형국이다. 이에 대한 해법은 명확하다. 갈등관리의 핵심은 사회에서 갈등이 생기는 속도, 빈도, 양(갈등 발생 압력)을 제도를 통해 조정·해결할 수 있는 역량(제도적 유인 및 흡수 역량)에 달려있다. 이를 복원비(resilience ratio)로 표현할 수 있는데, 지금 우리에게 필요한 것은 제도를 통해 갈등을 조정하고 흡수하는 역량을 키우는 것이다.첫째, 대표성 개선이 급선무다. 소선거구제 폐지, 비례대표 확대, 결선투표 도입 등 선거제도 개혁은 국민 대표성, 사회적 포용, 정치적 안정성을 높이는 핵심 방안이다.